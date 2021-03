सलोनी की HustlePost Academy से सीखकर आप भी शुरू कर सकते हैं खुद का ऑनलाइन बिजनेस

क्या आप भी नया ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? आपको बस यह जानने के लिए दिन में 21 रुपये का निवेश करना होगा, कि आपको इसे शुरू करने के लिए क्या और कैसे करना चाहिए।





सलोनी श्रीवास्तव ने पिछले साल कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान, सामान्य युवा पुरुषों और महिलाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर बनने और आय अर्जित करने में मदद करने के लिए HustlePost Academy की शुरुआत की।





2017 के अंत में, सलोनी ने अपने पति से अपने दैनिक भोजन को अपने iPhone पर रिकॉर्ड करने के लिए कहा। फिर उन्होंने एक बेसिक एडिट करने के लिए सरल, मुफ्त सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया और वीडियो को ऑनलाइन अपलोड किया। एक सप्ताह में, इस वीडियो को एक हजार से अधिक व्यूज़ मिले थे।





एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में, वह मिलेनियल्स के लिए वीडियो से लेकर टिप्स और ट्रिक्स का एक दिलचस्प मिश्रण पेश करती हैं, जो कि आपके निजी वित्त को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने और जीवन बदलने वाली सेल्फ-डेवलपमेंट बुक्स पर आपकी सुबह की जिम्मेदारियों और सिफारिशों के प्रबंधन के लिए है। सलोनी के वीडियो में कई विषयों को शामिल किया गया है जो स्कूल में पढ़ाए जाने वाले वयस्कता के पहलुओं के साथ 18-30 आयु समूह से निपटने में मदद करता है।

HustlePost Academy एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर के रूप में अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए एक नैचुरल ट्रांजिशन था।





हर दिन सलोनी का अधिकांश समय फोन ब्राउजिंग और विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से बातचीत करने में व्यतीत होता है। वह कहती है कि व्हाट्सएप पर उनका अपना एक ग्रुप है, जिसका उपयोग वह मार्केटिंग और कोचिंग के साथ ऑनलाइन आंत्रप्रेन्योर्स की सक्रिय रूप से मदद करने के लिए करती है।





वह कहती हैं, “ग्रुप वीडियो चैट फीचर एक वरदान है क्योंकि हम हर महीने एक कॉन्फ्रेंस करने के लिए सक्रिय रूप से इसका उपयोग करते हैं। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से 500 से अधिक लोगों के साथ बातचीत करने में सक्षम हूं।”

सफलता के लिए 'Hustle'

HustlePost Academy ऐसे समय में आई जब कई लोग अपनी नौकरी खो चुके थे और घर बैठे ही कमाई करना चाह रहे थे। लागू शारीरिक दूरी और आत्म-अलगाव के साथ, जिन लोगों के हाथों में अतिरिक्त समय था वे भी एक पक्ष की ओर देख रहे थे - और ऑनलाइन जाने का रास्ता था।

विविध कोर्स

एकेडमी के कोर्स में लोगों को नए व्यवसाय शुरू करने के लिए नए विचारों का पता लगाने में मदद करने वाले 13 कोर्स शामिल हैं।





यूजर एक फाउंडेशन कोर्स के साथ शुरू कर सकते हैं जो किसी भी ऑनलाइन व्यवसाय को शुरू करने और चलाने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। वैकल्पिक रूप से, हर महीने लॉन्च होने वाले नए कोर्स के साथ 12 मिनी कोर्स हैं। इनमें ऑनलाइन कारोबार शुरू करने से लेकर इंस्टाग्राम तक इसे बढ़ाने तक, कुछ भी शामिल हो सकते हैं।





प्रतिक्रिया भारी रही है। लॉन्चिंग के एक घंटे के भीतर, 100 लोगों ने साइन अप किया, और 24 घंटों के भीतर, अकादमी ने 600 लोगों को शामिल किया।





कोर्स में तीन तत्व शामिल हैं - रिकॉर्ड किए गए लेक्चर्स की एक लाइब्रेरी जिसमें एक छात्र के पास 24X7 पहुंच, असाइनमेंट और "होमवर्क" और सलोनी और अन्य छात्रों के साथ लाइव इंटरैक्शन है।





इसकी कीमत 7,665 रुपये है और इसमें वेबसाइट पर पूरे कंटेंट का एक साल का उपयोग, लाइव सपोर्ट शामिल है, जो सलोनी के अनुसार प्रतिदिन केवल 21 रुपये के निवेश पर आता है।

आगे का रास्ता

उपयोक्ता उतने ही विविध हैं जितने विषय पढ़ाए जाते हैं - एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आध्यात्मिकता में एक कोर्स चार्टिंग, एक फ्रीलांस कंटेंट लेखक एक महीने में 1 लाख रुपये कमाता है - कई पैसे कमाने के लिए नए रास्ते खोजने के लिए परेशान हैं।

सलोनी कहती हैं, “एकेडमी में अब 3,500 से अधिक छात्र हैं। हमने उन उद्यमियों की मदद करने के लिए एक एडवांस प्रोग्राम शुरू किया है जो अगले स्तर तक पहुंचने के लिए एकेडमी से बाहर आए हैं। हम भारत के छोटे शहरों में लोगों की मदद के लिए एक मुफ्त अकादमी बनाने पर भी काम कर रहे हैं और इसे अगले 2-3 महीनों में लॉन्च किया जाना चाहिए।





राजस्व के लिहाज से, कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में 2021 Q1 में अपनी कमाई को चौगुना कर दिया है।





HustlePost Academy की एक महत्वपूर्ण विशेषता लाइव इंटरैक्शन है - यूजर एक-दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक-दूसरे को हायर करते हैं और स्किल्स का आदान-प्रदान करते हैं। सलोनी ग्रुप के साथ साप्ताहिक बातचीत करती है, उनके प्रश्नों का उत्तर देती है और उन्हें आवश्यक सलाह प्रदान करती है।





सलोनी अपने समय का एक हिस्सा अन्य महिलाओं के साथ सलाह और नेटवर्किंग के लिए भी समर्पित करती है।





वह आगे कहती है, “WhatsApp मेरे लिए एक प्रमुख नेटवर्किंग टूल है। मेरे पास सबसे बड़ा लाभ इस प्लेटफॉर्म की भौगोलिक पहुंच है। मैं सिर्फ भारत में लोगों के साथ नेटवर्क प्राप्त करने के लिए नहीं हूं, लेकिन मैं पूरी दुनिया में आंत्रप्रेन्योर्स के साथ भी सक्रिय रूप से नेटवर्क रखती हूं। उद्यमी-विशिष्ट समूह नेटवर्किंग, सलाह, और बिक्री कोचिंग के साथ मदद कर सकते हैं। यह छोटे शहरों में स्थित आंत्रप्रेन्योर्स को एक माध्यम बनाने में मदद करता है जो बेंगलुरु और गुरुग्राम जैसे केंद्रों में स्थित हैं। यह बड़े पैमाने पर ज्ञान की खाई को पाटता है।”

