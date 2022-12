खुल गया All E Technologies का IPO, 13 दिसंबर तक लगा सकेंगे पैसा

All E Technologies Limited (Alletec) का SME IPO आज यानी 9 दिसंबर 2022 से खुल गया है. यह आईपीओ 13 दिसंबर 2022 को बंद होगा. इश्यू के तहत 53,55,200 शेयरों को बिक्री के लिए रखा जाएगा और प्राइस बैंड 87-90 रुपये रखा गया है. आईपीओ के लिए Skyline Financial Services Private Ltd रजिस्ट्रार है. Alletec एक डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन कंपनी है और इसे 6 बार Microsoft Business Applications Inner Circle अवॉर्ड मिल चुका है.





यह पिछले 10 सालों से ज्यादा वक्त से बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए भारत से माइक्रोसॉफ्ट के लिए टॉप पार्टनर है. कंपनी आईपीओ से जुटाई गई राशि का इस्तेमाल बिजनेस के एक्सपेंशन, समान या कॉम्प्लिमेंटरी एरियाज में कारोबारों के अधिग्रहण और जनरल कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा. कंपनी के प्रमोटर डॉ. अजय मिलान और डॉ. सुमन मिलान हैं. ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 60 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं. आईपीओ की मदद से 48.20 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है. कंपनी के शेयरों की स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग 21 दिसंबर को हो सकती है.

30 देशों में 750 से अधिक ग्राहक

Alletec ईआरपी, सीआरएम, सहयोग पोर्टल, मोबाइल ऐप की एकीकृत परिचालन प्रणाली को स्थापित करके कंपनी और ग्राहकों, कारखानों और फील्ड सेवा, स्टोर फ्रंट व आपूर्ति श्रृंखला, मरीजों और प्रदाताओं, लोगों और सरकारों को एक साथ लाने में मदद करता है. साथ में व्यवसायों को डेटा से कार्रवाई योग्य इनसाइट्स आकर्षित करने में सक्षम बनाता है. Alletec ने 30 देशों के 750 से अधिक ग्राहकों को एंटरप्राइज एप्लिकेशंस प्रदान किए हैं. कंपनी की सेवाओं का अधिकांश राजस्व यूएसए, यूरोप और अफ्रीका से आता है.

लैंडमार्क कार्स का IPO 13 दिसंबर को

वाहन ‘डीलरशिप’ कारोबार से जुड़ी लैंडमार्क कार्स लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) आवेदन के लिये 13 दिसंबर को खुलेगा. कंपनी ने 552 करोड़ रुपये की शुरुआती शेयर बिक्री के लिए मूल्य दायरा 481-506 रुपये प्रति शेयर तय किया है.

कंपनी का कहना है कि तीन दिन का आईपीओ 15 दिसंबर को बंद होगा. एंकर यानी बड़े निवेशक 12 दिसंबर से शेयरों के लिए बोलियां लगा सकेंगे. निर्गम में 150 करोड़ रुपये तक के नये शेयर जारी किये जायेंगे. इसमें 402 करोड़ रुपये तक बिक्री पेशकश (ओएफएस) शामिल है.





कंपनी निर्गम से प्राप्त राशि का उपयोग कर्ज भुगतान और सामान्य कारोबारी जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी. निर्गम का आधा हिस्सा पात्र संस्थागत निवेशकों के लिए, 35 प्रतिशत खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों के लिए और शेष 15 प्रतिशत गैर-संस्थागत निवेशकों के लिए आरक्षित किया गया है. निवेशक न्यूनतम 29 शेयरों के लिए और उसके बाद उसके गुणकों में बोली लगा सकते हैं. टीपीजी समर्थित लैंडमार्क कार्स भारत में मर्सिडीज-बेंज, हुंदै, जीप, फॉक्सवैगन और रेनो के लिए डीलरशिप के साथ वाहनों के खुदरा कारोबार से जुड़ी है. कंपनी का शेयर 23 दिसंबर को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होगा.