ऐसा क्या कर दिया दिल्ली के पलाश तनेजा ने कि Apple हो गया इनका फैन

Apple का वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2020 (WWDC 2020) 22 जून को पहली बार वर्चुअल फॉर्मेट में होने जा रहा है। दुनिया भर से 23 मिलियन से अधिक डेवलपर्स ऐप्पल डेवलपर ऐप और वेबसाइट के माध्यम से इनोवेटर्स और आंत्रप्रेन्योर्स से जुड़ने वाले हैं। Apple के सीईओ टिम कुक के साथ पलाश तनेजा (फोटो साभार: Twitter/PalashTaneja) 350 छात्र भी होंगे जो 41 देशों और क्षेत्रों से चुने गए हैं, जो स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज के विजेता हैं। Apple का WWDC स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज अगले-जीन कोडर्स और क्रिएटर्स के लिए है और कुछ बेहतरीन आइडियाज को चुनने में मदद करता है जो "भविष्य को आकार" दे सकते हैं।

छात्रों के इस समूह में दिल्ली के पलाश तनेजा भी है।

हिन्दुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, तनेजा, जो अभी 19 वर्ष के हैं, ने ऑस्टिन के टेक्सास विश्वविद्यालय में अपना नया साल पूरा किया है। चार साल पहले तनेजा को डेंगू हुआ था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। तनेजा कहते हैं, "मुझे दो से तीन महीने के अनुभव में मुझे लगता है कि वास्तव में मुझे प्रोग्रामिंग सीखने और प्रोबल्म-सॉल्विंग डिवाइस के रूप में उपयोग करने के लिए प्रेरित किया है।"

उन्होंने एक वेब-बेस्ड डिवाइस बनाया, जो मशीन लर्निंग का उपयोग करके भविष्यवाणी करता है कि डेंगू बुखार जैसे मच्छर जनित रोग कैसे फैल सकते हैं। अपने स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज सबमिशन के लिए, जो उन्होंने कोविड-19 की पृष्ठभूमि के खिलाफ बनाया था, तनेजा ने एक स्विफ्ट प्लेग्राउंड तैयार किया है जो एक आबादी के माध्यम से महामारी कैसे चलती है, यह अनुकरण करते हुए कोडिंग सिखाता है। डिवाइस से पता चलता है कि कैसे सावधानी बरतें, जैसे कि सामाजिक दूरी और मास्क, धीमी संक्रमण दर में मदद कर सकते हैं।

तनेजा का कहना है कि उन्होंने युवाओं को शिक्षित करने के लिए इस डिवाइस का निर्माण किया जब उन्होंने देखा कि लोग महामारी को गंभीरता से संभालने के लिए जारी की गई चेतावनी का पालन नहीं कर रहे हैं।

तनेजा शिक्षा के बारे में भी भावुक हैं और उन्होंने अंग्रेजी और मैथ्स को पढ़ाने के लिए स्वेच्छा से वंचित छात्रों को पढ़ाया है जो ट्यूशन के लिए भुगतान नहीं कर सकते हैं। अमेरिका में पढ़ने के लिए जाने से पहले, उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया, जो लोकप्रिय ऑनलाइन शिक्षा वीडियो का 40 भाषाओं में अनुवाद करता है, ताकि जिन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं हो, वे ऑनलाइन सीख सकें।

WWDC स्विफ्ट स्टूडेंट चैलेंज के अन्य विजेताओं में 19 वर्षीय सोफिया ओंगेले और 18 वर्षीय डेविन ग्रीन शामिल हैं।

