स्टॉक मार्केट की तेजी थमी, सेंसेक्स 289 अंक लुढ़का; ये दो शेयर 10% टूटे

घरेलू शेयर बाजारों (Stock Markets) में पिछले दो कारोबारी सत्रों से जारी तेजी पर गुरुवार को विराम लगा. उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 289 अंक टूटकर 58,000 से नीचे फिसल गया. यूरोपीय बाजारों में कमजोर रुख के साथ बैंक, वित्तीय और आईटी शेयरों में बिकवाली से बाजार नुकसान में रहा. कारोबारियों के अनुसार, सूचकांक में मजबूत हिस्सेदारी रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के शेयर में भारी बिकवाली से बाजार पर दबाव बना.

तीस शेयरों पर आधारित सेंसेक्स (BSE Sensex) 289.31 अंकों की गिरावट के साथ 57,925.28 पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान एक समय यह 375.74 अंक तक टूट गया था. लाभ में रहने वाले शेयरों में नेस्ले इंडिया, मारुति, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स, आईटीसी और हिंदुस्तान यूनिलीवर शामिल हैं. सेंसेक्स के शेयरों में सर्वाधिक नुकसान में भारतीय स्टेट बैंक रहा. इसमें 1.69 प्रतिशत की गिरावट आई. इसके अलावा एशियन पेंट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो, इंडसइंड बैंक, इन्फोसिस, पावरग्रिड और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लि. भी प्रमुख रूप से नुकसान में रहे.

Nifty50 की चाल

पचास शेयरों पर आधारित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) 75 अंकों की गिरावट के साथ 17,076.90 पर बंद हुआ. निफ्टी पर हिंडाल्को, मारुति, नेस्ले इंडिया, ओएनजीसी, टाटा मोटर्स टॉप गेनर्स रहे. दूसरी ओर एसबीआई, बजाज ऑटो, कोटक बैंक, एचसीएल टेक्नोलॉजीस और एशियन पेंट्स टॉप लूजर्स रहे. निफ्टी ऑटो, एफएमसीजी, मेटल, फार्मा, हेल्थकेयर इंडेक्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए हैं. सबसे ज्यादा 1.74 प्रतिशत निफ्टी पीएसयू बैंक गिरा है.

ये शेयर रहे लाइमलाइट में

SUN PHARMA ADVANCED RESEARCH COMPANY का शेयर करीब 12 प्रतिशत चढ़ा है. इसी तरह JK TYRE & INDUSTRIES LTD 11.5 प्रतिशत तक और Valiant Organics Ltd 9 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ है. दूसरी ओर Agi Greenpac Ltd और Vakrangee Limited 10 प्रतिशत तक गिरकर बंद हुए हैं.

वैश्विक बाजारों का ट्रेंड

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, चीन का शंघाई कम्पोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग लाभ में रहे, जबकि जापान के निक्केई में गिरावट आई. यूरोप के प्रमुख बाजारों में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख रहा. अमेरिकी बाजार बुधवार को नुकसान में रहा था. अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की है. इस बीच, वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.90 प्रतिशत की गिरावट के साथ 76 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक बुधवार को शुद्ध लिवाल रहे. उन्होंने 61.72 करोड़ रुपये मूल्य के शेयर खरीदे.