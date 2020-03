BCCI ने अपने अंदाज में समझाया कोरोना वायरस से जीतने का मंत्र, इसे पूरे देश को देखना चाहिए

कोरोना वायरस महामारी लड़ने में आज पूरा देश एकजुट होकर कोशिश कर रहा है, इसी बीच बीसीसीआई ने भी कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग जीतने के लिए अपने अंदाज में ही कुछ खास मंत्र दिये हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बीसीसीआई ने कुछ मंत्र दिये हैं।

कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए पूरा एक साथ कोशिश कर रहा है। देश भर में 14 अप्रैल तक लॉक डाउन जारी है, साथ सभी से सोशल डिस्टेन्सिंग भी बनाए रखने की अपील की जा रही है। इन सब के बीच बीसीसीआई ने कोरोना वायरस से लड़ने का तरीका अपने अंदाज में लोगों को समझाने का प्रयास किया है।

बीसीसीआई कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक फ्रेंडली गाइड जारी है, जिसे इस वक्त सभी को समझने के साथ ही उसपर अमल करने की भी जरूरत है। घर पर रहें, बाहर न निकलें.

जरूरी काम से बाहर जाना है तो भी सोशल डिस्टेन्सिंग बनाए रखें.

सुनिश्चित करें कि आपके हाथ साफ रहें.

घरेलू कामों में मदद करें.

जरूरी जानकारी सब तक पहुंचाएं.

एक साथ विजयी हों.

प्रधानमंत्री मोदी ने भी राष्ट्र के नाम अपने सम्बोधन में देश की जनता से सोशल डिस्टेन्सिंग बनाए रखने की अपील की थी। देश इस समय कोरोना महामारी से लड़ रहा है, ऐसे में जरूरी है कि हम सभी अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझें और देश को इस संकट की घड़ी में सहयोग करें।

