भारत में एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च करेगा ये खास प्रोग्राम, जानिए क्या हैं इसकी खास बातें

माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में बीते सप्ताह भारत में एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए एक प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की, जिसमें कहा गया है कि यह कृषि क्षेत्र में परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतीकात्मक चित्र (फोटो साभार: GeospatialWorld) कंपनी ने एक बयान में कहा है कि यह प्रोग्राम स्टार्टअप्स को उद्योग-विशिष्ट समाधान (industry-specific solutions), स्केल करने और टेक्नोलॉजी, बिजनेस और मार्केटिंग रिसॉर्सेज संसाधनों तक पहुंच बनाने में मदद करने के लिए बनाया गया है।

भारत में एग्रीटेक स्टार्टअप्स प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, बाजार लिंकेज में सुधार, सप्लाई चेन बढ़ाने और कृषि-व्यवसायों के लिए इनपुट तक अधिक पहुंच प्रदान करने के लिए इनोवेटिव डिजिटल सॉल्यशन विकसित करके कृषि को बदल रहे हैं।

बयान में कहा गया है कि स्टार्ट-अप्स को एज़्योर फार्मबीट्स (Azure FarmBeats) तक भी पहुंच मिल सकती है, जो डेटा इंजीनियरिंग के बजाय कोर वैल्यू पर ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकती है।

एज़्योर मार्केटप्लेस पर उपलब्ध, एज़्योर फ़ार्मबाइट्स प्रदाताओं के पार कृषि डेटासेट के एकत्रीकरण और फ़्यूज़ डेटासेट्स के आधार पर एआई / एमएल मॉडल का निर्माण करके एक्शनेबल इनसाइट्स बनाने में सक्षम बनाता है।

क्वालिटी सीड टू सीरीज़ सी स्टार्टअप्स एज़्योर बेनिफिट्स (फ्री क्रेडिट्स सहित), असीमित तकनीकी सहायता और अज़ोर मार्केटप्लेस ऑनबोर्डिंग के साथ मदद करके अपने कारोबार को बढ़ावा दे सकते हैं, कंपनी ने कहा।

उद्यम के लिए तैयार समाधानों के साथ स्टार्टअप, संयुक्त रूप से बाजार की रणनीतियों, तकनीकी सहायता और माइक्रोसॉफ़्ट पार्टनर इकोसिस्टम के साथ बिक्री के नए अवसरों के साथ तेज़ी से बढ़ सकता है।

बयान में कहा गया है कि डिजिटल कृषि समाधान तैयार करने के लिए शुरू किए गए स्टार्टअप के पास गहरे डेटा इंजीनियरिंग संसाधनों में निवेश किए बिना Azure FarmBeats के साथ अनुकूलित समाधानों का सह-निर्माण करने का अवसर है। Also Read भावना जगवानी: जब खुद की आंखो की रोशनी चली गई तो दूसरों के लिए खोल दिया पहला नेत्र बैंक

(Edited by रविकांत पारीक)

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding and Startup Course. Learn from India's top investors and entrepreneurs. Click here to know more.