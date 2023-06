Motivational Quote | கஷ்டத்துக்குள் ‘வாய்ப்பு’ அறிதல் - ஐன்ஸ்டீன் மேற்கோளும் 5 யோசனைகளும்!

“IN THE MIDDLE OF EVERY DIFFICULTY LIES OPPORTUNITY”

உலகப் புகழ்பெற்ற விஞ்ஞானி, சார்பியல் கோட்பாட்டுப் புகழ் அறிவியல் மேதை ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனின் இந்த சக்திவாய்ந்த மற்றும் ஊக்கமளிக்கும் மேற்கோள், சவால்கள் வெறும் தடைகள் மட்டுமல்ல, வளர்ச்சி, கற்றல் மற்றும் புதிய சாத்தியங்களுக்கான நுழைவாயில் என்பதையும் நினைவூட்டுகிறது.

‘இடுக்கண் வருங்கால் நகுக’ என்றார் வள்ளுவர் பெருந்தகை. வெறுமனெ நகுதல் மட்டும் அல்ல வள்ளுவர் கூறுவது. இடுக்கண் வருங்கால் அதைக் கடந்து செல்வதற்கான வழிமுறையைக் காண வேண்டும் என்பதும் வள்ளுவரின் உட்குறிப்பாகும்.

எனவே, இடுக்கண் வரும் போதும் அல்லது துரதிருஷ்டமான காலக்கட்டத்தில் பயம் மற்றும் கவலையுடன் அதை அணுகுவது பொதுவாக நமது அணுகுமுறையாக இருக்கின்றது.

இருப்பினும், வாழ்க்கையின் கஷ்டங்களுக்குள் மறைந்து கிடக்கும் வாய்ப்புகளை அடையாளம் கண்டு புரிந்துகொள்ள நாம் கற்றுக் கொள்ளும்போது, ​​தனிப்பட்ட வளர்ச்சிக்கும் சாதனைக்கும் வழி வகுக்கிறோம் என்பதைத்தான் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் “IN THE MIDDLE OF EVERY DIFFICULTY LIES OPPORTUNITY” என்று முத்தாய்ப்பாகச் சொல்லி விடுகின்றார்.

“ஒவ்வொரு கஷ்டத்துக்குள்ளும் ஒளிந்துகிடக்கும் வாய்ப்பு”

Image credits: Pixabay

நாம் அனைவரும் நம் வாழ்வில் ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் கடினமான காலங்களை அனுபவிக்கிறோம். ஆனால், நாம் துயரத்திலோ, வேதனையிலோ, கஷ்டத்திலோ இருக்கும்போது நாம் நம் மீது இரக்கம் காட்டத் தவறுகிறோம். நாம் துன்பத்தை வேகமாக கடக்க விரும்பினால், முதலில் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு செய்வதன் மூலம், நாம் நம் உணர்ச்சி நல்வாழ்வை மேம்படுத்த முடியும். மேலும், உயர்ந்து முன்னேறிச் செல்வதற்கான நம்பிக்கையை இந்த அணுகுமுறை வழங்கும்.

ஐன்ஸ்டீனின் மேற்கோளானது சவால்களை நாம் எப்படிப் பார்க்கிறோம் என்பது குறித்த நமது கண்ணோட்டத்தை மாற்றும்படி நம்மைத் தூண்டுகிறது. கடினமான சூழ்நிலைகளின் எதிர்மறையான அம்சங்களில் கவனம் செலுத்துவதற்குப் பதிலாக, அவை வழங்கும் சாத்தியமான நன்மைகள் மற்றும் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகளைப் பார்க்க நம்மை அழைக்கிறது. இந்த மனநிலை மாற்றம் பயம் அல்லது விரக்தியைக் காட்டிலும் ஆர்வத்துடனும் நம்பிக்கையுடனும் இடுக்கண் அமையும் சூழ்நிலையை அணுக வைக்கின்றது.

நிலைமைக்கேற்ப நம்மை மாற்றியமைத்துக் கொள்வது என்பது துன்பங்களை எதிர்கொள்ளும் திறன் மற்றும் பின்னடைவுகளில் இருந்து விரைவாக மீள்வதாகும். நமது நெகிழ்திறத்தை வளர்த்துக்கொள்வது தடைகளை கடக்கவும் தனிப்பட்ட, தொழில்முறை வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகளாக மாற்றுவதற்கும் நமக்கு ஆற்றலை அளிக்கும். நிலைமைக்கேற்ப மாறுவது என்னும் நெகிழ்திறனை வளர்ப்பதன் மூலம், வாழ்க்கையின் சவால்களைக் கையாளவும், அவை வழங்கும் வாய்ப்புகளைத் தழுவிக்கொள்ளவும் நாம் சிறப்பாக தயாராகி விடுவோம்.

வாழ்வின் கஷ்ட நஷ்டங்களை நல்வாய்ப்பாக மாற்றுவதற்கான உதவிக் குறிப்புகள்:

வளர்ச்சி மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்: சவால்களை சமாளிக்க முடியாததாகப் பார்ப்பதற்குப் பதிலாக, கடினமான சூழ்நிலைகளில் இருந்து நீங்கள் வளர முடியும் மற்றும் கற்றுக்கொள்ள முடியும் என்ற நம்பிக்கையை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். அர்ப்பணிப்பு மற்றும் கடின உழைப்பின் மூலம் உங்கள் திறன்களையும் புத்திசாலித்தனத்தையும் வளர்க்க முடியும் என்ற எண்ணத்தை நிலை நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

நன்றியுணர்வைப் பழகுக: வாழ்க்கையின் நேர்மறையான அம்சங்களில் கவனம் செலுத்துவது, கடினமான நேரங்களிலும் கூட, ஒரு சமநிலையைப் பராமரிக்க உதவும். நன்றியுணர்வை தவறாமல் வெளிப்படுத்துவது, சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப மாற்றிக்கொள்ளும் நமது திறன் துன்பங்களுக்கு மத்தியில் வாய்ப்புகளை அடையாளம் காணும் உங்கள் திறனை மேம்படுத்தும்.

ஆதரவான நபர்கள் உங்களைச் சுற்றி இருக்குமாறு பார்த்துக் கொள்க: சவாலான நேரங்களில் ஊக்கத்தையும் ஆதரவையும் வழங்கக் கூடிய நண்பர்கள், குடும்பத்தினர் மற்றும் சக ஊழியர்களின் உறவு வலைப்பின்னலை உருவாக்குங்கள். ஒரு வலுவான ஆதரவு அமைப்பு உங்களுக்கு பாசிட்டிவான கண்ணோட்டத்தை பராமரிக்க உதவுகிறது. இது, கடினமான காலத்திலும் கூட எழும் வாய்ப்புகளைத் தொடர உங்களுக்கு நம்பிக்கையை அளிக்கிறது.

சூழ்நிலைக்கேற்ப மாறும் நெகிழ்வுத்தன்மையுடன் இருங்கள்: வாழ்க்கை மாற்றம் நிறைந்தது, புதிய சூழ்நிலைகளுக்கு ஏற்றவாறு மாற்றியமைத்துக் கொள்வது வெற்றிக்கான ஒரு முக்கிய திறமையாகும். மாற்றத்தைத் தழுவி, நெகிழ்வான அணுகுமுறையைப் பேணுங்கள், எனவே உங்கள் உத்திகளை நீங்கள் திறம்படச் சரிசெய்து, அவை எழும்போது வாய்ப்புகளைப் பெறலாம்.

கடந்த கால அனுபவங்களைப் பற்றி சிந்தித்துப் பாருங்கள்: உங்கள் கடந்த கால துயர, கடின அனுபவங்களை பகுப்பாய்வு செய்து, அந்தச் சூழ்நிலைகளிலிருந்து நீங்கள் மீண்டு வந்தது குறித்த சிந்தனை, கடந்த கால சவால்களை நீங்கள் எவ்வாறு வெற்றிகரமாக வழிநடத்தியுள்ளீர்கள் என்பதைப் பற்றி சிந்திப்பது, மீண்டும் அவ்வாறு செய்வதற்கான உங்கள் திறனில் நம்பிக்கையைத் தூண்டும்.

மூலம்: Nucleus_AI