कंप्यूटर बाजार में मंदी का असर, यह चिप कंपनी कर सकती है हजारों लोगों की छंटनी

चिपमेकर इंटेल कॉर्प (Intel Corp.), पर्सनल कंप्यूटर (PC) बाजार में मंदी की स्थिति में कर्मचारियों की संख्या में बड़ी कमी की योजना बना रही है. यह छंटनी हजारों की संख्या में हो सकती है. यह बात ब्लूमबर्ग न्यूज की एक रिपोर्ट में कही गई है. रिपोर्ट के अनुसार, छंटनी की घोषणा इस महीने की शुरुआत में की जाएगी. सेल्स व मार्केटिंग ग्रुप सहित इंटेल के कुछ डिवीजंस में लगभग 20% कर्मचारियों को प्रभावित करने वाली कटौती देखी जा सकती है.





ब्लूमबर्ग न्यूज के मुताबिक, जुलाई तक कंपनी में 113,700 कर्मचारी थे. अभी तक छंटनी की इस खबर पर इंटेल की ओर से कोई टिप्पणी नहीं आई है. जुलाई में इंटेल ने दूसरी तिमाही के नतीजों के अनुमान से कम रहने के बाद अपनी वार्षिक बिक्री और लाभ के पूर्वानुमान को घटा दिया था.

पर्सनल कंप्यूटर्स पर घट गया खर्च

दशकों के उच्च स्तर पर पहुंच चुकी मुद्रास्फीति और कार्यालयों व स्कूलों के फिर से खुलने के कारण लोगों ने पर्सनल कंप्यूटर्स पर कम खर्च किया है. महामारी से संबंधित लॉकडाउन के दौरान इस खर्च का स्तर काफी बढ़ गया था. चिपमेकर्स भी प्रमुख पीसी बाजार चीन में कोविड-19 प्रतिबंधों और यूक्रेन संघर्ष के चलते दबाव में हैं, जिसके कारण आपूर्ति-श्रृंखला में रुकावट आई है और मांग पर भी असर पड़ा है.





रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटेल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पैट गेलसिंगर ने कंपनी के कर्मचारियों के लिए एक ज्ञापन जारी किया है, जिसमें बाहरी ग्राहकों और कंपनी की प्रॉडक्ट लाइन्स के लिए एक इंटर्नल फाउंड्री मॉडल बनाने की योजना की रूपरेखा तैयार की गई. एक फाउंड्री व्यवसाय, चिप्स बनाता है जिसे अन्य कंपनियां डिजाइन करती हैं और इस मामले में ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टॉप कंपनी है. इंटेल ने अभी तक मुख्य रूप से उन चिप्स का निर्माण किया है, जिसे उसने खुद डिजाइन किया है.

PC प्रोसेसर की मांग में भारी गिरावट

इंटेल अपने मुख्य व्यवसाय, पीसी प्रोसेसर की मांग में भारी गिरावट का सामना कर रही है, और एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज इंक जैसे प्रतिद्वंद्वियों से हारी हुई बाजार हिस्सेदारी को वापस जीतने के लिए संघर्ष कर रही है. जुलाई में, कंपनी ने चेतावनी दी थी कि 2022 की बिक्री कंपनी द्वारा पहले जताए गए अनुमान से लगभग 11 अरब डॉलर कम होगी. विश्लेषकों का अनुमान है कि तीसरी तिमाही में राजस्व में लगभग 15% की गिरावट आएगी.

2016 में हुई थी आखिरी बड़ी छंटनी

इंटेल में छंटनी की पिछली बड़ी लहर 2016 में आई थी, जब उसने लगभग 12,000 लोगों या कुल वर्कफोर्स में से 11% की छंटनी की थी. कंपनी ने तब से छोटी कटौती की हैं और अपने सेल्युलर मॉडेम व ड्रोन इकाइयों सहित कई डिवीजंस को बंद कर दिया है. टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की कई कंपनियों की तरह, इंटेल ने भी इस साल की शुरुआत में उस वक्त हायरिंग बंद कर दी थी, जब बाजार की स्थिति खराब हो गई और मंदी की आशंका बढ़ गई. कहा जा रहा है कि नवीनतम कटौती संभवतः इंटेल की निश्चित लागत को लगभग 10% से 15% तक कम करने के लिए है.

PC की बिक्री 15% गिरी

IDC के मुताबिक तीसरी तिमाही में पीसी की बिक्री एक साल पहले के मुकाबले 15 प्रतिशत गिर चुकी है. HP Inc., Dell Technologies Inc और Lenovo Group Ltd. अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पीसी में इंटेल के प्रोसेसर इस्तेमाल करते हैं. ये सभी कंपनियां बिक्री में भारी गिरावट का सामना कर रही हैं. जहां तक अन्य कंपनियों की बात है तो Nvidia और Micron Technology Inc. समेत कुछ चिपमेकर्स का कहना है कि वे अभी के लिए छंटनी से दूर हैं. लेकिन अन्य टेक कंपनियां जैसे Oracle Corp. और Arm Ltd. पहले ही छंटनी कर चुकी हैं.