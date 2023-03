तीन दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार लुढ़के, इन दो कंपनियों के शेयर 20% तक चढ़े

घरेलू शेयर बाजारों (Stock Markets) में गुरुवार को गिरावट दर्ज की गई और BSE Sensex लगभग 542 अंक टूटकर बंद हुआ. वैश्विक शेयर बाजारों में कमजोरी के रुख और रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व और ICICI बैंक में भारी बिकवाली के दबाव से बाजार नुकसान में रहे. इसके अलावा विदेशों में प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले रुपये में कमजोरी से भी बाजार धारणा प्रभावित हुई. इससे पहले लगातार तीन कारोबारी सत्रों में शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए थे.

तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स तीन दिन की बढ़त के बाद मजबूती के साथ खुला, लेकिन दिन के कारोबार में भारी बिकवाली के चलते 541.81 अंक गिरकर 59,806.28 पर बंद हुआ. सेंसेक्स पर लिस्टेड 30 कंपनियों में से केवल 7 कंपनियों के शेयर हरे निशान में बंद हुए हैं. सेंसेक्स के शेयरों में महिंद्रा एंड महिंद्रा 3.31 प्रतिशत की गिरावट के साथ सबसे अधिक नुकसान में रहा. इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति, टाटा मोटर्स और टेक महिंद्रा में भी ​उल्लेखनीय रूप से गिरावट रही. दूसरी तरफ लाभ में रहने वाले शेयरों में टाटा स्टील, एलएंडटी, एक्सिस बैंक, भारती एयरटेल, एनटीपीसी, नेस्ले इंडिया और एचडीएफसी बैंक शामिल हैं.

Nifty50 का हाल

एनएसई निफ्टी (NSE Nifty) 164.80 अंक टूटकर 17,589.60 अंक पर बंद हुआ. एनएसई पर टाटा स्टील, एलएंडटी, अपोलो हॉस्पिटल्स, भारती एयरटेल, सिप्ला टॉप गेनर्स रहे हैं. दूसरी ओर अडानी एंडरप्राइजेस, महिन्द्रा एंड महिन्द्रा, एसबीआई लाइफ, रिलायंस इंडस्ट्रीज और अडानी पोर्ट्स टॉप लूजर्स रहे हैं. सेक्टोरल इंडेक्सेज की बात करें तो निफ्टी मेटल को छोड़कर अन्य सभी सेक्टोरल इंडेक्स गिरावट में बंद हुए हैं. सबसे ज्यादा 1.83 प्रतिशत निफ्टी ऑटो गिरा है.

ये शेयर रहे लाइमलाइट में

Olectra Greentech का शेयर 20 प्रतिशत चढ़कर बंद हुआ है. इसी तरह SEQUENT SCIENTIFIC का शेयर 20 प्रतिशत, MAHARASHTRA SEAMLESS LTD का शेयर 12.5 प्रतिशत तक, SHILPA MEDICARE LTD का शेयर 12 प्रतिशत तक उछलकर बंद हुआ है. दूसरी ओर Home First Finance Company India Ltd का शेयर करीब 8 प्रतिशत और Aptus Value Housing Finance India Ltd का शेयर 7 प्रतिशत टूटकर बंद हुआ है.

अडानी की कंपनियों का हाल

गौतम अडानी के अडानी ग्रुप की कंपनियों की बात करें तो ADANI ENTERPRISES करीब 5 प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुआ है. इसी तरह ADANI PORTS 2 प्रतिशत, अंबुजा सीमेंट्स 2 प्रतिशत और एसीसी लिमिटेड 1.4 प्रतिशत तक गिरकर बंद हुए हैं. दूसरी ओर Adani Wilmar 3 प्रतिशत तक, एनडीटीवी 1.4 प्रतिशत, ADANI POWER 5 प्रतिशत, Adani Transmission 5 प्रतिशत, Adani Green Energy 5 प्रतिशत, Adani Total Gas 5 प्रतिशत तक चढ़े हैं. इस तरह गुरुवार को अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों में अपर सर्किट लगा.

रुपया 7 पैसे गिरा

इस बीच, अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.01 प्रतिशत की गिरावट के साथ 82.65 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. भारतीय करेंसी रुपया 7 पैसे की गिरावट 82.02 प्रति डॉलर (अस्थायी) पर बंद हुआ है. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बुधवार को शुद्ध रूप से 3671.56 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.