चोरी हो गया फोन? ढूंढने में ऐसे Google Find My Device ऐप करेगा आपकी मदद

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्वा चंद्रा ने नवंबर महीने के दूसरे हफ्ते में कहा कि भारत में 1.2 बिलियन से अधिक मोबाइल फोन यूजर और 600 मिलियन स्मार्टफोन यूजर हैं.





स्मार्टफोन ने हमारे कामकाज को अनूठा बना दिया है. वे हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हैं और हमारी पूरी दुनिया हमारे स्मार्टफोन और दूसरी स्मार्ट डिवाइसेज के इर्द-गिर्द सिमट सी गई है. हम हर छोटी से छोटी चीज के लिए उन पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं.

चूंकि हमारी सभी गोपनीय जानकारियां हमारे स्मार्टफोन/डिवाइसेज पर स्टोर होती है, अब ऐसे में अगर स्मार्टफोन चोरी हो जाए तो! यह बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. हमारी पूरी निजी जानकारी दांव पर हो सकती. यह बेहद असुरक्षित हो सकती है.





अब यहां पिक्चर में आती है एडवांस्ड सेल फोन ट्रैकर ऐप्स. आजकल ये ऐप्स जमाने की मांग है. इन एप्लिकेशन के बिना आप कभी भी अपना फोन नहीं ढूंढ सकते हैं और फोन चुराने वाला शख्स आपके पूरे पर्सनल डेटा को बेहद आसानी से एक्सेस कर सकता है.





हम आज यहां एक ऐसे ट्रैकिंग एप्लिकेशन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो आपको अपने खोए हुए डिवाइस के बारे में पता लगाने और अपने डिवाइस तक पहुंचने के लिए मैप के जरिए नेविगेट करने में आपकी मदद करेगा. हम यहां Google Find My Device ऐप की बात कर रहे हैं, जो एक बेहतरीन डिवाइस ट्रैकिंग ऐप है.





Google Find My Device ऐप, एक ऐसा एप्लिकेशन जो आपको अपने एंड्रॉइड फोन, स्मार्टवॉच और एंड्रॉइड टैबलेट के कहीं खो जाने या चोरी हो जाने की स्थिति में खोजने देता है.





ऐप आपको आपके डिवाइस की बैटरी लाइफ और लोकेशन के बारे में पूरी तरह से अपडेट रखता है, आखिरी बार आपको अपने डिवाइस पर साउंड चलाने और बंद करने की अनुमति देता है. यूजर अपने डिवाइस को पासवर्ड जोड़कर या अपने डिवाइस के डेटा को मिटाकर भी सुरक्षित कर सकते हैं.





Google Play Store पर इस ऐप को 10 करोड़ यूजर्स ने डाउनलोड किया है. ऐप का साइज महज 2MB है. 11.7 लाख रुिव्यूज के साथ इस ऐप को 4.4 स्टार रेटिंग मिली हुई है.

Google Find My Device के फीचर

अगर आपका स्मार्टफोन या डिवाइस कहीं गुम हो गया है, या चोरी हो गया है, तो उसे ढूंढने में यह ऐप आपकी मदद करता है. इस ऐप के कुछ बेहद खास फीचर इस प्रकार हैं:





See on the map: आप देख सकते हैं कि आपका डिवाइस मानचित्र (मैप) पर कब है, और यदि वर्तमान स्थान उपलब्ध नहीं है, तो आपका अंतिम ज्ञात स्थान देखा जा सकता है.





Track location: अपनी लोकेशन देखने के बाद, आप अपने डिवाइस के दिशा-निर्देश देख सकते हैं और उसके हिसाब से नेविगेट कर सकते हैं.





Indoor map: इस फीचर का उपयोग यह पता लगाने के लिए करें कि आपका फ़ोन सुपरमार्केट, एयरपोर्ट या ऑफिस के अंदर कहाँ है.





Play sound: इस बटन पर टैप करें और आपका फोन फुल वॉल्यूम में बजेगा, भले ही इसे आपने या किसी और ने साइलेंट मोड में रखा हो.





See network and battery status: आप अपने डिवाइस में वर्तमान में उपलब्ध बैटरी देख सकते हैं और अतिरिक्त जानकारी के लिए यह देख सकते हैं कि आपका फ़ोन किस नेटवर्क पर काम कर रहा है.





Erase your device: यदि आप इस फीचर को चुनते हैं तो आपका सारा डेटा आपके फोन से पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और आप अपने डिवाइस को ट्रैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि जीमेल भी मिटा दिया जाएगा.





Lock your device: यदि आपके पास पहले लॉक नहीं था, तो आप अपने फोन पर सिक्योरिटी लॉक जोड़ सकते हैं, अपना पासकोड सेट कर सकते हैं.





Set a message or contact on lock screen: आप लॉक स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट जोड़ सकते हैं या एक मैसेज लिख सकते हैं ताकि जिस व्यक्ति के पास आपका फोन है वह आपको कॉल कर सके और आपको सूचित कर सके.





इस फीचर्स के अलावा, Google Find My Device आपके फोन पर अतिरिक्त जांच भी रखता है और आपको यह बताता है कि आपका डिवाइस के साथ छेड़छाड़ हुई है या नहीं.

Google Find My Device के जरिए ऐसे ढूंढे अपना फोन

यह एप्लिकेशन उपयोग करने में बहुत तेज़ है और आपके बहुत से संकटों को एक शानदार तरीके से कम कर सकता है.





ध्यान दें: वाई-फाई या मोबाइल डेटा से कनेक्ट होने के दौरान आपका डिवाइस चालू होना चाहिए या आपके जीमेल अकाउंट से साइन इन होना चाहिए. GPS लोकेशन इनेब्ल्ड होनी चाहिए और Find My Device ऑन होना चाहिए.





इस ऐप के जरिए आप अपना फोन/डिवाइस कैसे ढूंढ सकते हैं, इसके तरीके बताए गए हैं:





स्टेप 1: Google Play Store से Google Find My Device ऐप इंस्टॉल करें.





स्टेप 2: ऐप ओपन करें और अपने जीमेल अकाउंट या गेस्ट से साइन इन करें.





स्टेप 3: अपना जीमेल पासवर्ड जोड़ने के बाद, आपको स्क्रीन पर एक मैप और आपके फोन की जानकारी दिखाई देगी.





स्टेप 4: आप अपनी आवश्यकता के अनुसार प्ले साउंड, सिक्योर डिवाइस या इरेज डिवाइस जैसे अन्य बटन पर क्लिक कर सकते हैं.





स्टेप 5: अपनी स्क्रीन के ऊपरी दाएं कोने पर तीन बिंदुओं पर क्लिक करें और अपने फोन की लॉक स्क्रीन पर एक मैसेज जोड़ने के लिए 'सिक्योर डिवाइस' पर क्लिक करें.

निष्कर्ष

कई बार ऐसा होता है जब आप अपने फोन को सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कोई इसे आपके हाथों से छीन लेता है या आपने अपना फोन कहीं गिरा दिया है, इसका एहसास मिनटों के बाद होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है.





शिकायत दर्ज करने में बहुत लंबा समय लग सकता है. आप अपनी सभी पर्सनल डिटेल्स के बारे में अधिक चिंतित होते हैं, जो आपके पास अपने फोन पर है. और अगर अगर आपने समय रहते सही कार्रवाई नहीं की तो बहुत नुकसान हो सकता है.





स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्टवॉच जैसे गैजेट महंगे होते हैं और आप इस तथ्य को हल्के में नहीं ले सकते. Google Find My Device ऐप के साथ, आप अपने Android फ़ोन और दूसरी खोई हुई डिवाइसेज को तुरंत ढूंढ सकते हैं और अपने फ़ोन को तुरंत लॉक कर सकते हैं. अपने फ़ोन की लोकेशन तक पहुँचने के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों के साथ, आप अपना फ़ोन पुनः प्राप्त कर सकते हैं या अगर आप इसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप कम से कम अपना सारा डेटा इरेज (डिलीट) कर सकते हैं.