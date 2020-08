9 अगस्त : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 9 अगस्त वर्ष का 221 वाँ (लीप वर्ष में यह 222 वाँ) दिन है। साल में अभी और 144 दिन शेष हैं। 9 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1925 - 9 अगस्त को बहु प्रसिद्ध काकोरी काण्ड की घटना घटित हुई थी।

1945 - अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया।

1971 - भारत-पाकिस्तान मैत्री संधि पर हस्ताक्षर।

1999 - रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन ने प्रधानमंत्री सर्जेई स्तेपशिन को बर्खास्त कर खुफिया सेवा के प्रमुख ब्लादिमीर पुतिन को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया।

2000 - जिम्बाव्वे में व्यापक विरोध के बावजूद भूमि सुधार की प्रक्रिया शुरू।

2002 - पाकिस्तान में एक मिशनरी अस्पताल पर फिदायीन हमला, पांच व्यक्ति मारे गये, अफ़ग़ानिस्तान के जलालाबाद शहर में एक बम विस्फोट में 50 लोग मारे गये।

2005 - नासा का मानवयुक्त अंतरिक्षयान डिस्कवरी 14 दिन की अपनी साहसिक और जोखिम भरी यात्रा के बाद कैलिफ़ोर्निया स्थित एयरबेस पर सकुशल उतरा।

2006 - नेपाल सरकार और माओवादियों के बीच संयुक्त राष्ट्र निगरानी मुद्दे पर सहमति बनी।

2007 - अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मरम्मत के महत्त्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों की टीम लेकर अंतरिक्ष यान एण्डेवर अपने अभियान पर निकला।

2008 - सरकारी क्षेत्र की तीन कंपनियाँ एनटीपीसी, एनएचपीसी व पावर फाइनेन्स कारपोरेशन तथा टाटा कन्सल्टेन्सी ने राष्ट्रीय स्तर पर पावर एक्सचेंज गठित करने तथा उसके संचालन हेतु एक संयुक्त उपक्रम बनाने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किये। भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के समर्थन से मलेशिया के सांस्कृतिक मंत्री व सांसद मोहम्मद शफी अरदाल को राष्ट्रकुल संसदीय संघ (सीपीए) का नया अध्यक्ष चुना गया है।

2012- भारतीय सेना ने 9 अगस्त, 2012 को परमाणु हमला करने में सक्षम अग्नि-2 बैलेस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 9 अगस्त को जन्मे व्यक्ति 1876 - लॉर्ड लिटन द्वितीय - ये बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर (1922-27 ई.) और मंचूरिया थे।

1891 - फ्रान्सिस वर्नर वाईली - संयुक्त प्रांत के राज्यपाल।

1892 - रंगनाथन, एस. आर. - विख्यात पुस्तकालाध्यक्ष और शिक्षाशास्त्री।

1893 - शिवपूजन सहाय, उपन्यासकार।

1909 - विनायक कृष्ण गोकाक - 'ज्ञानपीठ पुरस्कार' से सम्मानित कन्नड़ भाषा के प्रमुख साहित्यकारों में से एक।

1915 - हितेन्द्र देसाई - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ तथा गुजरात के तीसरे मुख्यमंत्री थे।

1926 - एम. एम. जेकब - भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ थे।

1937 - अभिमन्यु अनत - हिंदी के साहित्यकार।

1974 - महेश बाबू, भारतीय फ़िल्म अभिनेता।

1991 - हंसिका मोटवानी, भारतीय अभिनेत्री।

1933 - मनोहर श्याम जोशी - आधुनिक हिन्दी साहित्य के प्रसिद्ध गद्यकार, उपन्यासकार, व्यंग्यकार, पत्रकार। 9 अगस्त को हुए निधन 2016 - कलिखो पुल - अरुणाचल प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे।

2002 - रामकिंकर उपाध्याय, प्रसिद्ध कथावाचक एवं हिन्दी साहित्यकार 9 अगस्त के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव भारतीय क्रान्ति दिवस अथवा 'अगस्त क्रांति दिवस'

नागासाकी दिवस

भारत छोड़ो आन्दोलन स्मृति दिवस

विश्व आदिवासी दिवस Also Read सतना स्थित BharatClass महज 30 सेकंड में शिक्षकों को वर्चुअल इंस्टीट्यूट सेट करने में बनाता है सक्षम

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.