Apple iOS 16 Update: यूजर डिलीट कर सकेंगे भेजे गए मैसेज, जानें क्या हैं और खास फीचर

Apple ने पिछले हफ्ते अपने Far Out इवेंट में iPhone 14, Apple Watch और AiPods Pro (2) लॉन्च किए थे. कंपनी ने आईफोन सीरीज के 4 मॉडल — iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro और iPhone 14 Pro Max लॉन्च किए थे. ये सभी आईफोन Apple के लेटेस्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 16 के साथ आते हैं. अब Apple ने iPhone के पुराने मॉडल पर भी Apple iOS 16 update देना शुरू कर दिया है.





iOS 16 का अपडेट iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE 2 और iPhone SE 3 पर मिलेगा.





Apple iOS 16 को डाउनलोड करने के लिए आपको अपने आईफोन की सेटिंग में जाना होगा. Settings में जाकर आपको General पर टैप करना होगा, जिसके बाद आपको Software Update का ऑप्शन नजर आएगा. इसपर टैप करके आपको नीचे मौजूद Download and Install बटन को दबाना होगा, जिसके बाद आप इसे तुरंत डाउनलोड करने का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर अपडेट करने से पहले आपको अपने डेटा का बैकअप बना लेना चाहिए.





Apple iOS 16 में लॉक स्क्रीन, न्यू शेयरिंग, कम्यूनिकेशन, इंटेलीजेंस जैसे फीचर्स शामिल हैं, जिससे यूजर्स का एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल जाएगा. इसके अलावा iOS 16 में iCloud Share फोटो लाइब्ररी का भी ऑप्शन मिलेगा, इससे फैमिली के साथ कनेक्शन में फोटोज शेयर कर सकेंगे. iOS 16 के नए फीचर्स में Messages, Focus, Mail और CarPlay जैसे फंक्शन शामिल हैं.





iPhone यूजर्स अब स्क्रीन पर अपनी गैलरी से फोटो का इस्तेमाल करके अपनी लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं. विजेट स्क्रीन पर लगा सकते हैं जिनमें मौसम, समय और तारीख, बैटरी, अपकमिंग कैलेंडर ईवेंट और अन्य चीजों शामिल हैं. iPhone यूजर्स अपने पसंदीदा इमोजी के आधार पर पैटर्न वाली लॉक स्क्रीन भी बना सकते हैं. किसी मैसेज को भेजने के बाद 15 मिनट के अंदर एडिट भी किया जा सकता है. यूजर्स किसी भी मैसेज को भेजने के बाद दो मिनट के भीतर अनसेंड भी कर सकते हैं. यूजर्स को किसी खास समय पर भेजे जाने वाले ईमेल को शेड्यूल करने की सुविधा इस अपडेट में मिल रही है. इसमें पासकी है जो पासवर्ड को आसान और सेफ साइन-इन बना देता है.





नए अपडेट में Custom Lock Screen फीचर के जरिए आप आईफोन की लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकते हैं. यहां पर आप लॉन्ग प्रेस करके विजेट जोड़ सकते हैं, डेट और टाइम का स्टाइल बदल सकते हैं, वेदर के साथ बदलने वाला ऑटोमेटिक वॉलपेपर लगा सकते हैं, अस्ट्रॉनमी से जुड़े वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी पसंद के इमोजी या कलर लगा सकते हैं और लाइव ऐक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं.





iOS 16 में Visual Look Up फीचर की मदद से आप एक टैप के जरिए किसी भी पिक्चर में मौजूद सब्जेक्ट को बैक्ग्राउंड से अलग कर सकते हैं. इस सब्जेक्ट को आप मैसेज जैसे ऐप्स के जरिए दूसरों को भेज भी सकते हैं. नए आईफोन ओएस में Live Text का फीचर भी जोड़ा गया है. इसकी मदद से आपका फोन अब पिक्चर के साथ वीडियो में भी टेक्स्ट को पहचान कर कॉपी या ट्रांसलेट कर सकता है. यूजर्स इस फीचर की मदद से रियल टाइम में करेंसी भी कन्वर्ट कर सकते हैं.





iOS 16 में भी फोकस मोड फीचर है. इसे पहली बार iOS 15 के साथ लॉन्च किया गया था और अब इसे लॉकस्क्रीन के साथ भी पेश कर दिया गया है. अब यूजर्स फोकस मोड को लॉकस्क्रीन होने पर भी एक्टिव कर सकेंगे. फोकस मोड के लिए यूजर्स के पास स्पेशल वालपेपर और विजेट लगाने का भी विकल्प होगा. साथ ही एक क्लिक पर फोकस मोड से बाहर आने का विकल्प भी मिलेगा. फोकस मोड में टैब, अकाउंट, ईमेल, एप्स आदि को फिल्टर करने का विकल्प मिलेगा.





कंपनी ने अपने मैसेंजर एप iMessage के लिए एडिट का फीचर दे दिया है. iOS 16 के यूजर्स किसी भेजे गए टेक्स्ट मैसेज को भी एडिट कर सकेंगे. यह एक तरह का Undo फीचर है. एडिट के अलावा किसी मैसेज को रिकॉल करने का भी फीचर दिया गया है. ये सभी फीचर्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे एप्स में पहले से हैं. नए अपडेट के बाद यूजर्स किसी मैसेज को अनरीड मार्क कर सेकेंगे. iOS 16 के साथ SharePlay भी आ रहा जिसकी मदद से Apple Watch पर आईफोन के गाने, मूवी आदि को सिंक कर सकेंगे.





इन फीचर्स के अलावा iOS 16 के साथ Apple ने Safety Check फीचर जोड़ा है. इससे उन लोगों की मदद होगी जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं और अपने पार्टनर के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाहते हैं. यह फीचर लोकेशन शेयर को भी रोकता है और प्राइवेसी को रीसेट करता है. इसके अलावा पार्टनर से मैसेज को भी सुरक्षित रखता है.