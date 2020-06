जानिए इस क्रिकेटर को क्यों लगा कि ‘जून में कोई अप्रैल फूल बना रहा है’, वजह बेहद दिलचस्प है

सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप विजेता टीम के कप्तान माइकल क्लार्क को सोमवार को ‘आर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया’ से सम्मानित किया गया और इस तरह से वह एलन बोर्डर और स्टीव वॉ जैसे पूर्व कप्तानों की सूची में शामिल हो गये हैं जिन्हें यह राष्ट्रीय सम्मान मिला है। ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप विजेता टीम के कप्तान माइकल क्लार्क (फोटो साभार:ABC) क्लार्क की अगुवाई में आस्ट्रेलिया ने 2015 में विश्व कप खिताब जीता था। उन्हें आर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सामान्य डिवीजन में अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह एक तरह का सम्मान है जो कि किसी उपलब्धि या सेवा के लिये दिया जाता है।

इस समाचार पर प्रतिक्रिया करते हुए क्लार्क ने चैनल 9 से कहा, ‘‘ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगा कि कोई मुझे जून में अप्रैल फूल बना रहा है। मैं बहुत हैरान हूं लेकिन साथ ही बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं।’’ ऑस्ट्रेलिया के जिन अन्य कप्तानों को यह सम्मान मिला है उनमें बॉबी सिम्पसन, बोर्डर, मार्क टेलर, स्टीव वॉ और रिकी पोंटिंग शामिल हैं।

क्लार्क को एक खिलाड़ी के तौर पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट में सेवाएं देने के लिये सम्मानित किया गया।

इस 39 वर्षीय खिलाड़ी ने 2015 में विश्व कप खिताब जीतने के बाद संन्यास ले लिया था। उन्होंने 115 टेस्ट में 8643 रन, 245 वनडे में 7981 रन और 34 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 488 रन बनाये। Also Read कोरोनावायरस पेंडेमिक में भी इंस्टाग्राम से अच्छी कमाई कर रहे हैं ये इकलौते भारतीय क्रिकेटर

(Edited by रविकांत पारीक)

