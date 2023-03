वैश्विक बाजारों में मजबूती के रुख के बीच धातु, बैंक और वित्तीय शेयरों में लिवाली से शुक्रवार को स्थानीय शेयर बाजारों (Stock Markets) में तेजी का सिलसिला लगातार दूसरे दिन जारी रहा. इसके अलावा मजबूत होते रुपये और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से भी धारणा मजबूत हुई. बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स (BSE Sensex) 355.06 अंकों की बढ़त के साथ 57,989.90 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 58,178.94 का उच्च स्तर और 57,503.90 का निचला स्तर छुआ.

सेंसेक्स की कंपनियों में एचसीएल टेक का शेयर सबसे अधिक 3.58 प्रतिशत मजबूत हुआ. अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले इंडिया, टाटा स्टील, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल और एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी के शेयर भी लाभ में रहे. इस रुख के उलट आईटीसी, मारुति, एनटीपीसी, एशियन पेंट्स और सन फार्मा के शेयर नुकसान में रहे.

Nifty50 की चाल

पचास शेयरों पर आधारित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) 114.45 अंकों की बढ़त के साथ 17,100.05 पर बंद हुआ. निफ्टी पर एचसीएल टेक, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल, जेएसडब्ल्यू स्टील टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर आयशर मोटर्स, एनटीपीसी, मारुति, आईटीसी और पावरग्रिड टॉप लूजर्स रहे. सेक्टोरल इंडेक्सेज में निफ्टी ऑटो, एफएमसीजी, मीडिया, फार्मा और हेल्थकेयर इंडेक्स को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए. निफ्टी रियल्टी सबसे ज्यादा 3 प्रतिशत चढ़ा.

ये शेयर रहे लाइमलाइट में

Jubilant Pharmova Ltd का शेयर 12.5 प्रतिशत तक, JK PAPER LTD करीब 12 प्रतिशत तक, MIRZA INTERNATIONAL LTD 8.38 प्रतिशत तक और HLE Glascoat Ltd का शेयर 8.5 प्रतिशत तक चढ़े हैं. दूसरी ओर BIOCON LTD 9 प्रतिशत, JINDAL STAINLESS LTD 8.5 प्रतिशत तक टूटे हैं.

वैश्विक बाजारों के हाल

अन्य एशियाई बाजारों में चीन का शंघाई कम्पोजिट, जापान का निक्केई, हांगकांग का हैंगसेंग और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लाभ में रहे. दिन में कारोबार के दौरान यूरोपीय बाजार लाभ में थे. इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.16 प्रतिशत की तेजी के साथ 75.57 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया. अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 18 पैसे की मजबूती के साथ 82.58 प्रति डॉलर पर पहुंच गया. शेयर बाजारों के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों ने गुरुवार को शुद्ध रूप से 282.06 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.