ब्रेकअप से उबरने में अपने दोस्तों की मदद करें, तरीके हम बता रहे हैं...

रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप से डील कर पाना हर किसी के लिये आसान बात नहीं है। कितना भी हम इसे आकस्मिक रूप से लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन रिश्ते के टूटने का मतलब दिल टूटना और उदासी है। आपके पास उस व्यक्ति से जुड़ी कई बेहतरीन यादें हैं। प्रारंभ में, लोग इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं और वे अक्सर उदास हो जाते हैं। प्रतीकात्मक चित्र (फोटो साभार: shutterstock) यदि यह डिप्रेशन लंबे समय तक बना रहता है, तो व्यक्ति अन्य मुद्दों का सामना करना शुरू कर देता है। वह खुद को सामाजिक जीवन से हटा लेता है, दोस्तों और परिवार से अलग हो जाता है, काम के प्रति नीरस महसूस करता है, इन हालातों के कारण अक्सर आत्महत्या के विचार भी जन्म ले सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने प्रियजनों की मदद करते हैं, तो उनके लिए कठिन हालात से निपटना आसान होगा। इसलिए, यदि आपका दोस्त भी इस स्थिति से गुजर रहा है, तो उसे इस स्थिति से निपटने में मदद करें। मदद कैसे करें? हम आपको इसके लिए टिप्स बताएंगे।

ब्रेकअप से डील करने में मदद के लिये आप ये तरीके अपना सकते हैं।

शोधकर्ताओं के अनुसार, जब हमें दिल टूटने का अनुभव होता हैं, तो हमारा शरीर एक नशेड़ी के समान हो जाता है। इसलिए, सबसे पहले सभी क्रोध, उदासी, निराशा और सभी नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकालें।

फिर कोशिश करें कि आपका दोस्त अपने दोस्त पास्ट को पूरी तरह से भूल जाएं। उस व्यक्ति से संबंधित सभी चीजें जैसे कार्ड, उपहार, फोटो, ई-मेल आदि नष्ट कर दें। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, अपने पास्ट से जुड़ी चीजों से जुड़े रहना आपको ब्रेकअप से उबरने से रोक देगा और आपकी व्यक्तिगत वृद्धि को रोक देगा।

आपका दोस्त उसके बारे में बात करना चाहता है, लेकिन उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दें। हमेशा उसे उन बातों को भूलने के लिए प्रोत्साहित करें। अन्य सभी चीजों के बारे में बात करें लेकिन उसके पास्ट के बारे में नहीं।

मानसिक रूप से हमारे स्वस्थ होने पर अपने दोस्तों से जुड़े रहना आसान है। यदि आप अपने दोस्त को असंवेदनशील, दूर, आपके प्रति नेगेटिव पाते हैं, तो इस बदलाव से परेशान न हों। आपका दोस्त बेहद नाज़ुक स्थिति से गुजर रहा है।

उसे ब्रेकअप से उबरने में मदद करने का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा उसे सलाह दें। इसके बजाय, आपको बस एक अच्छा श्रोता बनना होगा। इस समय, आपके मित्र को ध्यान से सुनने के लिए किसी की आवश्यकता है। बस ख्याल रखें कि आपका दोस्त अपनी रिलेशनशिप को लेकर पास्ट में न जाएं।

अपने दोस्त को अपने एक्स का शिकार न होने दें। इससे उसकी मानसिक स्थिति और भी खराब हो जाएगी।

हमेशा उन्हें एहसास दिलाएं कि ब्रेकअप का मतलब असफलता नहीं है। यह एक सामान्य बात है जो हम में से अधिकांश के लिए होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम जीवन में असफल रहे हैं।

उन्हें अकेले समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करें और वे चीजें करें जो उन्हें करना पसंद है। इससे उन्हें लाचारी से लड़ने में मदद मिलेगी।

यदि आप देख सकते हैं कि आपका दोस्त दुःख से बाहर नहीं आ रहा है और लगातार नर्वस ब्रेकडाउन का अनुभव कर रहा है, तो उसे थेरेपी के लिए सलाह दें। और किसी अच्छे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाएं।

अंत में संत कबीर का एक दोहा है... इसे अपने और अपने दोस्त के जीवन में उतारने की कोशिश करें...

मन के हारे हार है मन के जीते जीत । कहे कबीर हरि पाइए मन ही की परतीत ।

(Edited by रविकांत पारीक)

