मध्य प्रदेश: सीएम चौहान ने अस्पताल से अनुभव साझा किये, सीएम बोले, 'कोरोना से बिल्कुल घबराने की जरुरत नहीं'

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 के संक्रमण का पता यदि शुरुआत में ही चल जाए तो यह लाइलाज बीमारी नहीं है और सामान्य सर्दी, खांसी और बुखार की तरह ही है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (फोटो साभार: dnaindia) भोपाल, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 के संक्रमण का पता यदि शुरुआत में ही चल जाए तो यह लाइलाज बीमारी नहीं है और सामान्य सर्दी, खांसी और बुखार की तरह ही है।

मुख्यमंत्री चौहान कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और भोपाल के एक निजी अस्पताल में उपचार करा रहे हैं। चौहान ने अस्पताल के बिस्तर से प्रदेश की पहली ऑनलाइन कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्रिपरिषद के सहयोगियों से अपने अनुभव साझा किये।

उन्होंने कहा, ''कोरोना वायरस से बिल्कुल घबराने को जरूरत नहीं है, समय पर सचेत होकर बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यह लाइलाज़ बीमारी नहीं है, सर्दी, ज़ुखाम और बुखार की तरह ही है।'' अपने स्वास्थ्य के बारे में मुख्यमंत्री ने बताया, ''कल से बुखार की शिकायत नहीं हुई और खांसी भी नियंत्रित है।''

(Edited by रविकांत पारीक)

