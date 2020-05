बॉयफ्रेंड ऑफ द ईयर! लॉकडाउन में औरत का भेष धारण कर गर्लफ्रेंड से मिलने चला सूरत का ये लड़का...लेकिन?

कई रिश्तों और उन लोगों के लिए, जो अपने बॉयफ्रेंड या पार्टनर से दूर रह गए हैं, लॉकडाउन एक अभिशाप साबित हो रहा है। हालाँकि, सूरत के एक लड़के ने लॉकडाउन को अपनी प्रेमिका से दूर रहने में बाधा नहीं बनने दिया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए अनोखा तरीका निकाला। लड़के ने महिला का भेष धारण कर लिया। सांकेतिक चित्र (फोटो साभार: ShutterStock) पारडी, वलसाड के 19 वर्षीय लड़के को पुलिस ने तब पकड़ा जब उन्हें लगा कि वह संदिग्ध रूप से गाड़ी चला रहा था और उनके सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा था।

रिपोर्ट्स के अनुसार लगभग 2:40 बजे, पुलिस ने एक महिला को देखा जिसने कुर्ता पहना हुआ था और दुपट्टे को अपने चेहरे पर लपेटा हुआ था और वह स्कूटर चला रही थी। पहले तो पुलिसवालों ने इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा, हालाँकि जब वह औरत उनके पास से गुज़री, तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने उससे सवाल करने और यह पूछने का फैसला किया कि वह इतनी देर रात सड़क पर क्या कर रही थी।

जब वह महिला स्पष्ट रूप से पुलिस से संवाद नहीं कर सकीं, और हाथ के इशारों से जवाब देती रही तब पुलिसकर्मियों को और भी अधिक शक हुआ और उन्होंने महिला से अपना दुपट्टा हटाने के लिए कहा।

पारडी पुलिस ने टाइम्स ऑफ इंडिया में बताया, उसने एक उचित पंजाबी पोशाक पहनी हुई थी और यह पता लगाना मुश्किल था कि यह वास्तव में एक महिला के कपड़े पहने हुए लड़का था। उसने महिलाओं के कपड़ों के नीचे पैंट और टी-शर्ट पहनी हुई थी।

लड़के को पूछताछ के लिए ले जाया गया जहां उसने खुलासा किया कि उसने पुलिस से जांच के साथ-साथ लड़की के माता-पिता से बचने के लिए एक महिला के रूप में कपड़े पहने थे।

सार्वजनिक अधिसूचना, लापरवाह अधिनियम जो बीमारी को फैला सकता है, महामारी रोग अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत जारी किए गए आदेश के उल्लंघन के लिए लड़के पर भारतीय दंड संहिता दर्ज की गई है।

यह घटना किसी बॉलीवुड फिल्म की कहानी से जरुर लगती है, लेकिन सच्ची है। साथ ही इस बात से कोई इनकार नहीं करता है कि महामारी के दौरान ऐसा करना बेहद खतरनाक है और वह कई जानें जोखिम में डाल रहा था। Also Read जानिए कैसे 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ अमित भड़ाना बने भारत के नं. 1 यूट्यूबर, एक नज़र उनकी नेट वर्थ पर

(Edited by रविकांत पारीक)

