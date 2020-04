31 मार्च : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 31 मार्च वर्ष का 90 वाँ (लीप वर्ष में यह 91 वाँ) दिन है। साल में अभी और 275 दिन शेष हैं।

31 मार्च की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1959- 14 वें दलाई लामा, तेनज़िन ग्यातसो, भारत की सीमा पार करी और राजनीतिक में शरण ली।

1997 - वासलेव क्लार्क को नया नाटो सैनिक कमांडर नियुक्त किया गया।

1998 - भारत और चीन इंटर गवर्नमेंटल कांफ़्रेस आन कल्चरल पॉलिसीज के लिए गठित यूनेस्को की मसौदा समिति के सदस्य निर्वाचित।

2000 - 22 वर्ष बाद जापान के उत्तरी धोकाइडु द्वीप में दाते के निकट उसू ज्वालामुखी फिर सक्रिय।

2001 - यूगोस्लाविया के पूर्व राष्ट्रपति मिलोसेविच की गिरफ़्तारी के लिए पुलिस का धावा, अपने ही घर में नजरबंद, यूरोपीय मंत्रियों ने क्योटो संधि को जीवित घोषित किया।

2005 - संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तर कोरिया को अनाज की आपूर्ति रोकी।

2007 - विश्व तैराकी चैम्पियनशिप में माइकल फ़ेल्प्स ने छह स्वर्ण हासिल किये।

2008 - कृष्णा सोबती को के.के.बिड़ला फाउण्डेशन का वर्ष 2007 का 'व्यास सम्मान' देने की घोषणा की गई। रेवती मेनन को 'दयावती मोदी स्त्री शक्ति सम्मान, 2007' प्रदान किया गया।

2011- जनगणना के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत की आबादी बढ़ कर 121 करोड़ (1 अरब 21 करोड़) हो गई है। दस साल पहले हुई गणना के मुकाबले यह 17.64 फ़ीसदी ज़्यादा है।

31 मार्च को जन्मे व्यक्ति 1504 - गुरु अंगद देव, सिक्खों के दूसरे गुरु

1865 - आनंदी गोपाल जोशी - भारत की प्रथम महिला डॉक्टर

1860 - रमा शंकर व्यास - हिन्दी के उत्कृष्ट लेखकों में से एक।

1938 - शीला दीक्षित - भारत की प्रसिद्ध महिला राजनीतिज्ञ तथा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री।

1945 - मीरा कुमार, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष।

1987 - कोनेरू हंपी, भारतीय ग्रैंडमास्टर शतरंज।

1934 - कमला दास - अंग्रेज़ी और मलयालम की प्रसिद्ध लेखिका।

1912 - राजेंद्र नारायण सिंह देव - उड़ीसा राज्य के 6वें मुख्यमंत्री रहे थे।

31 मार्च को हुए निधन 1930 - श्यामजी कृष्ण वर्मा, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं लेखक

1931 - पूर्णसिंह - भारत के विशिष्ठ निबंधकारों में से एक

1972 - मीना कुमारी, भारतीय अभिनेत्री।

2002 - मोतुरु उदयन, भारतीय महिला कार्यकर्ता।

2009 - रॉल अलफोन्सिन - अर्जेंटीना के राष्ट्रपति थे। Also Read 21 दिन का लॉक डाउन देश को किस तरह बदल देगा? ये सभी होंगे प्रभावित

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com