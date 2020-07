फिनटेक में नए रुझानों और निवेश में भारत की रुचि को लेकर बोले 5paisa.com के फाउंडर और सीईओ प्रकर्ष गगदानी

वैश्विक कोविड-19 महामारी ने हमें उन तरीकों से प्रभावित किया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लॉकडाउन के तहत जाने वाले देशों के साथ, व्यवसाय और उद्यमी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। यह अपरिहार्य था कि वैश्विक बाजार भी सूट का पालन करेंगे। फरवरी 2020 में सेंसेक्स 42,273.87 अंक पर पहुंच गया, जो 23 मार्च को 25,638.90 अंक पर 38 प्रतिशत से क्रैश हो गया, जिससे यह शेयर बाजार के इतिहास में सबसे तेज दुर्घटनाओं में से एक बन गया, जो 2008 के बाजार दुर्घटना से भी बदतर था। जबकि मौजूदा निवेशक महसूस करेंगे, यह पहली बार निवेशकों के लिए एक शानदार अवसर हो सकता है। महामारी के कारण मोबाइल ट्रेडिंग में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 5paisa.com, जो हाल ही में सार्वजनिक होने वाली पहली भारतीय फ़िनटेक फर्म बन गई है, ग्राहक-केंद्रितता पर ध्यान केंद्रित करके अपने निवेशकों का समर्थन कर रही है; नवीनता; टीयर 2 और 3 शहरों में विस्तार; और ब्रोकर-मुक्त और सुरक्षित प्लेटफ़ॉर्म की तलाश करने वाले ग्राहकों की सेवा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। वर्तमान में यह प्लेटफॉर्म 30,000 करोड़ रुपये से अधिक का दैनिक कारोबार, 450,000 से अधिक ग्राहकों को, 3.5 मिलियन से अधिक डाउनलोड, प्रबंधन के तहत एसेट्स में 1,000 से अधिक कोर और बाजार पूंजीकरण में 500 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करता है।

YourStory की नई सीरीज़, 'मनी मैटर्स विद् श्रद्धा शर्मा' के एक हिस्से के रूप में, हम विशेषज्ञों, उद्यमियों, और निवेशकों से निवेश के अवसरों, बचत, खर्च, और बहुत कुछ के बारे में बात करते हैं। इस कड़ी में, YourStory की फाउंडर और सीईओ श्रद्धा शर्मा 5paisa.com के फाउंडर और सीईओ, प्रकर्ष गगदानी के साथ बातचीत की, जिन्होंने ब्रोकिंग के बदलते चेहरे, नए जमाने के इन्वेस्टर और अनकैप्ड मार्केट्स में टैपिंग की बात कही। उस सत्र के कुछ मुख्य अंश इस प्रकार हैं।



बाजार में गिरावट के बावजूद निवेश बढ़ा प्रकर्ष कहते हैं कि उन्होंने महामारी के बाद कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक रुझान देखे। लगभग डेढ़ साल से बाजार के अनुकूल नहीं होने के बावजूद, खुदरा निवेशक अभी भी बाजार में आ रहे थे और सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स (एसआईपी) में दिलचस्पी दिखा रहे थे और म्यूचुअल फंड फलफूल रहे थे। सार्वजनिक होने के बाद, 5paisa खुदरा निवेशकों के आने के बारे में आशावादी था। “लेकिन अचानक COVID-19 का प्रकोप हुआ और हमने सोचा कि ब्याज फीका हो जाएगा। लेकिन हमने पूरी तरह से रिवर्स ट्रेंड देखा। बाजार नीचे जा रहे थे, लेकिन लोगों ने दोगुनी गति से शेयरों में निवेश करना शुरू कर दिया।” वह कहते हैं कि मार्च, अप्रैल, मई और जून पूंजी बाजार में आने वाले लोगों के मामले में सबसे अच्छे रहे हैं और मार्च और अप्रैल के महीनों में सबसे ज्यादा डीमैट खाते खोले गए हैं। लॉकडाउन के दौरान लोगों के कम खर्च और भविष्य के अनिश्चित होने के साथ, प्रकर्ष का कहना है कि निवेशक की मानसिकता में भारी बदलाव आया है। “इसलिए वे निवेश की ओर अधिक आ रहे हैं। यह एक बहुत ही स्वस्थ प्रवृत्ति है, और एक बहुत अच्छी प्रवृत्ति है, जो मुझे लगता है कि यह लंबे समय तक जारी रहेगा।” कैटरिंग-टू फर्स्ट टाइम इनवेस्टर्स “हमारे बहुत से निवेशक पुराने समय के हैं। इसलिए वे बुनियादी सवालों के साथ आते हैं कि फंड कैसे ट्रांसफर किया जाए और क्या दस्तावेज दिए जाएं। इन प्रश्नों को हल करने के लिए 5paisa.com ने हिंदी में एक निर्देशात्मक वीडियो बनाया है जिसे वे अपने परिचयात्मक ईमेल के साथ साझा करते हैं। “वीडियो अधिक लोग देखते है। इसलिए, हमने अपनी वीडियो सूची, प्रशिक्षण और लोगों को प्रक्रिया ज्ञान प्रदान करने पर अपनी पूरी ऊर्जा केंद्रित की। हमारे YouTube चैनल के 1.1 लाख से अधिक ग्राहक हैं, जो उद्योग में सबसे अधिक है। हमारे पास इन वीडियो पर एक महीने में पांच से छह मिलियन व्यूज हैं। हमने शुरू से ही इन वीडियो को हिंदी में बनाने का फैसला किया, ताकि हिंदी बेल्ट के ग्राहकों को किसी भी तरह की बाधाओं का सामना न करना पड़े।” जब निवेश की सलाह देने की बात आती है, तो प्रकर्ष कहते हैं, "मुझे अपना अस्वीकरण बताएं कि मैं सलाह देने में कोई विशेषज्ञ नहीं हूं, इसलिए कृपया वित्तीय सलाहकार से पूछें।" वे कहते हैं कि कुछ क्षेत्र जैसे कृषि-संबंधित तार्किक विकल्प हैं क्योंकि, “लोग खाना बंद नहीं करते हैं। वास्तव में, वे तब से अधिक खा रहे होंगे जब वे घर में फंसे होंगे।” उर्वरक, जो कि एक संबद्ध क्षेत्र है, निजी गतिशीलता, तेल और प्राकृतिक गैस और फार्मा, सभी ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में प्रकर्ष का मानना ​​है कि उनमें अच्छी संभावना है। नए रास्तों की तलाश 5paisa.com ने हाल ही में पीयर-टू-पीयर लेंडिंग स्पेस में प्रवेश किया है। “यह भारत में अभी शुरुआती अवस्था में है। हालाँकि, भारत में ऋण देना सदियों पुराना है। ऐसे व्यवसाय हैं जिनके लिए अल्पकालिक ऋण की आवश्यकता होती है। ऐसे लोग हैं जिन्हें तीन महीने, छह महीने, एक साल के ऋण की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, ऐसे लोग हैं जो पैसा देना चाहते हैं। मेरा मतलब है, यदि आप किसी भी व्यवसाय के आदमी से बात करते हैं, तो उसे किसी समय अल्पकालिक ऋण के रूप में किसी को पैसा उधार देना चाहिए। पूरा पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म इसे व्यवस्थित करता है और नियामकों के दायरे में है, जो भारत में बहुत कठोर है। वह स्वीकार करते है कि यह एक कठिन समय है, और लोग वर्तमान में ऋण-ग्रस्त हैं। “लेकिन मुझे लगता है कि कुछ समय में यह बदल सकता है क्योंकि जिस क्षण हम अपने सामान्य जीवन में वापस जाएंगे, धन की आवश्यकता आएगी। मैं इस व्यवसाय के बारे में बहुत आशावादी हूं, और हम इसे अपने ग्राहकों के साथ आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से भी बढ़ावा दे रहे हैं।

5paisa.com का उद्देश्य हमेशा वित्तीय उत्पादों पर रहा है, जिन्हें डिजिटल रूप से एंड-टू-एंड सर्व किया जा सकता है और इसके लिए किसी मानव हस्तक्षेप या कागजी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है। “हमने इक्विटी के साथ शुरुआत की थी, तब हमारे पास म्यूचुअल फंड, पर्सनल लोन और अब पीयर टू पीयर लेंडिंग थी। हम सोना और स्वास्थ्य बीमा बेचते हैं। हमारी ऊर्जा समानता पर केंद्रित है, जो एक महान गति देख रही है,” प्रकर्ष कहते हैं। फिनटेक का भविष्य प्रकर्ष का मानना है कि फिनटेक में ज्यादातर व्यवधान डिजिटल लेंडिंग, बैंकिंग और ब्रोकिंग के साथ पेमेंट स्पेस में हो रहा है। “लेकिन क्योंकि यह अत्यधिक विनियमित है, इसलिए उन्हें फिनटेक में आने के लिए एक मध्यस्थ बनने की आवश्यकता थी। एक दिलचस्प प्रवृत्ति नियो-बैंकिंग है। ऐसे खिलाड़ी हैं जो फुल-सर्विस बैंक और रजिस्टर्ड बैंक नहीं हैं, लेकिन सेवाएं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि यह एक दिलचस्प जगह है। दूसरी बात, आपको भारत में अंतर्राष्ट्रीय निवेश कैसे मिलेगा? यह थकाऊ है और यह अत्यधिक विनियमित है। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक दिलचस्प जगह है। Also Read दूसरों के पैसे से नहीं बल्कि उनकी स्किल से ईर्ष्या करनी चाहिए: CRED फाउंडर कुणाल शाह

(Edited by रविकांत पारीक)

