Paytm में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में चीन के जैक मा की कंपनी Ant Group

चीन के दिग्गज अरबपति जैक मा (Jack Ma) की कंपनी Ant Group भारत की फिनटेक फर्म पेटीएम (Paytm) की पैरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (One97 Communications) में अपने कुछ शेयरों को बेचने पर विचार कर रही है. ब्लुमबर्ग से सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है. (Ant Group plans to sell some of its stake in Paytm)

ब्लुमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, Ant Group वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी को कम करने के विकल्पों पर चर्चा कर रहा है. शेयर बायबैक के कारण इसके शेयर प्रतिशत में निष्क्रिय रूप से वृद्धि हुई है. सूत्रों ने पहचान जाहिर न करने की शर्त पर इसकी जानकारी दी.

सूत्रों ने कहा कि बातचीत अभी शुरुआती दौर में है और विनियामक और मूल्य निर्धारण संबंधी चिंताओं के आधार पर चीजें बदल सकती हैं. हालांकि, Ant Group ने टिप्पणी के लिए ईमेल किए गए अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया. पेटीएम ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.

Ant Group से पहले इसी से जुड़ी एक और कंपनी अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड (Alibaba Group Holding Ltd.) ने पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी बेची थी. ई-कॉमर्स दिग्गज ने बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारत में निवेश से हाथ खींच लिए हैं. हालांकि, सूत्रों ने कहा कि Ant Group के हिस्सेदारी बेचने के फैसले के पीछे तकनीकी कारण है न कि राजनीतिक.

बता दें कि Ant Group के पास दिसंबर तक One97 का 24.86% हिस्सा था, लेकिन बायबैक के बाद बकाया शेयरों की संख्या कम होने के बाद इसकी होल्डिंग 25% से ऊपर हो गई. सूत्रों में से एक ने कहा कि Ant Group के पास 13 फरवरी को बायबैक पूरा होने के बाद अपनी हिस्सेदारी घटाने के लिए 90 दिनों का समय है. वन97 ने दिसंबर में 8.5 अरब रुपये (100 मिलियन डॉलर) के बायबैक की घोषणा की थी.

अब एक ओर जहां Ant Group अपनी हिस्सेदारी वापस लेने की योजना बना रहा है, वहीं भारतीय टेलीकॉम सेक्टर के दिग्गज और Airtel के चेयरमैन सुनील मित्तल पेटीएम में हिस्सेदारी खरीदने की योजना बना रहे हैं. मामले से अवगत लोगों के अनुसार, मित्तल अपनी फाइनेंशियल सर्विस यूनिट को पेटीएम पेमेंट्स बैंक में विलय करके पेटीएम में हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं.

मित्तल एक शेयर डील में एयरटेल पेमेंट्स बैंक (Airtel Payments Bank) को पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank ) में मर्ज चाहते हैं और अन्य धारकों से पेटीएम में शेयर खरीदने की भी मांग कर रहे हैं. निजी जानकारी जाहिर ना करने की शर्त पर मामले से अवगत लोगों ने कहा. यह भी बताया गया कि बातचीत शुरुआती चरण में है लेकिन एयरटेल और पेटीएम के बीच यह डील शायद ही पूरी हो पाए.

Ant Group ने पूरे एशिया में पेमेंट सर्विसेज का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से चीन से बाहर 10 फिनटेक कंपनियों में निवेश किया है.

चीन में, Ant Group फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी बनने के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए एक हरी बत्ती का इंतजार कर रही है जो यह सुनिश्चित करेगी कि वह अपने फिनटेक ऑपरेशंस को जारी रख सके. इसी कड़ी में, नियामकों ने हाल ही में फर्म के उपभोक्ता ऋण सहयोगी को पूंजी बढ़ाने की अनुमति दी.

अरबपति जैक मा, जो काफी हद तक लोगों की नज़रों से दूर रहे हैं, ने कहा है कि वह एक व्यापक वापसी के बीच Ant Group का नियंत्रण छोड़ देंगे, लेकिन अभी भी कंपनी में उनके शेयर हैं.