कोविड-19 से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है भारतीय स्टार्टअप्स को, जानिए क्या कहती है ये रिपोर्ट

लगभग 9,300 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के साथ, भारत वैश्विक रूप से लगभग 4 लाख लोगों को रोजगार देने वाले तीसरे सबसे बड़े टेक्नोलॉजी स्टार्टअप इकोसिस्टम का घर है। हालांकि, कोविड-19 के प्रकोप के कारण, मंदी से बचने के लिए स्टार्टअप बड़े पैमाने पर लागत में कटौती के उपाय कर रहे हैं। फोटो साभार: ShutterStock जबकि MSMEs को कोविड प्रभाव से निपटने के लिए पिछले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित राहत पैकेज से लाभ हो सकता है, स्टार्टअप्स के लिए यह रिकवरी अभी थोड़ी मुश्किल लगती है। स्टार्टअप स्पेसशिप महामारी के प्रमुख कारणों में से एक के रूप में बदल रहा है क्योंकि लगभग 40 प्रतिशत व्यवसाय बंद होने वाले हैं या पहले से ही अपने संचालन को अस्थायी रूप से बंद कर चुके हैं, जबकि 70 प्रतिशत से अधिक के पास तीन महिने से कम समय रनवे के लिए बचा है और इसी के साथ उनका अस्तित्व दांव पर है। इसके अलावा, इस साल अप्रैल में नैसकॉम द्वारा सर्वेक्षण किए गए 250 से अधिक स्टार्टअप के 90 प्रतिशत के लिए राजस्व का निचोड़ है।

फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, "स्टार्टअप को अपने मिनिमम वायबल प्रोडक्ट (एमवीपी) को मजबूत करने के लिए वापस जाने की आवश्यकता है क्योंकि मजबूत एमवीपी वाले लोग कोविड से बचेंगे और केवल फंडिंग पर भरोसा नहीं करेंगे जो अप्राकृतिक है। इस तरह के संकट इन व्यावसायिक मॉडलों का परीक्षण करते हैं। इसके अलावा, निवेश की मानसिकता में पुनरुद्धार एक और तीन महीने दूर है। कोविड निवेशकों के लिए रिटर्न की उम्मीद बदल रहा है। निवेशकों पर दबाव होता है कि वे सावधानी से दांव लगाएं जहां कई वापसी हो सकती है क्योंकि उनके सीमित भागीदार उनका पीछा करेंगे कि वे अपने पैसे का कितना निवेश कर रहे हैं?"

सर्वे के दौरान भारतीय स्टार्टअप इंजन को पुनर्जीवित करने के लिए कोविद-19 के दौरान 54 प्रतिशत स्टार्टअप ने सुझाव दिया कि वे कारोबार को नए अवसरों की ओर बढ़ाएं, जबकि 40 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में विविधता लाना चाहते हैं ताकि मंदी से बचे रहें। टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में से एक रहा है, जिसने क्लीनिकों और अस्पतालों में व्यक्ति चिकित्सक परामर्श के रूप में जमीन के लॉकडाउन के बीच सुधार किया है। स्टार्टअप्स को भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और ऑपरेशंस को कारगर बनाने के लिए इंटरनेट ऑफ क्लाउड समेत डीप टेक्नोलॉजी को अपनाना है।

स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग की कमी एक अन्य प्रमुख प्रभाव क्षेत्र है क्योंकि लगभग 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने वायरस के प्रकोप के कारण फंडिंग पर महत्वपूर्ण प्रभाव का दावा किया है। नतीजतन, 86 प्रतिशत स्टार्टअप सरकारी सहायता या बैंकों और एनबीएफसी से ऋण की तलाश में हैं ताकि जीवित रहने के लिए रनवे का विस्तार किया जा सके।

नैसकॉम ने सरकार से आग्रह किया कि वह अपने डिस्बर्समेंट को तेज करने के साथ-साथ विशेष रूप से शुरुआती स्तर के स्टार्टअप्स के लिए फंड के मौजूदा फंड के समान टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए डीप टेक इनवेस्टमेंट फंड बनाए। आईटी-बीपीएम उद्योग संघ - नासकॉम द्वारा अनुशंसित वित्तीय राहत उपायों में, जीएसटी को कम करना, ग्रेच्युटी और भविष्य निधि भुगतान को कम करना, जुर्माना और जुर्माना के साथ-साथ कर कानूनों के तहत व्यय का दावा करने के लिए प्रतिबंधों को समाप्त करने, कर रिफंड में तेजी ला रहे थे। Also Read जानें कोविड-19 ने बिजली क्षेत्र के संकट को कैसे बढ़ाया है, और सरकार को इसे उबारने के लिए क्या करना चाहिए?

(Edited by रविकांत पारीक)

