ये दोनों भाई-बहन बीते चार महीनों से अपने माता-पिता से यह पूछ रहे थे कि वे फिर कब एक दूसरे से गले मिल पाएंगे। (चित्र: फेसबुक/ @amber.collins.507)

कोरोना वायरस ने दुनिया भर में लोगों को जीवन जीने के तरीकों के बारे में फिर से सोचने के बारे में मजबूर कर दिया है। अब हर कोई सोशल डिस्टेन्सिंग को नए सामान्य (न्यू नॉर्मल) की तरह मानने की ओर बढ़ रहा है। दुनिया के तमाम देशों में अभी भी लॉकडाउन की स्थिति जारी है और चरणबद्ध तरीके से इसमें छूट दी जा रही है।

संक्रमण के के चलते अब लोग एक-दूसरे से गले मिलने और हाथ मिलाने से भी कतरा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो ऐसा भी वायरल हुआ जिसने सभी को भावुक कर दिया। यह वीडियो भाई और बहन का है, जिन्हे लंबे समय के बाद एक-दूसरे को फिर से गले लगाने का मौका मिला।



फेसबुक पर यह वीडियो Amber Collins नाम के एक शख्स ने शेयर किया, जिन्होने वीडियो के साथ दिये गए कैप्शन में लिखा, “एक वीडियो आपको एक ही समय में हंसा और रुला देगा। हमें नहीं मलीं था कि यह हमारे बच्चों पर वास्तव में कितना असर डालेगा।”

वीडियो में दिखा रहे कज़िन के नाम Hucky Collins और Rozzie Arnett हैं। ये दोनों लंबे समय बार एक दूसरे से बीते बुधवार मिले।

WTVQ के अनुसार ये दोनों कज़िन बीते चार महीनों से अपने माता-पिता से यह पूछ रहे थे कि वे फिर कब एक दूसरे से गले मिल पाएंगे। वीडियो में गले मिलते हुए भाई-बहन जल्दी ही रोने लगे, जिसे देखकर अन्य लोग भी भावुक हो उठे।

खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 4 लाख से अधिक बार देखा जा चुका था और इसे करीब 6 हज़ार बार शेयर किया गया है। लोग वीडियो पर कमेन्ट कर अपनी भावनाएँ जाहिर कर रहे हैं।

