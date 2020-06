अपना सामान बेचकर लोगों की मदद कर रहे एक्टर रोनित रॉय ने प्रॉडक्शन हाउस से की ये अपील

रोनित रॉय फिलहाल 100 परिवारों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सभी लोग उनके छोटे व्यवसाय के लिए काम करते हैं अभिनेता रोनित रॉय (चित्र साभार: सोशल मीडिया)

कोरोना वायरस का प्रकोप जब देश में तेजी से बढ़ा तो सबसे अधिक प्रभावित मुंबई शहर हुआ। देश की आर्थिक राजधानी कहलाये जाने वाला यह शहर फिल्मों और टीवी शो निर्माण का भी केंद्र है। कोरोना के चलते बने हालातों ने इस इंडस्ट्री में भी बेरोजगारी की एक लहर ला दी, जिसे छोटे-बड़े सभी कलाकार और कर्मचारी प्रभावित हुए।

टीवी एक्टर रोनित रॉय लगातार लोगों की मदद कर रहे थे, उन्होने भी इस दौरान अपनी परेशानी को सभी के साथ साझा किया है। रोनित ने मीडिया को बताया है कि उन्हे जनवरी महीने से कोई पेमेंट नहीं मिली है, जबकि वो इस समय 100 परिवारों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे में उनकी मदद करते रहने के लिए उन्हे जरूरी धन अब अपनी चीजें बेंचकर इकट्ठा करना पड़ रहा है। रोनित ने यह इंटरव्यू ई टाइम्स को दिया था। रोनित ने इसी के साथ ही टीवी प्रोड्यूसरों से कलाकारों और क्रू मेंबर्स के बकाया का भुगतान करने के लिए भी कहा है।

रोनित ने बताया कि उनके कई छोटे-छोटे बिजनेस हैं, जो मार्च से बंद पड़े हैं और उनमें काम करके 100 परिवारों का घर चल रहा था, लेकिन अब वो उन परिवारों को अपनी तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं।

रोनित ने कहा, “प्रॉडक्शन हाउस और चैनल्स के ऑफिस इतने शानदार हैं कि वे दो किलोमीटर दूर से भी दिख जाते हैं, ऐसे समय में उन्हे इन लोगों की मदद करनी चाहिए। आप उन्हे भुगतान करिए क्योंकि वो भूखे नहीं रह सकते।”

गौरतलब है कि 77 हज़ार से अधिक मामलों के साथ महाराष्ट्र सबसे अधिक कोरोना प्रभावित राज्य है, जबकि सिर्फ राजधानी मुंबई में ही 44 हज़ार से अधिक केस पाये गए हैं, हालांकि मुंबई में अब तक 18 हज़ार से अधिक लोग इससे रिकवर भी हो चुके हैं। Also Read ‘रुक जाना नहीं’ : कांस्टेबल से आई.पी.एस. तक का सफर

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding and Startup Course. Learn from India's top investors and entrepreneurs. Click here to know more.