ओडिशा के इस कपल ने 500 आवारा कुत्तों को खाना खिलाकर मनाया अपनी शादी का जश्न

अपनी शादी पर भुवनेश्वर में 500 से अधिक आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए इस कपल ने एक स्थानीय पशु बचाव संगठन के साथ करार किया और 25 सितंबर को अपनी शादी वाले दिन उन्होंने Animal Welfare Trust Ekamra (AWTE) के सहयोग से आवारा कुत्तों को खाना खिलाया। फोटो साभार : सोशल मीडिया तीन साल की रिलेशनशिप के बाद इस कपल ने मंदिर में शांत करीके से शादी करके जानवरों के लिए कुछ अलग करने का फैसला लिया था और इसी के चलते इन्होंने 500 आवार कुत्तों को खाना खिला कर इस शादी को अनोखा बना दिया।

यूरेका आप्टा कहते हैं, "जब हमने तीन साल की रिलेशनशिप के बाद शादी करने का फैसला किया, तो हमने एक साधारण मंदिर में शादी करने और इसे जानवरों के लिए भव्य बनाने का सोचा।" हर इसांन की ज़िंदगी शादी एक ऐसा मौका होता है, जिसे वो सबसे भव्य तरीके से सेलीब्रेट करना चाहता है और अपनी खुशी अपने सबसे करीबियों के साथ बांटना चाहता है। ऐसे में शादी की दावत सबसे खुशनुमा मौका होता है। लोग दोस्तों, परिवार और जान-पहचान वालों को बुलाते हैं, लेकिन ओडिशा के एक कपल ने कुछ अलग ही करने का सोचा और 25 सितंबर को भुवनेश्वर में यूरेका आप्टा और जोआना वांग ने जब शादी की, तो उन्होंने शहर में लगभग 500 आवारा कुत्तों के लिए एक विशेष भोजन की व्यवस्था की।

आप्टा एक फिल्ममेकर हैं और वांग डेंटिस्ट हैं। अपनी शादी पर भुवनेश्वर में 500 से अधिक आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए इस कपल ने एक स्थानीय पशु बचाव संगठन के साथ करार किया और 25 सितंबर को अपनी शादी वाले दिन उन्होंने Animal Welfare Trust Ekamra (AWTE) के सहयोग से आवारा कुत्तों को खाना खिलाया। ALSO READ यह स्टार्टअप क्रिप्टोकरेंसी निवेश को बना रहा है खाना ऑर्डर करने जितना आसान

Get access to select LIVE keynotes and exhibits at TechSparks 2020. In the 11th edition of TechSparks, we bring you best from the startup world to help you scale & succeed. Register now! #TechSparksFromHome