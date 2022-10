इन संस्थानों में कम खर्च में मिलता है कैंसर का बेहतर इलाज

मानव शरीर कईं अनगिनत कोशिकाओं यानी सैल्स से बना हुआ है और इन कोशिकाओं में निरंतर ही विभाजन होता रहता है. यह एक सामान्य प्रक्रिया है और इसपर शरीर का पूरा नियंत्रण होता है. लेकिन कभी-कभी जब शरीर के किसी विशेष अंग की कोशिकाओं पर शरीर का नियंत्रण बिगड़ जाता है और कोशिकाएं बेहिसाब तरीकेसे बढ़ने लगती हैं, उसे Cancer कहा जाता हैं.





डॉक्टर्स और शोधकर्ता मानते हैं कि कैंसर 200 से भी अधिक तरह का होता है और इसीलिए इनके लक्षण भी विभिन्न होते हैं. ब्लड कैंसर (Blood Cancer), ब्रैस्ट कैंसर (Breast Cancer), स्किन कैंसर (Skin Cancer), ब्रेन कैंसर (Brain Cancer), कैंसर के कुछ मुख्य प्रकार हैं. बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ अब कैंसर का इलाज मुमकिन है.आज आपको बताएंगे उन संस्थानों के बारे में जहां कम खर्च में मिलता है कैंसर का बेहतर इलाज.

राजीव गाँधी कैंसर इंस्टिट्यूट एंड रिसर्च सेंटर, नई दिल्ली

Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Centre (RGCIRC) राजधानी दिल्ली में स्थित एक गैर-लाभकारी (Non-Profitable) चिकित्सा सुविधा और रिसर्च इंस्टिट्यूट है, जो कैंसर के उपचार और रिसर्च में विशेषज्ञता रखता है. यह एशिया में कैंसर के इलाज के लिए सबसे बड़े चिकित्सा केंद्रों में से एक है. RGCIRC, इंद्रप्रस्थ कैंसर सोसायटी एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट की एक परियोजना है, जो एक गैर-लाभकारी पब्लिक सोसाइटी है. संस्थान की स्थापना 1996 में हुई थी.

RGCIRC लगभग दो लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसमें पीड़ितों के इलाज के लिए 500 बेड उपलब्ध हैं. 57 कंसल्टेशन रूम के साथ इसमें 14 अत्याधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर (14 state-of-the-Art Modular Operation Theatres) हैं, जिनमें तीन स्टेज एयर फिल्ट्रेशन (air filtration) और गैस स्कैवेंजिंग सिस्टम (gas scavenging systems) और डे केयर सर्जरी (Day Care Surgeries) के लिए 2 माइनर ऑपरेशन थिएटर हैं. संसथान में 51 बेड का सर्जिकल आईसीयू और 21 बेड का मेडिकल आईसीयू है. RGCIRC में ल्यूकेमिया वार्ड (Leukemia ward), थायराइड वार्ड (Thyroid Ward), बून मेरो ट्रांसप्लांट यूनिट(Bone Marrow Transplant unit), एमयूडी ट्रांसप्लांट यूनिट और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट यूनिट है. इसमें रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी और विभिन्न एंडोस्कोपी की सुविधाएं भी हैं.

डॉ. बी.आर.ऐ इंस्टिट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल, नई दिल्ली

DR. B.R.A. Institute Rotary Cancer Hospital, All India Institute Of Medical Sciences (AIIMS), नई दिल्ली का डिपार्टमेंट है जिसकी शुरुआत 1983-84 में 2 मंजिलों के बुनियादी ढांचे और 35 बेड के साथ हुई थी. हाल ही में इसे 200 बेड्स वाली, 7 मंजिल की इमारत में बदल दिया गया है.

अस्पताल में अत्याधुनिक लीनियर एक्सेलेरेटर (Linear Accelerator), ब्रेकीथेरेपी (brachytherapy), स्टीरियोटैक्टिक (radiodiagnostic ) रेडियोथेरेपी (radiotherapy) और इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी ( intensity modulated radiotherapy) सहित सर्वश्रेष्ठ रेडियोडायग्नोस्टिक और रेडियोथेरेपी मशीनें उपलब्ध हैं. वैक्यूम असिस्टेड एडवांस्ड मैमोग्राफी ( Vaccum assisted advanced mammography) यूनिट, जो भारत में अपनी तरह की पहली है, ने स्टीरियोटैक्टिक ब्रेस्ट बायोप्सी (stereotactic breast biopsy) को संभव बनाया है. प्रोस्टेट कैंसर (Prostate cancer) का इलाज शुरूआती अवस्था में ट्रॅनरेक्टल सेक्सटेंट बायोप्सी (tranrectal sextant biopsy) की मदद से किया जा सकता है. संसथान में लीवर कैंसर का रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन (Radio frequency ablation) भी शुरू किया गया है.

अड्यार कैंसर इंस्टिट्यूट, चेन्नई

Adyar Cancer Institute के रूप में भी जाना जाता है, तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित एक गैर-लाभकारी (Non-Profitable) कैंसर उपचार और रिसर्च इंस्टिट्यूट है. संस्थान की स्थापना 1952 में मुथुलक्ष्मी रेड्डी (Muthulakshmi Reddy) के नेतृत्व में हुई थी.1974 में, संस्थान क्षेत्रीय कैंसर केंद्र

(Regional Cancer Centre) बन गया और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) द्वारा "उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence)" घोषित किया गया.

कैंसर संस्थान भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त ऑन्कोलॉजी (oncology) की विभिन्न उप-विशिष्टताओं (sub-specialities ) में डिग्री प्रदान करने वाला भारत का पहला मेडिकल स्कूल है. संस्थान कैंसर पीड़ितों के इलाज के साथ एमडी (रेडियोथेरेपी), डीएम (मेडिकल ऑन्कोलॉजी), एमसीएच (सर्जिकल ऑन्कोलॉजी) और अन्य डिप्लोमा और फैलोशिप कार्यक्रम भी आयोजित करता है.

टाटा मेमोरियल सेंटर , मुंबई

Tata Memorial Hospital(TMH) मुंबई के परेल में स्थित है. यह एक विशेषज्ञ कैंसर उपचार और रिसर्च इंस्टिट्यूट है, जो Advanced Centre for Treatment, Research and Education in Cancer (ACTREC) के साथ काम करता है. TMH कैंसर के रोकथाम, उपचार, शिक्षा और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय व्यापक कैंसर केंद्र है.

हर साल लगभग 30,000 नए मरीज पूरे भारत और पड़ोसी देशों के TMH में आते हैं. इनमें से लगभग 60% कैंसर रोगियों को अस्पताल में प्राथमिक देखभाल मिलती है, जिनमें से 70% से अधिक का इलाज लगभग निशुल्क किया जाता है. ओपीडी में प्रतिदिन 1,000 से अधिक मरीज चिकित्सकीय सलाह या अनुवर्ती उपचार के लिए आते हैं. TMH में लगभग 8,500 प्रमुख ऑपरेशन सालाना किए जाते हैं और 5,000 रोगियों का सालाना रेडियोथेरेपी (Radiotherapy) और कीमोथेरेपी (Chemotherapy) से इलाज किया जाता है.

गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट, अहमदाबाद

Gujarat Cancer & Research Institute (GCRI) भारत में एक राज्य स्वामित्व वाला कैंसर रिसर्च इंस्टिट्यूट है. इसकी स्थापना 1972 में हुई थी. यह भारत में 25 सरकारी वित्त पोषित क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों में से एक है.





GCRI का मिशन सभी प्रकार के आर्थिक रूप से कमजोर कैंसर पीड़ितों को अत्याधुनिक इलाज और चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करना है.

GCRI का मानना है कि विश्व स्तरीय कैंसर रिसर्च (world class cancer research), अत्याधुनिक चिकित्सीय प्रयास और कैंसर के क्षेत्र में रोकथाम, डिटेक्शन,ट्रीटमेंट में गहन और व्यापक शैक्षिक प्रयास उन सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा जो इससे पीड़ित हैं.