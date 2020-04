8 अप्रैल : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 8 अप्रैल वर्ष का 98 वाँ (लीप वर्ष में यह 99 वाँ) दिन है। साल में अभी और 267 दिन शेष हैं।

8 अप्रैल की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1857 - भारत के प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान अंग्रेज़ों पर पहली गोली चलाने वाले मंगल पांडेय को फाँसी दी गयी।

1929 - भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, दिल्ली सेंट्रल असेम्बली में बम फेंकने के ज़ुर्म में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को गिरफ़्तार किया गया।

1950 - भारत और पाकिस्तान के लियाकत-नेहरू संधि पर हस्ताक्षर।

1988 - जनरल वेंग शांग कुन चीन के राष्ट्रपति निर्वाचित।

1999 - ड्रोर ओरपाज तथा कारमिट सुबेरा (इस्रायल) द्वारा 30 घंटे 45 मिनट तक लगातार चुंबन लिये जाने का गिनीज बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकार्ड में नया कीर्तिमान दर्ज। चीन द्वारा धान की भूसी से बिजली का उत्पादन प्रारम्भ।

2000 - गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों का 13वां सम्मेलन कोलंबिया के कार्टिजेना शहर में प्रारम्भ।

2001 - भारत-इंग्लैंड राउण्ड टेबल बैठक सरिस्का में सम्पन्न, बांग्लादेश में हिन्दुओं की सम्पत्ति लौटाने के लिए विधेयक पारित।

2002 - अमेरिकी अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक प्रक्षेपित।

2003 - अमेरिकी सेना ने बगदाद में बंकर भेदी बम बरसाए, जिसमें कई नागरिक हुए, लेकिन सद्दाम का अता-पता नहीं।

2005 - वेटिकन सिटी में मरहूम पोप को अंतिम विदाई दी गई।

2006 - ल्यूकाशेंको ने तीसरी बार बेलारूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली।

2008 - आन्ध्र प्रदेश व कर्नाटक की सरकारों ने एक महत्त्वपूर्ण फैसले में अपने यहाँ सिक्खों को अल्पसंख्यक घोषित किया। ब्रिटेन की एक अदालत ने वहाँ काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के पक्ष में निर्णय देते हुए नई सरकार द्वारा उनके वीजा नियमों में किये गए बदलाव को ग़ैर क़ानूनी और प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग बताया। ईरान ने अपने यूरेनियम प्लांट में 6000 नये सेंट्रीफ़्यूज लगाने का कार्य शुरू किया।

8 अप्रैल को जन्मे व्यक्ति 1983 - अल्लु अर्जुन- तेलुगु फ़िल्म अभिनेता

1950 - दिनेश कुमार शुक्ल - हिन्दी के सुप्रसिद्ध कवि।

1938 - कोफ़ी अन्नान - संयुक्त राष्ट्र संघ के सातवें भूतपूर्व महासचिव हैं।

1937 - आर. गुंडु राव - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे, जो कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे।

1924 - कुमार गंधर्व - भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक।

1892 - हेमचंद्र रायचौधरी, इतिहासकार

8 अप्रैल को हुए निधन 2008 - शरन रानी - 'हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत' की विद्वान् और सुप्रसिद्ध सरोद वादिका

1973 - पाब्लो पिकासो - स्पेन के ख्यातिप्राप्त चित्रकार थे।

1953 - वालचंद हीराचंद - भारत के प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक थे।

1894 - भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के रचयिता बंकिम चन्द्र चट्टोपाध्याय का निधन।

1857 - मंगल पांडेय- भारतीय स्वतन्त्रता के प्रथम संग्राम के प्रथम नायक थे।

