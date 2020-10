AppNirbhar Bharat: एक मजबूत ऐप इकोसिस्टम बनाने के लिए 11-पॉइंट के सुझावों वाली योरस्टोरी रिपोर्ट

पिछले कुछ वर्षों में, भारत ने डिजिटल रूप से सशक्त समाज में तेजी से परिवर्तन किया है। 600 मिलियन से अधिक की डिजिटल आबादी के साथ, भारत आज दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ऑनलाइन बाजार में स्थान पर है।

देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है, जिसके आंत्रप्रेन्योर्स और टेक इनोवेटर्स न केवल भारत, बल्कि विश्व के लिए भी समाधान के लिए स्थायी समाधान तैयार कर रहे हैं।

प्रति माह इंस्टॉल और उपयोग किए जाने वाले ऐप की संख्या के मामले में भी भारत दुनिया का शीर्ष देश है। भारत का ऐप इकोसिस्टम वास्तव में, भारत और दुनिया के लिए, भारत से निर्माण करने के लिए भारतीय तकनीकियों, इनोवेटर्स और आंत्रप्रेन्योर्स के बीच नए उत्साह और जोश की बदौलत कभी भी अधिक मजबूती की स्थिति में नहीं रहा है।

जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के लिए 'वोकल फॉर लोकल' या आत्मनिर्भर बनने के लिए स्पष्ट आह्वान किया, या आत्मनिर्भरता के लिए, उन्होंने भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज' को लॉन्च करते समय 'आत्मनिर्भर ऐप इकोसिस्टम' की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। पीएम मोदी ने कहा, “आज, जब पूरा देश एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में काम कर रहा है, यह उनके प्रयासों को दिशा देने, उनकी कड़ी मेहनत को गति देने और उनकी प्रतिभा को विकसित करने के लिए सलाह देने का एक अच्छा अवसर है, जो हमारे बाजार को संतुष्ट करने के साथ-साथ दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।” वास्तव में, भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि जब कोई भी तकनीकी समाधान तैयार करने की बात करता है, तो वह दूसरे नंबर पर होता है, जो वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों से मुकाबला कर सकता है और विभिन्न बाजारों में उपयोग के मामले खोज सकता है। यह ध्यान देने के लिए उत्साहजनक है कि इन सभी विश्व स्तरीय समाधानों को सरकार, उद्योग और शिक्षाविदों के बीच साझेदारी के एक अद्वितीय मॉडल के साथ विकसित किया गया है।

इसीलिए मेरा मानना ​​है कि पीएम मोदी का आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज अभी तक उस दिशा में एक और साहसिक कदम है, और भारतीय टेक डेवलपर्स, उद्यमियों और कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है कि वे बड़े पैमाने पर भारत के लिए निर्माण करें और मल्टि-बिलियन-अरब डॉलर ग्लोबल ऐप मार्केट का हिस्सा बनें।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे विश्वास है कि ये ऐप पीएम मोदी द्वारा परिकल्पित रूप में एक आत्मनिर्भर ऐप इकोसिस्टम को जन्म देगा और भारत के लिए और दुनिया के लिए विश्वस्तरीय ऐप बनाने के लिए कई अन्य ऐप डेवलपर्स को प्रेरित करेगा।

इस ऐतिहासिक कदम का सम्मान करने के लिए एक और आत्मनिर्भर ऐप इकोसिस्टम की ओर कदम बढ़ाते हुए हम आपके लिये YourStory पर एक AppNirbhar Bharat को कॉल कर रहे हैं, हम YourStory Research की AppNirbhar Bharat रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। YourStory Research की AppNirbhar Bharat रिपोर्ट का उद्देश्य है: 1. भारत के खुद के ऐप डेवलपर्स द्वारा किए गए इनोवेशन्स और प्रयासों का जश्न मनाएं - Aatmanirbhar Bharat App Innovation Challenge के 24 विजेताओं पर विशेष ध्यान देने के साथ

2. कई अन्य स्थापित मेड इन इंडिया ऐप और कुछ उल्लेखनीय नए और आगामी ऐप दिखाए गए हैं, जिनमें से कई ने YourStory Research के महीने भर के AppNirbhar Bharat सर्वे में भाग लिया था

3. YourStory के ऐप सर्वे के आधार पर भारत के मोबाइल ऐप डेवलपमेंट स्पेस में उभरते ट्रेंड्स

4. सबसे महत्वपूर्ण बात, एक मजबूत भारतीय ऐप इकोसिस्टम को सक्षम करने के लिए 11-पॉइंट्स के सुझाव देना, जिसमें Bharat AppStore, होमग्रोन मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम और भारत में इक्विटी-बेस्ड, क्राउडफंडिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाना शामिल है।

इस रिपोर्ट में रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय कानून और न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार का एक संदेश भी है, जो लिखते हैं, "मैं इस अग्रणी शोध के लिए, श्रद्धा शर्मा के नेतृत्व वाली योरस्टोरी की पूरी टीम को बधाई देता हूं।" भारतीय ऐप इकोसिस्टम पर रिपोर्ट ... मुझे यह नोट करते हुए खुशी हो रही है कि इस रिपोर्ट में YourStory द्वारा कुछ ठोस सुझाव भारत में एक जीवंत मोबाइल ऐप इकोसिस्टम बनाने के लिए साझा किए गए हैं। आइए इन सुझावों पर काम करते हैं।"

व्यक्तिगत रूप से, यह रिपोर्ट भारतीय इनोवेटर्स और चेंजमेकर्स की कहानियों और उपलब्धियों को चैंपियन बनाने के लिए योरस्टोरी की निरंतर प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है - ताकि, एक साथ, हम एक ऐसे राष्ट्र का भविष्य लिख सकें, जो वास्तव में आत्मनिर्भर हो सकता है।

आइये हम सभी मिलकर AppNirbhar Bharat की कामना करें।

