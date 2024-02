ट्रैवल पोर्टल Ixigo की पैरेंट कंपनी ने IPO के लिए दाखिल किए ड्राफ्ट पेपर

ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म Ixigoकी पैरेंट कंपनी Le Travenues Technology Ltd ने IPO के जरिए पैसे जुटाने के लिए सेबी (SEBI) के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए हैं.

ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) के अनुसार, गुरुग्राम स्थित कंपनी का आईपीओ 120 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों के फ्रेश इश्यू और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 6.66 करोड़ इक्विटी शेयरों के ऑफर फॉर सेल (OFS) होगा.

SAIF Partners India IV Ltd, Peak XV Partners Investments V (जिसे पहले SCI Investments V के नाम से जाना जाता था), Micromax Informatics Ltd, Placid Holdings, Catalyst Trusteeship Ltd, Madison India Capital HC, आलोक बाजपेयी और रजनीश कुमार OFS के माध्यम से शेयर बेचेंगे.

फ्रेश इश्यू से प्राप्त 45 करोड़ रुपये का उपयोग कंपनी की वर्किंग कैपिटल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा और 26 करोड़ रुपये का उपयोग टेक्नोलॉजी के साथ-साथ डेटा साइंस में निवेश के लिए किया जाएगा, जिसमें क्लाउड और सर्वर होस्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) टेक्नोलॉजी शामिल हैं.

इसके अलावा, पैसों का उपयोग अधिग्रहण के माध्यम से और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए अकार्बनिक विकास का समर्थन करने के लिए किया जाएगा.

साथ ही, कंपनी की प्री-आईपीओ राउंड में 24 करोड़ रुपये तक जुटाने की योजना है. यदि ऐसा होता है, तो फ्रेश इश्यू का साइज कम हो जाएगा.

Axis Capital, DAM Capital Advisors और JM Financial पब्लिक इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं.

Le Travenues Technology को 2007 में आलोक बाजपेयी और रजनीश कुमार द्वारा लॉन्च किया गया था. कंपनी यात्रियों को रेल, हवाई, बसों और होटलों में उनकी यात्राओं की योजना बनाने, बुकिंग करने और मैनेज करने में मदद करती है.

मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कंपनी की कुल आय पिछले वित्तीय वर्ष के 385 करोड़ रुपये से बढ़कर 517 करोड़ रुपये हो गई. कंपनी ने मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए 23.4 करोड़ रुपये का लाभ कमाया, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में उसे 21 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था.

F&S रिपोर्ट के अनुसार, हवाई, रेल, सड़क और होटल के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाला कुल भारतीय यात्रा बाजार वित्तीय वर्ष 2023 में लगभग 3.8 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान था और वित्तीय वर्ष 2028 तक लगभग 9 प्रतिशत की CAGR (compound annual growth rate) से बढ़कर 5.8 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है.

कंपनी ने 1,600 करोड़ रुपये का आईपीओ लाने के लिए अगस्त 2021 में सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर दाखिल किए थे. हालाँकि, योजना परवान नहीं चढ़ सकी. प्रस्तावित आईपीओ में 750 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करना और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा 850 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयरों की बिक्री की पेशकश शामिल थी.