जब भी शेयर बाजार में गिरावट (Share market falling) आती है तो उससे तमाम निवेशक घबरा जाते हैं. इसका सबसे बुरा असर उन निवेशकों पर देखने को मिलता है, जिन लोगों ने हाल ही में शेयर बाजार में निवेश शुरू किया है. जब शेयर बाजार गिरना शुरू होता है तो वह डर जाते हैं और नुकसान में भी शेयर बेचने को तैयार हो जाते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि गिरते शेयर बाजार से भी मोटी कमाई की जा सकती है? भले ही किसी कंपनी के शेयर कितने भी टूटें, आप उससे भी पैसा कमा (How to make money from falling share market) सकते हैं. इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग (short selling).

जानिए क्या होती है शॉर्ट सेलिंग?

शॉर्ट सेलिंग को समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि शेयर बाजार से लोग पैसा कैसे कमाते हैं. शेयर बाजार में अधिकतर लोग कुछ कंपनियों के शेयर खरीद लेते हैं और जब उनके दाम बढ़ जाते हैं तो उन्हें बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं. इसी तरह अगर आप पहले शेयर बेच दें और फिर दाम गिरने पर उसे खरीद लें तो भी आप तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. अब सवाल ये है कि बिना खरीदे ही पहले शेयर को कैसे बेचें?

बिना खरीदे ही पहले कैसे बेच सकते हैं शेयर?

जो लोग शॉर्ट सेलिंग के बारे में नहीं जानते हैं, वह यही सोचते हैं कि आखिर बिना खरीदे ही कोई शेयर कैसे बेचा जा सकता है? दरअसल, शेयर बाजार में ट्रेडिंग में ये खास सुविधा मिलती है. यहां आप पहले शेयर को बेच सकते हैं और बाद में उन्हें खरीद सकते हैं. ऐसा इसलिए मुमकिन है क्योंकि जिस ब्रोकर के पास आपका अकाउंट होता है, उसके पास बहुत सारे शेयर होते हैं. ऐसे में अगर आप चाहे तो किसी भी शेयर को पहले खरीदने के बजाय पहले बेच सकते हैं यानी सेल कॉल (Sell Call) दे सकते हैं.

एक उदाहरण से समझिए शॉर्ट सेलिंग

मान लीजिए आप आज की तारीख में XYZ कंपनी का शेयर 100 रुपये के भाव पर बेचते हैं. कुछ दिनों बाद जब कंपनी का शेयर गिरकर 80 रुपये पर आ जाता है तो आप उसे बेच देते हैं. अब बीच का जो मार्जिन है 20 रुपये का, वही आपका मुनाफा है. हालांकि, ये सारा पैसा आपको नहीं मिलेगा. इसमें आपको कुछ फीसदी रकम टैक्स और चार्ज के तौर पर चुकानी होगी, बाकी पैसा सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगा.

झुनझुनवाला भी करते थे शॉर्ट सेलिंग से कमाई

बात भले ही दिवंगत निवेशक राकेश झुनझुनवाला की हो या फिर राधाकृष्ण दमानी की, कभी ना कभी हर किसी ने शॉर्ट सेलिंग जरूर की है. जब भी शेयर बाजार के इन दिग्गजों को इस बात का भरोसा होता है कि अब बाजार गिरेगा, जो वह शॉर्ट सेलिंग करते हैं. 1990 के दशक में जब हर्षद मेहता ने बाजार को ऑपरेट किया था, तब एसीसी के शेयर आसमान पर पहुंच गए थे. वहीं जब वह शेयर गिरा तो उससे दिग्गज निवेशक राधाकृष्ण दमानी ने खूब पैसे कमाए थे. झुनझुनवाला ने भी उस दौरान शॉर्ट सेलिंग से तगड़ी कमाई की थी. बता दें कि हर्षद मेहता ने एसीसी के शेयर को 200 रुपये से 9000 रुपये के स्तर तक पहुंचा दिया था.