मिलें केरल के उस इंजीनियर से, जो मात्र 60 वर्ग फीट में उगाते हैं 26 तरह की सब्जियां

केरल के अलाप्पुझा जिले के एक कस्बे अरुकुट्टी के रहने वाले नासर एक पेशेवर इंजीनियर हैं लेकिन उनके बारे में खास बात यह है कि वे किसान के रूप में दोगुनी कमाई करते हैं। नासर, 60 वर्ग फीट पर उगाते हैं 26 किस्मों की सब्जियां (फोटो क्रेडिट: TheBetterIndia) उन्होंने अपने खेत जो कि मात्र 60 वर्ग फीट जमीन है, पर रोजाना केवल 30 मिनट का वक्त गुजारते हुए सरल और प्राकृतिक तकनीकों का उपयोग करते हुए 26 किस्मों की सब्जियों के साथ एक खुबसूरत किचन गार्डन बनाया हुआ है।

द बेटर इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, नासर कहते हैं, “मैं किसानों के परिवार में पला-बढ़ा हूँ और हमेशा इस प्रक्रिया को देखने में दिलचस्पी रखता था - बुवाई से लेकर कटाई तक। मेरी यह रूची कभी खत्म नहीं हई, और पिछले 21 वर्षों से, मैं अपने पूरे परिवार के लिए सब्जियों की खेती कर रहा हूं, और पिछले दो दशकों में बाजार से एक भी सब्जी नहीं खरीदी है।’’ लताओं और कंद के लिए नासर के खेत को अलग-अलग भागों में विभाजित किया गया है। चलने के लिए बस पर्याप्त जगह के साथ, खेत ककड़ी, करेला, गाजर, अदरक, टमाटर, मिर्च की किस्मों, पालक और यहां तक कि फूलगोभी जैसी सब्जियों से भरा है।

नासर आगे बताते हैं, “जगह की कोई समस्या नहीं होती यदि आप अपने क्षेत्र की सही योजना बनाते हैं, तो आप अपनी ज़रूरत की सभी सब्जियाँ उगा सकते हैं। मेरा मानना है कि हर घर में एक मिनी किचन गार्डन होना चाहिए। अविश्वसनीय रूप से अपने खुद के हाथों उगाई हुई फसल को खाने की संतुष्टि और एक बार जब आप इसका अनुभव कर लेते हैं कि आप कभी भी खेती करने के लिए 'ना' नहीं कह पाएंगे।’’

बेहद कम जगह में ज्यादा और अच्छी सब्जियां उगाने के लिए नासर द्वारा दिए गए टिप्स इस प्रकार हैं:

आपको 60 वर्ग फीट में 60 ग्रो बैग फिट करने में सक्षम होना चाहिए। 15 ग्रो बैग को विशेष रूप से बीन्स के लिए अलग रखा जाना चाहिए और बाकी रोजमर्रा की सब्जियों के लिए।

पौधों को सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता के अनुसार रखा जाना चाहिए।

बरसात के मौसम में, मिट्टी के ऊपर जलरोधी चादर बिछाकर खरपतवार और अन्य कीटों को मिट्टी से बढ़ने वाले बैग में जाने से रोका जा सकता है।

विकसित थैलियों को सूखे खाद पाउडर, मिट्टी और रेत के बराबर मात्रा में भरा जाना चाहिए और पौधे को इसमें सावधानी से लगाया जाना चाहिए।

गर्मियों के दौरान एक ड्रिप सिंचाई प्रणाली का पालन किया जाना चाहिए ताकि पौधों को आवश्यक मात्रा में पानी मिल सके।

पौधों को बहुत सावधानी से पानी दिया जाना चाहिए। पानी में डुबाये रखने से बचें क्योंकि यह उनकी बढ़ाई को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकता है।

रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों से हर कीमत पर बचना चाहिए। पूरी तरह से जैविक खेती नासर बताते हैं, "एक बात जो मैं विशेष रूप से इस्तेमाल कर रहा हूँ वह है खाद। यदि आप एक रासायनिक उर्वरक या कीटनाशकों का विकल्प चुनते हैं, तो खेती में कोई मतलब नहीं है क्योंकि आप प्राकृतिक प्रक्रिया में परिवर्तन ला रहे हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने का विकल्प हमेशा चुनें, जो आपको बेहतर पैदावार भी देगी और आपको अच्छी सेहत के साथ अच्छा मुनाफा मिलेगा।" अपने सभी पौधों के लिए, नासर घर के बने जैविक खाद का उपयोग करते हैं जिसमें 1-किलो ताजा खाद, 1-किलो गुड़, 1-किलो मूंगफली का केक पाउडर और 1/2 किलो केला 30 लीटर पानी में मिलाया जाता है और सात दिनों के लिए सोख लिया जाता है।

नासर आगे बताते हैं, “इस अवधि के दौरान मिश्रण को दिन में एक बार कम से कम मिलाया जाना चाहिए। इसे पौधों में डालते समय, इस मिश्रण का उपयोग पानी के साथ 1: 8 अनुपात में किया जाना चाहिए। यह उर्वरक 45 दिनों तक संग्रहीत किया जा सकता है।” नासर 1 एकड़ जमीन पर मिश्रित खेती भी करते हैं, जहां वह ज्यादातर मैंगोस्टीन, लीची, सपोटा और साथ ही नारियल के पेड़ जैसे फल उगाते हैं।

वर्तमान में ऑर्गेनिक केरल चैरिटेबल ट्रस्ट के महासचिव, नासर ने अपने शहर के कई ग्रामीणों को प्रेरित किया है और अपनी अनूठी और सटीक खेती की तकनीक के लिए कई स्थानीय समितियों से पुरस्कार भी जीत चुके हैं।

हम आशा करते हैं कि आप भी नासर की खेती की तकनीक को आजमाएंगे और आपको इससे अच्छा स्वास्थ्य और गजब का मुनाफा मिलेगा।

