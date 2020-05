प्रसिद्ध ज्योतिषी बेजान दारुवाला का 89 वर्ष की उम्र में हुआ निधन; गुजरात के सीएम ने जताया शोक

प्रसिद्ध ज्योतिषी बेजान दारुवाला ने अहमदाबाद के एक अस्पताल में शुक्रवार को फेफड़ों के संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया। वह 89 वर्ष के थे। प्रसिद्ध ज्योतिषी बेजान दारुवाला का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया (फोटो साभार: सोशल मीडिया) पिछले हफ्ते, प्रसिद्ध ज्योतिषी को सांस लेने में कठिनाई की शिकायत के बाद अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया था।

उनके निधन की खबर के बाद, कई मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि कोरोनावायरस के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। उनके ज्योतिषी-पुत्र, नास्तुर ने हालांकि उन रिपोर्ट्स का खंडन किया।

इससे पहले यह बताया गया था कि दारुवाला ने शनिवार को कोरोनावायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया था। हालांकि, उनके बेटे ने अफवाहों को खारिज कर दिया था, और रविवार को टाइम्स ऑफ इंडिया को पुष्टि की थी कि उनके पिता निमोनिया और फेफड़ों के संक्रमण से पीड़ित थे, और उनके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो गया था।

जुलाई 1931 में जन्मे, दारुवाला एक प्रसिद्ध गणेश भक्त थे, जिन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में वैदिक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा विज्ञान, आई-चिंग, टैरो, कबला और यहां तक ​​कि पश्चिमी ज्योतिष जैसी विभिन्न तकनीकों के सिद्धांतों को जोड़ा। उन्होंने समय-समय पर बाजार की अस्थिरता और आंदोलन की सफलतापूर्वक भविष्यवाणी की थी।

गुजरात के सीएम विजय रुपाणी अपनी संवेदना प्रकट करने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे। दारुवाला के बारे में ट्वीट करते हुए, उन्होंने लिखा कि उनके निधन से वह 'दुखी' हैं। Saddened by the demise of renowned Astrologer Shri Bejan Daruwalla. I pray for the departed soul. My condolences. Om Shanti... — Vijay Rupani (@vijayrupanibjp) May 29, 2020 उन्होंने (बेजान दारुवाला ने) हमेशा अपने जीवन में तीन सिद्धांतों का पालन किया: खुले दिमाग को बनाए रखना, पूरी तरह से निरीक्षण करना और पूरी तरह से अनुसंधान करना।

सिटी पैलेस उदयपुर के राजकुमार लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे जैसे कुछ बड़े नामी-गिरामी लोग उनसे सलाह लेते थे। Also Read छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन, 74 वर्ष की उम्र में जोगी ने ली अंतिम सांस

(Edited by रविकांत पारीक)

