30 जून : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 30 जून वर्ष का 181 वाँ (लीप वर्ष में यह 182 वाँ) दिन है। साल में अभी और 184 दिन शेष हैं। 30 जून की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1999 - आस्ट्रेलियाई उप-प्रधानमंत्री तथा नेशनल पार्टी के नेता टीम फ़िशर का इस्तीफ़ा।

2002 - ब्राजील ने जर्मनी को 2-0 से हराकर फ़ुटबाल के विश्व कप पर कब्ज़ा किया।

2003 - चार ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त अभिनेत्री कैथरीन हेपबर्न का निधन।

2005 - ब्राजील ने कनफ़ेडरेशन फ़ुटबाल कप जीता।

2006 - फ़ुटबाल विश्वकप में जर्मनी ने अर्जेन्टीना को हराया।

2007 - संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आम सहमति से शांति रक्षण विभाग के बंटवारे का निर्णय किया।

2008 - रविकांत, उमा शंकर चौधरी व विमल चन्द्र पाण्डेय को संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय पत्रकार अनीसुद्दीन अजीज को इंटरनेशनल एसोसियेशन ऑफ़ बुक कीपर्स (आईएबी) के न्यू बिजनेस ऑफ़ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पाकिस्तान सरकार ने कबाइली ख़ैबर दर्रा क्षेत्र में दहशत फैला रहे तीन आतंकी गुटों पर प्रतिबन्ध लगाया। राबर्ट मुगावे ने जिम्बाव्वे के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 30 जून को जन्मे व्यक्ति 1911 - नागार्जुन - भारतीय साहित्यकार।

1928 - कल्याणजी - हिन्दी फ़िल्मों के प्रसिद्ध संगीतकर।

1934 - सी. एन. आर. राव - भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक।

1956 - हरिवंश नारायण सिंह - भारतीय पत्रकार और राजनेता हैं।

1903 - मुकुट बिहारी लाल भार्गव - भारतीय राजनीतिज्ञ तथा लोक सभा के सदस्य थे। 30 जून को हुए निधन 2007 - साहिब सिंह वर्मा - भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष व तेरहवीं लोक सभा के सांसद थे।

1917 - दादा भाई नौरोजी - भारत के प्रसिद्ध दिग्गज राजनेता, उद्योगपति, शिक्षाविद और विचारक। 30 जून के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव संथाल हूल दिवस। Also Read जानें कैसे बेंगलुरु स्थित फिनटेक स्टार्टअप ज़ेटा व्यवसायों को ऑनलाइन बैंकिंग समाधान प्रदान कर रहा है?

(Edited by रविकांत पारीक)

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.