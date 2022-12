McDonald के बारे में तो आपने सुना ही होगा. आप में से बहुत सारे लोगों ने McDonald का बर्गर खाया भी होगा. McDonald के स्टोर में घुसते ही आपको ये अहसास हो जाता होगा कि वहां कितनी साफ-सफाई है. वहीं बर्गर खाने के बाद आपको ये भी पता चल जाता होगा कि कंपनी के प्रोडक्ट कितने टेस्टी हैं. कई लोगों के मन में तो यह भी ख्याल आता होगा कि McDonald की फ्रेंचाइजी ही खोल ली जाए. अगर आपने भी कभी McDonald की फ्रेंचाइजी खोलने की सोची है, लेकिन प्रोसेस नहीं पता तो आज आपकी तलाश पूरी हुई. आइए जानते हैं कैसे खोलें McDonald की फ्रेंचाइजी (How to get McDonald Franchise) और इससे आप कितना मुनाफा (Profit in McDonald Franchise) कमा सकते हैं.

कैसे शुरू करें मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी?

मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेने से पहले आपको कुछ बातों पर गौर कर लेना चाहिए. सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए इसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों रुपये खर्च करने होंगे. ऐसे में अगर आप किसी ऐसी जगह फ्रेंचाइजी खोलने की सोच रहे हैं, जहां का मार्केट बहुत छोटा है, तो अच्छा होगा कि आप इसका ख्याल मन से निकाल दें. इतना ही नहीं, मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी को लेकर कई तरह के स्कैम भी चल रहे हैं, जिसके तहत आपके पैसे ठगने की कोशिश हो सकती है. ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा कि सही जगह ही फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन करें.

कितनी जगह की होगी जरूरत?

मैकडोनल्ड की ट्रेडिशनल फ्रेंचाइजी खोलने के लिए आपको करीब 4000 स्क्वायर फुट जगह की जरूरत होगी. हालांकि, अगर आप किसी हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, फूड कोर्ट या किसी ऑफिस में स्टोर खोलना चाहते हैं तो कम जगह की जरूरत होगी. साथ ही आपको काम करने के लिए कम से कम 8 लोग और दो शिफ्ट मैनेजर्स की जरूरत होगी. बड़े लेवल पर बिजनेस करने में आपको 22-25 लोगों की जरूरत होगी.

कितनी लागत लगेगी फ्रेंचाइजी में?

मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको कुल मिलाकर करीब 10-15 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे. इतना ही नहीं, आपको पास करीब 5 करोड़ रुपये की लिक्विडिटी यानी कैश भी होना चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत उसे इस्तेमाल किया जा सके. हालांकि, यह लागत इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप कितना बड़ा स्टोर खोल रहे हैं. छोटा स्टोर खोलते हैं तो आपकी लागत कम होगी. आपके निवेश में लगभग 30 लाख रुपये तो फ्रेंचाइजी फीस होगी. वहीं आपकी कुल सेल्स का करीब 4 फीसदी फ्रेंचाइजी की सर्विस फीस के नाम से हर महीने चुकाने होंगे.

कितना मुनाफा होगा आपको?

अगर आप मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको ब्रेक ईवन पर आने यानी लागत को रिकवर करने में 2-3 साल तक लग सकते हैं. वहीं उसके बाद आपकी हर महीने लाखों की कमाई शुरू हो जाएगी. यानी मैकडोनल्ड के बिजनस में आपको बस एक बार शुरुआत में पैसे खर्च करने हैं और फिर उसके बाद मोटी कमाई तय है.

कहां और कैसे करें कंपनी से संपर्क?

सबसे अहम बात ये है कि आपको सही जगह पर जाकर ही संपर्क करना है, वरना ठगों के जाल में फंस सकते हैं. मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करने के लिए आपको मैकइंडिया की वेबसाइट (mcdindia.com) पर जाना होगा. वहां आपको सबसे नीचे Contact Us का विकल्प मिलेगा. वहां से आप कंपनी को ईमेल कर सकते हैं, जिसके बाद आप फ्रेंचाइजी की डील में आगे बढ़ सकते हैं.