अपने पेड़ को खोने के बाद, कक्षा 6 के छात्र को चीरी परियोजना से नए पौधे मिले

अपने स्वयं के पौधे का पोषण करना और फलों का आनंद लेने के लिए इंतजार करना एक बड़ी बात है, खासकर जब आप 12 साल के हो। केरल के एर्नाकुलम के कक्षा 6 के छात्र पवन नैश भी अपने घर के सामने वाले यार्ड में बढ़ रहे करीब दो साल से एक आंवले के पेड़ का पालन पोषण कर रहे थे। पवन नैश को नौ नए पौधे मिले (फोटो साभार: द न्यूज़ मिनट) हालाँकि, हाल ही में घर वापस आने पर पेड़ की एक टूटी हुई डंडी का पता चलने के बाद लड़के को काफी धक्का लगा। कथित तौर पर, दो उपद्रवियों ने दो फुट लंबे पौधे को तोड़ दिया।

इस घटना के बाद, एक पवन ने अपनी मां का फोन लिया और चिरी परियोजना (जिसका अर्थ है मुस्कान) - राज्य के छात्र पुलिस कैडेट द्वारा बच्चों के लिए एक टेली काउंसलिंग की पहल, को कॉल किया और इसकी जानकारी दी।

उनकी मां दिव्या के अनुसार, पवन की बड़ी बहन के एक शिक्षक है जो छात्र पुलिस कैडेट का हिस्सा है और उनके व्हाट्सएप प्रोफाइल पर पुलिस की वर्दी में उनकी तस्वीर है।

“पवन ने इसे पहले देखा था, इसलिए सोमवार को इस घटना के बाद, उसने मुझसे फोन लिया और कहा कि वह गेम खेलना चाहता है। लेकिन इस शिक्षक को यह कहते हुए बुलाना था कि वह एक पुलिस अधिकारी है और वह मदद कर सकता है ... हमने इसे बाद में सीखा। यह शिक्षक ही है जिसने पवन को चिरी हेल्पलाइन नंबर दिया, यह सोचकर कि वे उसे सांत्वना दे सकते हैं। उन्होंने इस नंबर पर कॉल किया और अपनी शिकायत दर्ज कराई। हमें इसका कोई पता नहीं था, ” दिव्या ने द न्यूज मिनट को बताया। इस मुद्दे को चिरी में उच्च अधिकारियों द्वारा उठाया गया था, जिसके बाद पुलिस महानिरीक्षक और चिरी के नोडल अधिकारी पी. विजयन ने लड़के को पेड़ पौधे पेश करने के लिए नजाक्कल पुलिस स्टेशन के अधिकारियों को निर्देश दिया।

अगले दिन, पवन और उनके परिवार के अधिकारियों को आंवले, इमली और अमरूद के नौ युवा पौध के साथ देखकर आश्चर्य हुआ।

महानिरीक्षक पी. विजयन ने कहा कि अधिकांश बच्चे अपने दोस्तों को देखे बिना या बाहर खेलते हुए 150 दिनों से अधिक समय तक घर के अंदर रहने के बाद दुखी होने की शिकायत करते रहे हैं। इस बीच, माता-पिता बच्चों की बढ़ती मोबाइल लत के बारे में शिकायत कर रहे हैं।

"बच्चे सहायता के लिए बुला रहे हैं और विभिन्न मुद्दों पर शिकायतें उठाने के लिए, माता-पिता के बीच झगड़े से लेकर खेल के मैदान की कमी तक। 80 से अधिक मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने परामर्श सत्र की पेशकश करने के लिए स्वेच्छा से समर्थन किया है। हमने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वयंसेवकों को शामिल करते हुए जिला स्तरीय इकाइयों का गठन किया है, " इंस्पेक्टर विजयन ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को बताया। वास्तव में, पवन को कोच्चि में स्थित स्मार्ट गार्ड नामक कंपनी से एक सीसीटीवी कैमरा प्राप्त हुआ, ताकि वह अपने नए पौधे पर नजर रख सके।

