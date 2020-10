12वीं कक्षा की ये छात्रा एक दिन के लिए बनी आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की जिला कलेक्टर

इस साल 11 अक्टूबर, 2020 को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस एम श्रावणी के लिये हमेशा यादगार बना रहेगा।

एम श्रावणी, जो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की बारहवीं कक्षा की छात्री हैं, ने जिला प्रशासन द्वारा आयोजित 'बालिके भविष्येतु' कार्यक्रम के तहत एक पूरे दिन के लिए जिला कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला। इस खास पहल की घोषणा जिला कलेक्टर, गंधम चंद्रुडु ने की। एम श्रावणी ने अनंतपुर के डीसी के रूप में पदभार ग्रहण किया। (फोटो साभार: द न्यू इंडियन एक्सप्रेस) द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, युवा लड़की को दिन में दो महत्वपूर्ण फाइलों को अधिकृत करने का अवसर मिला - यौन उत्पीड़न के पीड़ितों को 25,000 रुपये की मुआवजा राशि सौंपना, और एक निर्देश जारी करना कि किसी भी महिला को रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच सरकारी कार्यालयों में काम सौंपा नहीं जाएगा।

एक दिन के लिए कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए श्रावणी को एक लॉटरी प्रणाली के माध्यम से चुना गया था। वह एक बहुत ही विनम्र पृष्ठभूमि से आती है जहाँ उनके पिता एक किसान के रूप में काम करते हैं और उनकी माँ एक दिहाड़ी मजदूर है।

डीसी के रूप में अपने समय के दौरान, श्रावणी ने जमीनी हकीकत की जानकारी हासिल करने के लिए अनंतपुर टाउन फर्स्ट रोड का दौरा किया। बाद में उन्होंने संबंधित अधिकारियों से उन मुद्दों के समाधान के लिए बात की, जो लोग सामना कर रहे थे, जैसे कि, मन्त्रालयम राघवेंद्र स्वामी मंदिर के पास पानी का ठहराव।

इसके अलावा, उन्होंने नगरपालिका बालिका उच्च विद्यालय का निरीक्षण करने में समय बिताया और जगन्नाथ विद्या कनुका और नाडु नेदु पहल पर विवरण एकत्र किया।

गंधम चंद्रदू ने News18 को बताया, “यह कार्यक्रम छात्रों को अपने लक्ष्यों को चुनने और उच्च स्तर तक पहुंचने के लिए अध्ययन करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी का अनुभव करने में मदद करने के लिए बनाया गया है। जब महिलाओं द्वारा ज़िम्मेदारी के अधिकांश पदों को रखा जाता है तो लोगों के साथ न्याय किया जाएगा।”

श्रावणी ने पुष्टि की कि वह अन्य चीजों के साथ सड़क सुरक्षा और बच्चों के कल्याण को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगी। उन्होंने अधिकारियों को बेहतर स्वच्छता अवसंरचना विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, साथ ही किसानों की जरूरतों को भी संबोधित किया। ALSO READ 18 साल की ये लड़की एक दिन के लिए बनी ब्रिटिश हाई कमिश्नर, जानिए कैसे?

India’s most prolific entrepreneurship conference TechSparks is back! With it comes an opportunity for early-stage startups to scale and succeed. Apply for Tech30 and get a chance to get funding of up to Rs 50 lakh and pitch to top investors live online.