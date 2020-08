19 अगस्त : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 19 अगस्त वर्ष का 231 वाँ (लीप वर्ष में यह 232 वाँ) दिन है। साल में अभी और 134 दिन शेष हैं। 19 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1666 - शिवाजी आगरा में फलों की टोकरी में छिपकर औरंगजेब की कैद से फरार।

1757 - ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पहला एक रुपये का सिक्का ढाला गया।

1796 - स्पेन और फ्रांस ने ब्रिटेन गठबंधन के खिलाफ हस्ताक्षर किये।

1919 - अफ़ग़ानिस्तान ने ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की।

1944- भारत से जापान की अंतिम सैन्य टुकडी को खदेडा गया।

1949 - भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी बनी।

1964 - संचार उपग्रह सिनकोम 3 का प्रक्षेपण।

1977 - सोवियत संघ ने सेरी सागान में परमाणु परीक्षण किया।

1978 - ईरान के सिनेमा घर में आग लगने से 422 की मौत।

1998 - सूडान एवं अफ़ग़ानिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने मिसाइलों से हमला किया।

1999 - भारत की परमाणु नीति मसौदे पर नाराज़ जी-8 ने सभी तरह की मदद पर रोक लगाने की घोषणा की।

2000 - हिना जलाली विश्व की पहली मानवाधिकार संरक्षक प्रतिनिधि नियुक्त।

2003 - संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को 5 साल में 11 करोड़ 57 लाख डालर का अनुदान देने का निर्णय लिया।

2004 - वान डेन हुगेनबैंड ओलम्पिक सबसे तेज तैराक बने।

2005 - श्रीलंका सरकार व लिट्टे में शांति वार्ता फिर शुरू करने पर सहमति।

2006 - इस्रायल ने फ़िलिस्तीनी उपप्रधानमंत्री को गिरफ़्तार किया।

2007 - अंतरिक्ष स्टेशन पर गये मिशन एण्डेवर के यात्रियों ने स्पेसवॉक पूरा किया।

2008 - पाइमान की सहायक कार्यकारी निदेशक मोसारत कदीय व एसोमैच के अध्यक्ष साजन जिंदल ने भारत-पाक व्यापार संबंधी रिपोर्ट जारी की।

2009 - नौसेना के कमांडर दिलीप डोंडी स्वेदेश निर्मित नैसेना नौका महादेई के द्वारा सम्पूर्ण विश्व की यात्रा के अभियान पर रवाना हुये। ईराक के बगदाद में सिलसिलेवार बम विस्फोट में 101 लोगों की मौत और 565 घायल। 19 अगस्त को जन्मे व्यक्ति 1887 - एस. सत्यमूर्ति - भारत के क्रांतिकारी नेता

1891 - हरिशंकर शर्मा - भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, लेखक, व्यंग्यकार और पत्रकार।

1907 - हज़ारी प्रसाद द्विवेदी, निबन्धकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिन्तक तथा शोधकर्ता

1908 - अब्दुल राशिद ख़ान- पद्म भूषण से सम्मानित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक।

1911 - आरसी प्रसाद सिंह - भारत के प्रसिद्ध कवि, कथाकार और एकांकीकार।

1918 - शंकरदयाल शर्मा - भारत के नवें राष्ट्रपति।

1928 - शिवप्रसाद सिंह - हिन्दी के प्रसिद्ध साहित्यकार।

1941 - जसवंत सिंह रावत - भारतीय थल सेना के जांबाज सैनिकों में से एक थे।

1950 - सुधा मूर्ति - इन्फोसिस फाउंडेशन के संस्थापक एन. आर. नारायणमूर्ति की पत्नी एवं प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता। 19 अगस्त को हुए निधन 2019 - ख़य्याम - भारतीय फ़िल्मों के प्रसिद्ध संगीतकार थे।

2013 - रोनाल्ड स्टुअर्ट मेक्ग्रेगॉर - शीर्षस्थ भाषा विज्ञानी, व्याकरण के विद्वान, अनुवादक और हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार थे।

1993 - उत्पल दत्त - हिन्दी तथा बांग्ला फ़िल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता।

1987 - लक्ष्मी नारायण मिश्र - हिन्दी के प्रसिद्ध नाटककार थे, जिनका हिन्दी के एकांकीकारों में विशेष स्थान है।

1909 - बदरुद्दीन तैयब जी- प्रसिद्ध वकील, न्यायाधीश और नेता 19 अगस्त के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव विश्व फ़ोटोग्राफ़ी दिवस

