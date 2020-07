लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केन्द्र और राज्य सरकार की कृषि तथा किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्धता को दोहराते हुए बुधवार को कहा कि प्रदेश के किसानों, खासकर पूर्वांचलवासियों को अब यूरिया खाद आसानी से मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश: अब किसानों को आसानी से मिलेगी यूरिया खाद - सीएम योगी उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के गोरखपुर स्थित संयंत्र में अगले वर्ष उत्पादन शुरू होने से इन क्षेत्रों में किसानों को न सिर्फ यूरिया खाद मिलेगी बल्कि उन्हें कृषि के सम्बन्ध में जानकारी भी उपलब्ध होगी। यूरिया के क्षेत्र में देश को आत्म-निर्भर बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

मुख्यमंत्री ने यहां अपने सरकारी आवास पर हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) के सीडिंग कार्यक्रम के तहत यूरिया उर्वरक रैक के गोरखपुर आगमन के अवसर पर वीडियो कांफ्रेंस के जरिये कहा कि यह कार्यक्रम गोरखपुर के एचयूआरएल के खाद कारखाने के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा कि सीडिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत एचयूआरएल गोरखपुर द्वारा यूरिया का विपणन किया जाएगा।

उन्होंने 2021 तक एचयूआरएल गोरखपुर उर्वरक संयंत्र के कार्यशील होने की आशा व्यक्त करते हुए कहा कि इससे उत्पादित यूरिया किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा। इसके अलावा एचयूआरएल किसानों को कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी, जिनमें कृषि सलाह, फसल संरक्षण, मौसम की जानकारी, आधुनिक तकनीक, जैविक खेती, फसल चक्र भी शामिल होंगे। Also Read देश के अन्नदाताओं के लिये है ये कुछ खास सरकारी योजनाएं, जिनका लाभ लेकर किसान बढ़ा सकते हैं अपनी आमदनी

(Edited by रविकांत पारीक)

