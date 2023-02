हिंडनबर्ग-अडानी विवाद के बीच अडानी ग्रुप को लोन देगा ये बैंक, अगर...?

भारत के सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंकों में से एक संकटग्रस्त अडानी समूह (Adani Group) को अतिरिक्त धन उधार देने पर विचार करने को तैयार है. जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गियों में से एक को फिर से तैयार करने की परियोजना भी शामिल है. बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव चड्ढा ने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा अडानी समूह को लोन देगा, यदि वह बैंक के हामीदारी मानकों को पूरा करता है. उन्होंने कहा कि उन्हें अडानी शेयरों के आसपास बाजार की अस्थिरता के बारे में चिंता नहीं है. (Bank of Baroda to keep lending to Adani Group)

अगले महीने देय 500 मिलियन डॉलर के ब्रिज लोन को रिफाइनेंस करने में कुछ बैंकों द्वारा बाधा डालने के बाद यह टिप्पणी संकटग्रस्त अरबपति गौतम अडानी (Gautam Adani) के लिए राहत की ख़बर लेकर आई है. जनवरी में शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट के बाद समूह की संपत्ति में गिरावट आई. हाल ही में, निवेशकों की धारणा को बढ़ावा मिला जब समूह ने कहा कि यह आगामी परिपक्वताओं को संबोधित करेगा.

चड्ढा ने एक इंटरव्यू में कहा, "आपके पास अंडरराइटिंग के मानक हैं और आप अच्छे और बुरे समय में उनका पालन करते हैं." उन्होंने टाइकून के व्यापारिक साम्राज्य के लिए बैंक के समग्र जोखिम के बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया.

चड्ढा ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि समूह के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा का एक्सपोजर रिजर्व बैंक के फ्रेमवर्क के तहत अनुमत राशि का लगभग एक चौथाई है.

कहीं और, संपत्ति के मामले में देश के शीर्ष ऋणदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने कहा कि अडानी समूह की कंपनियों में उसका लगभग 270 बिलियन रुपये (3.3 बिलियन डॉलर) का एक्सपोजर है.

चड्ढा ने कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा धारावी पुनर्विकास परियोजना (Dharavi redevelopment project) के लिए समूह को लोन देने पर विचार करेगा. अडानी समूह ने पिछले साल इसे फिर से तैयार करने के लिए परियोजना के लिए 50.7 अरब रुपये की बोली लगाई थी.

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट (Hindenburg report) जिसमें अडानी समूह में कथित लेखांकन धोखाधड़ी और स्टॉक हेरफेर शामिल है, समूह की प्रमुख फर्म अडानी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) की ₹20,000 करोड़ की फॉलो-ऑन शेयर बिक्री के रूप में सामने आई.

रिपोर्ट के बाद तीन सप्ताह में अडानी समूह की सूचीबद्ध फर्म के बाजार मूल्य में लगभग 125 बिलियन अमरीकी डॉलर का नुकसान हुआ. हालांकि, पिछले कुछ दिनों में कुछ रिकवरी देखने को मिली है.

अडानी समूह ने कहा है कि सितंबर 2022 तक उसका ₹1.96 लाख करोड़ का कर्ज उसके पास मौजूद संपत्ति और सभी व्यवसायों द्वारा उत्पन्न राजस्व के साथ संतुलित था.