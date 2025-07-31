Brands
Discover
Events
Newsletter
More

Follow Us

twitterfacebookinstagramyoutube
Youtstory

Brands

Resources

Stories

General

In-Depth

Announcement

Reports

News

Funding

Startup Sectors

Women in tech

Sportstech

Agritech

E-Commerce

Education

Lifestyle

Entertainment

Art & Culture

Travel & Leisure

Curtain Raiser

Wine and Food

YSTV

ADVERTISEMENT
Advertise with us
Governance स्टोरी

CM Yuva Yojana: यूपी के युवाओं के लिए सीएम योगी का मिशन — ‘नौकरी लेनी नहीं, देनी है’

उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने CM YUVA Conclave 2025 का उद्घाटन किया. यूपी के 68,000 युवाओं को 2751 करोड़ रु की सहायता, लॉन्च हुआ 'UP Mart' पोर्टल. जानिए कैसे बदल रही है योगी सरकार की CM YUVA Yojana से युवाओं की तकदीर और यूपी की अर्थव्यवस्था. यह योजना देश के अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल साबित होगी.

रविकांत पारीक6423 Stories
CM Yuva Yojana: यूपी के युवाओं के लिए सीएम योगी का मिशन — ‘नौकरी लेनी नहीं, देनी है’

Thursday July 31, 2025 , 6 min Read

हाइलाइट्स

CM YUVA Yojana: बेरोजगारी को खत्म करने का फॉर्मूला

सीएम योगी ने लॉन्च किया ‘UP Mart’, स्टार्टअप्स को मिलेगा बड़ा फायदा

यूपी के हर जिले से 50 युवा सीखेंगे स्टार्टअप की ABC, सीएम योगी का बड़ा मिशन

ODOP से ₹2 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट — सीएम योगी

अब यूपी में नहीं होगा पलायन, हर युवा को मिलेगा रोजगार — सीएम योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में ‘सीएम युवा कॉन्क्लेव एंड एक्सपो 2025’ का उद्घाटन किया. यह कार्यक्रम ‘मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान’ (CM YUVA Yojana) के अंतर्गत आयोजित किया गया. इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार पाने वाले से रोजगार देने वाला बनाना है. सीएम योगी ने इसी वर्ष 24 जनवरी को 'युवा उद्यमी अभियान योजना' को लॉन्च किया था.

मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि अब तक इस योजना के तहत 68,000 से अधिक युवाओं को ₹2,751 करोड़ के ब्याज-मुक्त और गारंटी-मुक्त ऋण दिए जा चुके हैं. साथ ही सरकार 10% मार्जिन मनी सहायता भी दे रही है.

सीएम योगी ने कहा, “यह सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो युवाओं को मेंटरशिप, मार्केट एक्सेस और संसाधन भी देता है.”

उन्होंने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित दो दिवसीय सम्मेलन में आए विभिन्न विश्वविद्यालयों के वीसी से कहा कि वह अपने यहां पढ़ाई कर रहे युवाओं को केंद्र व राज्य सरकार की रोजगार परक योजनाओं की ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें. सम्मेलन में युवाओं के मार्गदर्शन के लिए विभिन्न उद्यम से संबंधित चार अलग-अलग पैवेलियन बनाए गए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'आत्मनिर्भर युवा' के विजन को 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान' ने जमीनी धरातल पर उतारा है.

उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश का युवा रोजगार देने वाला उद्यमी बनेगा. मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि आप लीक से हटकर काम करेंगे तो दूसरे भी आपसे प्रेरित होंगे.

योजना की खास बातें और पात्रता

'युवा उद्यमी अभियान योजना' (CM YUVA Yojana) की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

  • 1 लाख युवाओं को प्रतिवर्ष तथा 10 वर्ष में कुल 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर.

  • 21 से 40 वर्ष आयु, न्यूनतम 8 वीं पास की शैक्षणिक योग्यता तथा मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र.

  • 5 लाख रुपये तक के उद्योगो/सेवा परियोजनाओं पर 100% ब्याज मुक्त एवं बिना गारंटी के ऋण.

  • परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी अनुदान.

  • विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ODOP प्रशिक्षण योजना, SC/ST/OBC प्रशिक्षण योजना, उ.प्र. कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षित अथवा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षाणिक संस्थान से स्किल सम्बन्धी सर्टिफिकेट/डिग्री/डिप्लोमा आदि प्राप्त हो.

  • आवेदक को किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की योजना (जिसमें ब्याज या पूंजी घटक शामिल हो) का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए, सिवाय पीएम स्वनिधि योजना के.

योजना के लिए आवेदन करने हेतु ज़रूरी दस्तावेज

CM YUVA Yojana योजना के लिए आवेदन करने हेतु जिन आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत होती है, वो हैं:

  • कौशल दस्तावेज़: कौशल प्रमाणपत्र / प्रशिक्षण प्रमाणपत्र / कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाणपत्र / ITI से प्राप्त प्रशिक्षण.

  • परियोजना दस्तावेज़: परियोजना (प्रोजेक्ट) रिपोर्ट, GST (वैकल्पिक) और उद्यम (वैकल्पिक).

  • स्वयं के दस्तावेज़: पैन कार्ड, दिए गए पते पर कब से निवास कर रहे हैं (पार्षद / ग्राम प्रधान वार्ड मेंबर ) द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाणपत्र, ऋण प्रदाता बैंक के साथ संपर्क इतिहास (संबंधित बैंक शाखा में चालू/बचत खाता के पासबुक के प्रथम पेज की प्रति), नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाणपत्र, आयु प्रमाणपत्र, हस्ताक्षर और फोटो.
lucknow-conclav-eup-cm-yogi-cm-yuva-yojana-business-loan-startups

यह योजना यह दर्शाती है कि जब राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीति निर्माण और क्रियान्वयन में पारदर्शिता हो, तो सुशासन के माध्यम से युवाओं को सशक्त किया जा सकता है.

'UP Mart' पोर्टल लॉन्च

इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘UP Mart’ पोर्टल का भी शुभारंभ किया. यह पोर्टल मशीनरी सप्लायर्स को एक मंच पर लाने और स्टार्टअप्स को उपकरणों की उपलब्धता आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है.

कार्यक्रम में 17 क्षेत्रों में एमओयू साइन किए गए. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर जिले से कम से कम 50 युवाओं को इस प्रदर्शनी में लाया जाए ताकि वे स्टार्टअप्स और सरकारी योजनाओं के बारे में जान सकें.

फ्रेंचाइज़ी के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म

यह प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश में MSME आपूर्तिकर्ताओं (Suppliers) या फ्रेंचाइज़ी (Franchise) के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म का काम भी कर रहा है.

सीएम योगी ने कहा, “इस कार्यक्रम में आयोजित Buyer-Seller Meet अब एक बड़ा मंच बन गया है, जो उत्तर प्रदेश की क्षमता को दिखा रहा है. कुछ साल पहले तक कोई नहीं सोच सकता था कि यूपी में इतना नवाचार और उद्यम देखने को मिलेगा. पहले साल में 4 लाख प्रतिभागी थे, दूसरे साल में यह संख्या 5 लाख हो गई. यह आयोजन हमारे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच तक ले जाने के विज़न को आगे बढ़ा रहा है.”

व्यापार से जुड़े स्टॉल्स और नवाचारों की प्रदर्शनी

एक्सपो में फ्रैंचाइज़ ब्रांड्स, बिजनेस ऑन व्हील्स और नवाचार आधारित स्टार्टअप्स को प्रमुखता से दिखाया गया.

सीएम योगी ने कहा, “यह सिर्फ योजना नहीं, एक आंदोलन है. हर युवा जो सपना देखता है पर संसाधन नहीं है, उसके लिए ये योजना एक सुनहरा मौका है.”

मुख्यमंत्री ने बताया कि 2017 के लोक कल्याण संकल्प पत्र में परंपरागत उद्योगों के उत्थान का वादा किया गया था. इसके बाद ODOP (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) योजना शुरू की गई, जिसने यूपी के एक्सपोर्ट को ₹86,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹2 लाख करोड़ कर दिया. योगी सरकार की ODOP स्कीम पूरे देश में एक ब्रांड बनकर उभरी है. यह स्कीम 'आत्मनिर्भर भारत' की आधारशिला बनी है.

मुख्यमंत्री ने कहा, “पहले त्योहारों पर चीनी उत्पाद छाए रहते थे, अब यूपी के बने उत्पाद हर घर तक पहुंच रहे हैं.”

CM YUVA Yojana: यूपी का मॉडल, देश का रोल मॉडल

उत्तर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना (CM YUVA Yojana), मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, देश के अन्य राज्यों के लिए एक प्रेरणादायक मॉडल बन सकती है. यह योजना न केवल युवाओं को रोजगार देने का माध्यम है, बल्कि उन्हें उद्यमिता की राह पर चलने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता, मेंटरशिप, बाजार तक पहुंच और संसाधन भी प्रदान करती है. ₹2751 करोड़ की आर्थिक सहायता से 68,000 से अधिक युवा उद्यमी बन चुके हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी सृजित कर रहे हैं. ‘UP Mart’ जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ODOP जैसी योजनाओं के माध्यम से पारंपरिक उद्योगों को भी पुनर्जीवित किया गया है.

यह योजना यह दर्शाती है कि जब राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीति निर्माण और क्रियान्वयन में पारदर्शिता हो, तो सुशासन के माध्यम से युवाओं को सशक्त किया जा सकता है.

अन्य राज्य सरकारें इस योजना को एक रूपरेखा (framework) के रूप में अपनाकर अपने युवाओं के लिए भी आत्मनिर्भरता की राह खोल सकती हैं.

'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना' और अंतरराष्ट्रीय ट्रेड शो का ऐलान

इस सम्मेलन में सीएम योगी ने 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना' की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कारीगरों को टूलकिट, प्रशिक्षण और सम्मान मिल रहा है.

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 25 से 29 सितंबर 2025 तक नोएडा में होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड शो में यूपी के उत्पादों को प्रमुखता से दिखाया जाएगा.

सीएम योगी ने बताया, “जो यूपी कभी पिछड़ा कहा जाता था, अब वह नवाचार और उद्यमिता का केंद्र बन रहा है.”

बता दें कि इस कार्यक्रम में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक कुमार और कई विश्वविद्यालयों के कुलपति मौजूद रहे.

यह भी पढ़ें
फैशन ब्रांड Littlebox को मिली 17.5 करोड़ रुपये की फंडिंग