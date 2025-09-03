Vikram-32: भारत का पहला Made in India स्पेस प्रोसेसर, क्यों है खास?

भारत ने सेमीकंडक्टर (Semiconductor) टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाया है. राजधानी दिल्ली में आयोजित सेमीकॉन इंडिया 2025 (Semicon India 2025) सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को देश का पहला स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर विक्रम-32 (Vikram-32 chip) सौंपा गया. इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) की टीम ने विकसित किया है. यह चिप पूरी तरह भारत में डिजाइन और निर्मित (Made-in-India chip) की गई है. (indigenous space processor)

इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) ने प्रधानमंत्री को सौंपते हुए कहा कि यह भारत की सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धि है.

क्या है Vikram-32 चिप?

इसे आधिकारिक तौर पर ‘Vikram 3201’ कहा जाता है. यह 32-बिट आर्किटेक्चर पर बनाया गया आधुनिक माइक्रोप्रोसेसर (32-bit microprocessor) है. इसे खासतौर पर अंतरिक्ष मिशनों, सैटेलाइट और रॉकेट लॉन्च वाहनों के लिए डिजाइन किया गया है. अंतरिक्ष में काम करने वाली मशीनों को अत्यधिक तापमान, विकिरण और अन्य कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है. ऐसे माहौल में काम करने के लिए यह प्रोसेसर बेहद मज़बूत और भरोसेमंद बनाया गया है.

यह चिप फ्लोटिंग-पॉइंट कम्प्यूटेशन, कस्टम इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर और ‘Ada’ प्रोग्रामिंग भाषा का समर्थन करता है. भविष्य में इसमें ‘C’ भाषा का भी समर्थन जोड़ा जाएगा, जिससे इसका उपयोग और व्यापक हो सकेगा. Vikram-32 ने अपना पहला टेस्ट PSLV-C60 मिशन के दौरान स्पेस में पास किया. इस सफल प्रयोग के बाद यह साबित हो गया कि भारत अब स्वदेशी तकनीक से अपने अंतरिक्ष अभियानों को और सुरक्षित और मज़बूत बना सकता है.

पहले इस्तेमाल होते थे विदेशी और पुराने चिप्स

अब तक ISRO अपने लॉन्च वाहनों और उपग्रहों में VIKRAM1601 नामक 16-बिट प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रहा था. यह 2009 से लगातार काम कर रहा था. हालांकि, बदलते समय और बढ़ती तकनीकी ज़रूरतों को देखते हुए अब एक तेज़ और सक्षम प्रोसेसर की मांग थी. Vikram-32 ने उस जगह को भरा है और अब यह ISRO के भविष्य के मिशनों की रीढ़ बनने जा रहा है.

भारत के लिए क्यों अहम है Vikram-32?

यह चिप भारत की सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता का प्रतीक है. अभी तक भारत को इस क्षेत्र में विदेशी तकनीक और आयातित चिप्स पर निर्भर रहना पड़ता था. लेकिन Vikram-32 के विकास के साथ भारत ने यह दिखा दिया है कि वह हाई-टेक माइक्रोप्रोसेसर बनाने में सक्षम है. प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि “सेमीकंडक्टर्स डिजिटल हीरे हैं. यह छोटा सा चिप पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है.”

भारत लंबे समय से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के प्रयास कर रहा है. Vikram-32 की लॉन्चिंग उस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है.

भविष्य में उपयोग और विस्तार

विक्रम-32 केवल स्पेस मिशनों तक सीमित नहीं रहेगा. इसकी भरोसेमंद और मज़बूत डिजाइन इसे रक्षा, ऑटोमोबाइल, ऊर्जा और औद्योगिक सिस्टम जैसे कई क्षेत्रों में भी उपयोगी बना सकती है. इसका मतलब है कि आने वाले समय में यह प्रोसेसर भारत की रणनीतिक और वाणिज्यिक जरूरतों को भी पूरा करेगा.

भारत सरकार ने 2021 में ‘इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन’ (India semiconductor mission) की शुरुआत की थी. इसके तहत अब तक दस बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है. कुल निवेश 1.60 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो चुका है. पांच सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का निर्माण शुरू हो चुका है और 23 से अधिक डिजाइन स्टार्टअप्स को सरकार का समर्थन मिला है. Vikram-32 इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है और भविष्य में कई और ऐसे स्वदेशी चिप्स देखने को मिल सकते हैं.

विक्रम-32 चिप केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की तकनीकी सशक्तता का प्रतीक है. इसे प्रधानमंत्री मोदी को सौंपना सिर्फ एक औपचारिक क्षण नहीं था, बल्कि यह संदेश था कि भारत अब चिप्स के लिए केवल उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता भी है. यह उपलब्धि भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर सकती है.