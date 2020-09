लॉकडाउन के दौरान करोड़ों रुपये की कारें बेंचने वाली BBT ने अब अपनी ऐप के जरिये डिजिटल सेल्स में बढ़ाए कदम

यूज्ड लग्जरी कारों का व्यवसाय करने वाले दिल्ली स्थित बिग बॉय टॉयज़ ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू हुए इस लॉकडाउन के दौरान भी अपनी महंगी कारों की बिक्री का सिलसिला जारी रखा था और अब इसने बिक्री के डिजिटल स्पेस में भी अपने कदम बढ़ा दिये हैं।

BBT यानी बिग बॉय टॉयज़ ने अब अपनी खास मोबाइल ऐप ‘BBT App’ जारी की है, जिसके जरिये बीबीटी अब डिजिटल सेल्स को तेज़ रफ्तार के साथ आगे ले जाना चाह रही है। बीबीटी की इस खास ऐप के जरिये अब खरीददार कलेक्शन शामिल में यूज्ड कारों को देख सकेंगे, बुकिंग कर सकेंगे और उनके लिए पेमेंट भी कर सकेंगे।

कोरोना वायरस महामारी के दौरान बीबीटी ने अपने ग्राहकों को सहूलियत देते हुए इस ऐप को जारी किया है। महामारी के दौरान सेल्स के नज़रिये से बीबीटी के प्रदर्शन को देखते हुए यह ऐप कारों की बिक्री में और तेजी लेकर आएगी।

बीबीटी की इस खास ऐप को एंड्रॉयड और आईओएस दोनों यूजर्स के लिए उतारा गया है और यह दोनों ही प्लेटफॉर्म के जरिये फ्री में डाउनलोड की जा सकती है। बीबीटी के संस्थापक जतिन आहूजा

ऐप की खासियत की चर्चा करें तो इसके जरिये खरीददार घर बैठे ही अपनी पसंद की कार की इंटीरियर और एक्सटीरियर इमेज, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन, 360 डिग्री व्यू और कार के वीडियो के साथ ही उसकी तुलना ऐप पर ही अन्य मौजूदा कारों से कर सकेंगे।

गौरतलब है कि जब कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की गई तब लगभग देश की सभी कार निर्माता कंपनियों की बिक्री लगभग शून्य पर आ गयी, लेकिन यूज्ड कारों का व्यवसाय करने वाली बीबीटी इस दौरान एक दर्जन से अधिक लग्जरी कारें बेंचकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रही थी।

‘बिग बॉय टॉयज़’ (बीबीटी) ने अप्रैल महीने में करीब 12 ऐसी लग्जरी कारें बेंची हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 12-13 करोड़ रुपये के करीब हैं, इनमें मर्सिडीज़ बेंज़ एस 500 मेबैक, बीएमडब्ल्यू ज़ेड4 और पोर्शे काएने जैसी लग्जरी कारें शामिल थीं।

बीबीटी आज गुरुग्राम के साथ ही मुंबई और हैदराबाद में भी अपनी डीलरशिप का संचालन का रहा है और जल्द ही यह पूर्वी भारत में भी अपनी पहुँच को बढ़ाने की ओर अग्रसर है।

