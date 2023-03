MX Player को बेचने की तैयारी, इस दिग्गज कंपनी के साथ एडवांस स्टेज में है बातचीत

हाइलाइट्स टाइम्स इंटरनेट ने साल 2018 में था खरीदा

डील के लिए Amazon के साथ चल रही बातचीत

30 करोड़ से ज्यादा हैं MX Player के यूजर

ऐसी खबर है कि Amazon Inc, Times Internet के ओटीटी प्लेटफॉर्म MX Player को खरीदने के लिए बातचीत कर रही है. बातचीत एडवांस स्टेज में है. कहा जा रहा है कि MX Player को लेकर एक्सक्लूसिव ड्यू डिलीजेंस की प्रक्रिया के लिए Amazon ने 4 बड़ी अकाउंटिंग फर्म्स में से एक को हायर किया है. प्रक्रिया पूरी होने में 30-40 दिन लग सकते हैं. लाइव मिंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर सब कुछ ठीक रहा तो डील दो महीने के अंदर फाइनल हो सकती है.

टाइम्स इंटरनेट 184 साल पुराने Bennett Coleman and Company की सब्सिडियरी है. Bennett Coleman and Company ग्रुप 30 से ज्यादा एसेट्स का मालिक है, जिनमें Times of India, Indiatimes, Economic Times, एड एजेंसी Columbia भी शामिल हैं.

मीडिया प्लेयर के तौर पर अस्तित्व में आया था MX Player

MX Player को एक साउथ कोरियन ऐप डेवलपर ने डाउनलोडेड वीडियोज के लिए मीडिया प्लेयर के तौर पर विकसित किया था. टाइम्स इंटरनेट ने साल 2018 में 14 करोड़ डॉलर (उस वक्त लगभग 1000 करोड़ रुपये) में MX Player को खरीद लिया था. इसके बाद MX Player को एड-सपोर्टेड वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप के तौर पर रीलॉन्च किया गया. MX Player का सबसे बड़ा एडवांटेज यह था कि यह पहले से ही 10 करोड़ से अधिक यूजर्स के स्मार्टफोन में मौजूद था और उस समय इसके 5 करोड़ डेली यूजर थे. वर्तमान में इसके पूरी दुनिया में 30 करोड़ से ज्यादा यूजर होने की बात कही जा रही है.

कितने में हो सकती है डील

यह डील कितने में होगी, इस बात पर अभी तक तो कोई स्पष्टता नहीं है लेकिन कहा जा रहा है कि टाइम्स इंटरनेट MX Player को 10 करोड़ डॉलर में बेचना चाहता है. वहीं Amazon की इंटर्नल टीम ने इस प्लेटफॉर्म की कॉस्ट लगभग 500 करोड़ रुपये यानी लगभग 6 करोड़ डॉलर आंकी है. ऐसे में सौदा 600-900 करोड़ रुपये के बीच रहने की संभावना है. Amazon भारत में एड सपोर्टेड MiniTV सर्विस के साथ-साथ सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्ट्रीमिंग सर्विस Prime Video भी उपलब्ध कराता है. मई 2021 में Amazon ने MiniTV सर्विस को पेश किया था. इसे बिना सब्सक्रिप्शन लिए Amazon शॉपिंग ऐप में जाकर अवेल किया जा सकता है.

MX Takatak को भी बेच चुकी है Times Internet

लाइव मिंट के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों में Times Internet अपने कुछ अन्य कारोबारों की बिक्री कर चुकी है. कंपनी ने फरवरी 2022 में शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म MX Takatak को ShareChat को बेचा था. मई 2022 में Times Internet ने Dineout को स्विगी को बेच दिया था. वहीं दिसंबर 2022 में कंपनी ने MensXP, iDiva और Hypp को Mensa Brands को बेच दिया था..