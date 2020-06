मुंबई में जन्मी इस नर्स को ब्रिटेन में मिला 'कोरोना क्रिटिकल वर्कर हीरो' अवार्ड

दुनिया भर में हेल्थकेयर वर्कर्स, डॉक्टर्स और नर्सेज कोरोनावायरस महामारी के दौरान 27X7 लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनमें से एक मुंबई में जन्मी नर्स रीजा अब्राहम है जो यूनाइटेड किंगडम के हार्लो शहर में काम करती है, जिन्हें हाल ही में उनकी सेवाओं के लिए कोरोना क्रिटिकल वर्कर हीरो की अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नर्स रीजा अब्राहम (फोटो साभार: indiatimes) द टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, घर पर एक डेढ़ साल की बेटी होने के बावजूद COVID-19 रोगियों की सेवा के लिए उन्हें इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। रीजा हारलो, एसेक्स स्थित प्रिंसेज एलेक्जेंड्रा अस्पताल में गंभीर रोगियों की देखभाल करती है।

रीजा अब्राहम के सर्टिफिकेट में लिखा है, “हारलो, एसेक्स के प्रिंसेस एलेक्जेंड्रा अस्पताल में थिएटर में एक स्क्रब नर्स रीजा ने अब बहुत बीमार कोविड-19 रोगियों को आवश्यक देखभाल प्रदान करते हुए, आईटीयू नर्स की भूमिका के लिए अनुकूलित किया है। घर पर, उन्होंने एक 1.5 वर्षीय बेटी को घर छोड़ दिया है, वह लगातार ड्यूटी पर है और यथासंभव सर्वोत्तम देखभाल प्रदान करने का प्रयास करती है।”

रीजा ने अपनी ड्यूटी को प्राथमिकता बताते हुए टीओआई से कहा, “जैसा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने एक बार कहा था, 'डर की भावना के तहत बहुत काम किया जा सकता है'। यह मेरा मार्गदर्शक सिद्धांत बना हुआ है और अपने सहयोगियों के साथ, हम लोगों की सेवा करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं।”

वह इस नौकरी के जोखिमों को समझती है और यथासंभव सुरक्षित रहने के लिए दिशानिर्देशों का पालन करती है।

रीजा दुर्ग स्थित स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. डी राजन की बहू हैं, जो बस्तर क्षेत्र में एक कोरोना नोडल अधिकारी के रूप में तैनात हैं। Also Read 'एक प्यार का नगमा है' कोविड-19 पॉजिटिव हैदराबाद के पुलिसकर्मी ने इस अंदाज में दिया कोरोना के प्रति जागरुकता का संदेश, देखें वीडियो

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding and Startup Course. Learn from India's top investors and entrepreneurs. Click here to know more.