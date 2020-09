मिलें हिमाचल प्रदेश की इकलौती महिला बस ड्राईवर से, जो महामारी के बीच भी कर रही हैं लोगों की परिवहन में मदद

लेखक, कार्यकर्ता और कानून के विद्वान बोसा सेबेले (Bosa Sebele) ने एक बार कहा था, "उठने के लिए दृढ़ संकल्पित महिला से अधिक शक्तिशाली कोई ताकत नहीं है।"

और, हिमाचल प्रदेश निवासी सीमा ठाकुर इस ताकत का प्रतीक रही हैं। हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (HRTC) के हिस्से के रूप में कुल 8,813 कर्मचारियों में से एकमात्र महिला ड्राइवर होने के नाते, सीमा हर एक दिन लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ रही हैं, लॉजिकल इंडियन की एक रिपोर्ट के अनुसार। सीमा ठाकुर, हिमाचल प्रदेश की एकमात्र महिला बस चालक। चित्र साभार: ANI सुबह उठने से लेकर शिमला के ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गुजरने तक, सीमा यह सब कर रही है। यहां तक ​​कि कोरोनावायरस महामारी के बीच, वह राज्य में लोगों की मदद करने के लिए अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकल रही है।

“मैं हिमाचल प्रदेश राज्य की पहली महिला बस ड्राइवर हूं। मैंने 5 मई 2016 को HRTC में एक ड्राइवर के रूप में जॉइन किया। मैं कोविड-19 की अवधि के बीच भी सेवा कर रही हूं। डॉक्टर, नर्स और पुलिसकर्मी भी अभी सेवा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं इसी तरह का कर्तव्य पूरा कर रही हूं, ” सीमा ने एएनआई को बताया।

सीमा, जो अपने पिता, माता और भाई के साथ रहती है, कहती है कि उन्हें ड्राइविंग से बहुत संतुष्टि मिलती है।

“मुझे बस ड्राइवर के रूप में लोगों की सेवा करने में खुशी महसूस होती है। मुझे अपने कर्तव्य के बाद अपने घर में प्रवेश करने पर निरंतर भय होता है, लेकिन हम सभी सावधानियों और दिशानिर्देशों का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी से अपील करूंगी कि हमें कोरोनावायरस से खुद को सुरक्षित रखने के लिए आत्म-अनुशासन का अभ्यास करने की जरूरत है, उन्होंने कहा।”

लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद भी, राज्य परिवहन निगम से अपेक्षित अनुमति प्राप्त करने के बाद नागरिकों की सहायता करने के लिए सीमा ने स्वयं को इसमें शामिल किया। कई स्थानीय लोगों और दैनिक यात्रियों ने पुरुष-प्रधान पेशे में काम करने के उनके साहस और दृढ़ विश्वास की सराहना की है।

एक बुजुर्ग महिला मीना अधिकारी कहती हैं, "यह गर्व का क्षण है, और मुझे खुशी है कि एक युवा लड़की कोविड-19 के समय में लोगों की सेवा कर रही है। वह एक बहादुर लड़की है और इस क्षेत्र की एकमात्र महिला ड्राइवर है। मैं दूसरों को आगे आकर मानवता की सेवा करने और हिमाचल प्रदेश को एक गौरवशाली राज्य बनाने के लिए कहूंगी।"

