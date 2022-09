अब दिव्यांगों को डेटिंग के लिए Tinder, Bumble की ज़रुरत नहीं, ये ख़ास ऐप मिटाएगा दूरियां!

'डेटिंग' करना कई लोगों के लिए, अपने जीवनसाथी की तलाश के सफर का पहला कदम है, कई इसे नेटवर्किंग का जरिया भी कहते हैं. पर कई ऐसे भी लोग हैं जो अपने अकेलेपन को दूर करने, डिप्रेशन से उबरने, नए लोगों से मिलने, बात करने, घूमने-फिरने आदि के लिए डेटिंग ऐप्स का सहारा लेते हैं.





दुनियाभर में ऑनलाइन डेटिंग करने वाले यूजर्स की संख्या पर गौर करें तो आंकड़े चौंका देने वाले हैं. Statista की एक रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2027 तक ऑनलाइन डेटिंग करने वाले यूजर्स की संख्या 440.9 मिलियन के आंकड़े को पार कर जाएगी. इसी रिपोर्ट में ऑनलाइन डेटिंग मार्केट के रेवेन्यू के आंकड़े भी दिए गए हैं. इस साल, 2022 में रेवेन्यू 2.86 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर सकता है. और इसके (रेवेन्यू के) 2022 से 2027 के बीच 3.59% की CAGR (Compound Annual Growth Rate) से बढ़ते हुए 3.41 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है. प्रति यूजर एवरेज रेवेन्यू (ARPU) 7.81 डॉलर होने की उम्मीद है.





वर्तमान में दुनियाभर में कई डेटिंग ऐप्स चलन में है, जैसे — Tinder, Bumble, OkCupid, Happen, Aisle, TrulyMadly आदि.





लेकिन इन सब के बीच, हाल ही में भारत में एक खास डेटिंग/नेटवर्किंग ऐप लॉन्च हुई है. इसे खास का खिताब हम इसलिए दे रहे हैं, क्योंकि यह ऐप खास दिव्यांग लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं.





MatchAble: EnableBoundlessLove ऐप एक डेटिंग, मैचमेकिंग और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो दिव्यांग लोगों को ऑनलाइन (वर्चुअल) और ऑफलाइन (रियल वर्ल्ड में) दोनों से जुड़ने और कनेक्शन बनाने में मदद करता है.





दिल्ली स्थित Periwinkle Peafowl Pvt. Ltd. ने इसी साल अपनी इस फ्लैगशिप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है. MatchAble की शुरुआत मीनल सेठी ने की थी. यह एक ऐसी ऐप है जो विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए डेटिंग और सोशल कल्चर को सामान्य बनाता है. इस प्रकार यह हमारे देश में दिव्यांगों को अलग-थलग महसूस नहीं होने देता. उन्हें सामान्य तौर पर लोगों से जुड़ने में मदद करता है.





यह ऐप Google Play Store पर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए मुफ्त में उपलब्ध है. कंपनी जल्द ही Apple Appstore पर इसका iOS वर्जन लॉन्च करेगी. ऐप का साइज 22MB (Megabyte) है. चूंकि ऐप को इसी महीने के दूसरे सप्ताह में लॉन्च किया गया था, तो हम इसकी डाउनलोड्स की संख्या, रेटिंग और रिव्यूज की बात नहीं करेंगे.

MatchAble ऐप

ऐप की शुरुआत

प्लेस्टोर से ऐप को डाउलोड करने के बाद, जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हैं तो सबसे पहले तीन स्टेप्स में आपको ऐप के बारे में बेसिक जानकारी मिलती है. आगे वेलकम स्क्रीन पर आपको अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होता है. हमने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना बेहतर समझा और अगली स्क्रीन पर 6 अंक का OTP (One Time Password) प्राप्त हुआ. इसके बाद लोकेशन की अनुमति मांगी जाती है. अगली स्क्रीन पर नाम (first name) और उपनाम (last name) दर्ज करना होता है. आगे ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी, हालांकि इसे स्किप भी कर सकते हैं. आगे जन्म तिथी (date of birth) [dd/mm/yyyy फॉर्मेट में] दर्ज करनी होती है. फिर अपना जेंडर (Woman, Man, Others) बताना होता है. इसके बाद अगली स्क्रीन पर सेक्सुअलिटी (Prefer not to say, Straight, Gay, Lesbian, Bisexual, Queer) बतानी होगी. आगे आपको अपनी रूचि के बारे में बताना होगा, कि आप पुरुषों में, औरतों में या फिर दोनों में रुचि रखते हैं.





अगली स्क्रीन पर आपसे पूछा जाता है कि आप इस ऐप पर क्या खोज रहे हैं, जैसे - रिलेशनशिप, कैजुअल, शादी के लिए पार्टनर या फिर अभी ज्ञात नहीं. इसे चाहें तो स्किप कर सकते हैं. इसके बाद आपके अपनी पसंद/रुचियों के बारे में पूछा जाता है, दिए गए विकल्पों में से आप अधिकतम 10 विकल्प चुन सकते हैं, या चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं.





इसके बाद अगली स्क्रीन पर आपको अपने बारे में (bio) बताना होता है. कुछ शब्दों में अपनी कमियां भी बतानी होती है, चाहें तो स्किप कर सकते हैं. फिर आपसे अपनी फोटो (कम से कम दो) अपलोड करने के लिए कहा जाता है, जिन्हें आप फोन के कैमरे से तुरंत क्लिक कर सकते हैं, या फिर फोन की गैलरी में से चुन सकते हैं.





अगली स्क्रीन पर आपको हैलो मैसेज के साथ 2 विकल्प मिलते हैं - Start Swipe और Complete Profile

MatchAble ऐप - खास दिव्यांगों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई डेटिंग/नेटवर्किंग ऐप है

ऐप के फीचर

Start Swipe पर क्लिक करते ही आपको एक मैसेज दिखेगा, जिसमें बताया जाता कि आप लेफ्ट (no), राइट (yes) स्वाइप कर सकते हैं, सुपर लाइक के लिए गुलाब (rose) भेज सकते हैं. अगर दोनों तरफ से (दोनों शख्स) राइट (yes) होता है तो यह "मैच" होगा.





Complete Profile चुनने पर आपको अपने बारे में कुछ और डिटेल्स बतानी होती है, जैसे - क्वालिफिकेशन, इंस्टीट्यूट का नाम, जहां आप जॉब करते हैं, उस कंपनी का नाम और पद, अपनी राशि (zodiac sign), आप ड्रिंक, स्मोक (धुम्रपान) करते हैं या नहीं, अपने धर्म आदि के बारे में पुछा जाता है. फिर आपसे Verify Yourself के लिए कहा जाता है, जहां आपको अपनी फोटो अपलोड करनी होती है. इसके बाद 'स्वाइप' करना शुरू कर सकते हैं.





अब आप 'स्वाइप' करना जारी रख सकते हैं.





ऐप के टॉप लेफ्ट साइड में ऐप को लोगो (logo) दिखता है. इसके पास ही आपके शहर (लोकेशन) का नाम दिखता है. टॉप राइट कॉर्नर में 'Preferences' बटन दिखता है, जिस पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं.





ऐप की स्क्रीन के बीच में आपको दूसरे लोगों की प्रोफाइल्स दिखती है, फोटो के साथ. पिछले प्रोफाइल को देखने के लिए 'बटन' है. वहीं प्रोफाइल के नीचे 'X' बटन है; अगर आपको प्रोफाइल पसंद नहीं आती है, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, जिसके बाद आपके सामने एक और प्रोफाइल होगी... और ये सिलसिला जारी रहेगा. इसके पास ही 'Rose' बटन है, जिसका मतलब 'सुपर लाइक' है. और फिर आगे 'Heart' बटन है, जो कि 'मैच' होने का संकेत है.





ऐप की बॉटम (नीचे) की बार में सबसे पहले 'होम' बटन है. अगला बटन 'MatchAble Meet Ups' है, जहां आपको उन ऑफलाइन इवेंट्स के बारे में जानकारी मिलती है, जो आने वाले समय में आपके शहर में MatchAble द्वारा आयोजित कराए जाएंगे. इसके बाद अगला बटन 'My Matches' है, जहां आपको मैसेज दिखते हैं, जो आपके साथ 'मैच' हुए शख्स ने आपको भेजे हैं. फिर अगला बटन 'My Matchable Zone' है, जहां आपको 'Likes Received' (जितने लाइक आपको मिले हैं) और 'Likes Given' (जितने लाइक अपने किए हैं, दूसरे लोगों की प्रोफाइल) दो विकल्प दिखते हैं.





बॉटम बार में आखरी बटन 'Profile' का है. यहां आपको अपनी प्रोफाइल दिखती है. आप अपने बारे में अपनी डिटेल्स को यहां अपडेट कर सकते हैं. 'Settings' का ऑप्शन भी आपको यहीं मिलता है, जहां आप बेसिक सेटिंग्स को अपने मुताबिक अपडेट कर सकते हैं.

निष्कर्ष

टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम का लाभ उठाते हुए मैचएबल ऐप दिव्यांग लोगों को प्रभावी ढंग से पेश करता है. इस ऐप पर पुरुष, महिलाएं और LGBTQIA+ समुदाय के लोग कनेक्शन बना सकते हैं.





ऐप का हालिया इंटरफेस बेहद सरल, साफ-सुथरा और उपयोग में आसान है. कोई भी विकल्प कन्फ्यूज़ नहीं करता है. हालांकि ऐप अभी नया है, ऐसे में और कई नए फीचर्स की उम्मीद है. दिव्यांग लोगों को ध्यान में रखते हुए डेटिंग/नेटवर्किंग ऐप बनाना, अपने आप में एक खास बात है. MatchAble ऐप इन लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता है. इस खास कम्यूनिटी के लिए ये काफी अच्छा, सकारात्मक और सराहनीय प्रयास है.





(फीचर इमेज: freepik)