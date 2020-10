18 साल की ये लड़की एक दिन के लिए बनी ब्रिटिश हाई कमिश्नर, जानिए कैसे?

दिल्ली की 18 वर्षीय चैतन्य वेंकटेश्वरन रविवार को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त (हाई कमिश्नर) बनी।

वाशिंगटन में अमेरिकी विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय अध्ययन और अर्थशास्त्र की छात्रा, चैतन्य ने इसे जीवन भर का अवसर कहा, जहां उन्होंने राजनयिकों के साथ वरिष्ठ बैठकों की अध्यक्षता की, मीडिया प्रतिनिधियों और भारतीय पुलिस सेवा के सदस्यों के साथ बातचीत की।

दिन भर के कार्यकाल के लिए, उन्होंने भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त, जेन थॉम्पसन की भूमिका निभाई, जिन्होंने कहा कि यह युवा महिलाओं को दिखाने के लिए एक रोमांचक मंच है कि कुछ भी संभव है।

अपने अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने कहा, “यह सब मुझे उस भूमिका की जटिलता के बारे में सिखाता है जो एक उच्चायुक्त निभाता है। इसने मुझे भारत और यूके के संबंधों को बनाए रखने में भूमिका और व्यापार, सुरक्षा, रक्षा के संबंध में सभी कार्य प्रदान किए, जो छात्रवृत्ति के माध्यम से युवा महिलाओं को अवसर प्रदान करते हैं।”

'एक दिन के लिए उच्चायुक्त’ प्रतियोगिता, अपने चौथे वर्ष में, अब 18 और 23 वर्ष की आयु के बीच भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से दुनिया भर में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को उजागर करने के लिए एक मंच प्रदान करती है और भूमिका की गतिशीलता सीखती है ।

इस वर्ष अगस्त में घोषित इस प्रतियोगिता के लिये पूरे भारत के आवेदकों के लिये "कोविड-19 के इस दौर में लैंगिक समानता और वैश्विक चुनौतियों" थीम पर एक मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करना आवश्यक था। 200 से अधिक प्रविष्टियों में से अपने विजयी उत्तर में, महामारी के बीच घरेलू दुरुपयोग और हिंसा और वित्तीय असुरक्षा, मातृ और प्रजनन स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच की कमी जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। वीडियो प्रजेंटेशन में उन्होंने कहा, "कोविड-19 का आज दुनिया में विनाशकारी प्रभाव पड़ा है, लेकिन महिलाओं पर इसका प्रभाव लिंगानुपात में दशकों से चल रहे नाजुक विकास पर पड़ रहा है।"

