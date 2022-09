कोलकाता स्थित पैकेज्ड फूड एंड बेवरेज कंपनी Annapurna Swadisht ने घोषणा की है कि उसने एंकर निवेशकों से 8.61 करोड़ रुपये की फंडिंग हासिल की है. कंपनी ने तीन एंकर निवेशकों - Rajasthan Global Securities Private Limited, Authum Investment and Infrastructure Limited और NAV Capital VCC - NAV Capital Emerging Star Fund को 12,30,000 इक्विटी शेयर आवंटित किए, प्रत्येक का इश्यू प्राइस रुपये 70 प्रति शेयर है.





कंपनी का आईपीओ आज, 15 सितंबर 2022 को खुला और 19 सितंबर 2022 को बंद होगा. कंपनी का इश्यू NSE SME Emerge पर लिस्ट होगा. इस हफ्ते की शुरुआत में कंपनी ने 68-70 रुपये प्रति शेयर के प्राइस बैंड की घोषणा की थी. कंपनी बुक-बिल्डिंग इश्यू के जरिए 43.22 लाख इक्विटी शेयरों की पेशकश करेगी. न्यूनतम आवेदन 2,000 शेयरों के लिए है और उसके बाद गुणकों में है. इश्यू कंपनी की पोस्ट-इश्यू पेड-अप कैपिटल का 26.32% है.





बाजार के दिग्गज शंकर शर्मा के नेतृत्व में मार्की निवेशकों ने कंपनी में प्री-आईपीओ राउंड ऑफ फंडिंग में निवेश किया है. शंकर शर्मा अपनी व्यक्तिगत क्षमता से बोर्ड में आए हैं. इसके अलावा, GMO Singapore Pte के पूर्व पार्टनर अमित भरतिया ने भी अपनी व्यक्तिगत क्षमता में निवेश किया है. NAV Capital Emerging Star Fund और Rajasthan Global Securities सहित प्रमुख संस्थागत निवेशकों ने भी कंपनी में प्री-आईपीओ हिस्सेदारी में निवेश किया है.





इस इश्यू को Corporate Capital ventures Pvt. Ltd. द्वारा मैनेज किया जाता है और Skyline Financial Services Pvt. Ltd. इश्यू का रजिस्ट्रार है. इश्यू के बाद, कंपनी की पेड-अप इक्विटी कैपिटल 12.10 करोड़ रुपये से बढ़कर 16.42 करोड़ रुपये हो जाएगी.

आपको बता दें कि Annapurna Swadisht को पहली पीढ़ी के उद्यमियों रितेश शॉ और श्रीराम बागला ने मिलकर शुरू किया है. कंपनी फ्राइम्स, केक, कैंडी, नमकीन, चिप्स और गोहोना बोरी जैसे स्नैक्स और फूड प्रोडक्ट्स बनाती है. यह फ्राइम्स, केक, कैंडीज, नमकीन और पोटैटो चिप्स जैसे प्रोडक्ट्स में पूर्वी भारत में FMCG सेगमेंट में सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक है. कंपनी का लगभग 300 वितरकों और 80 सुपर वितरकों का नेटवर्क है. आसनसोल और सिलीगुड़ी में कंपनी की दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं. आसनसोल प्लांट में Annapurna Swadisht की दैनिक उत्पादन क्षमता 15 मीट्रिक टन और सिलीगुड़ी प्लांट में 10 मीट्रिक टन फ्राइम्स की दैनिक उत्पादन क्षमता है. यह जैकपॉट, चटपटा मून, बैलून, फिंगर, रेम्बो, मेकअप बॉक्स, धमाका, फूचका, जंगल एडवेंचर्स, रिंगा, बचपन का प्यार, कुरचुरे, क्रीम से भरा केक वेनिला, क्रीम भरा केक, लीची आदि जैसे ब्रांड नामों के तहत प्रोडक्ट्स (38 SKUs शामिल) बेचता है. कंपनी में 235 कर्मचारी काम करते हैं और 225 कर्मचारी अनुबंध के आधार पर कंपनी से जुड़े हुए हैं.





(बैनर तस्वीर: TheHinduBusinessLine|DEBASISH BHADURI)