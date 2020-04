कोरोनावायरस: क्रिकेट के सामानों की नीलामी कर राहत कोष जुटाएंगे ये दो महान क्रिकेटर

नयी दिल्ली, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने 2016 में आईपीएल (इंडियन प्रीमियर लीग) मैच के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए जिस बल्ले से शतक बनाये थे, वे उनकी नीलामी कर कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए कोष जुटाएंगें। (L-R) विराट कोहली, एबी डिविलियर्स यह दोनों बल्लेबाज इसके अलावा क्रिकेट के अन्य सामनों की भी नीलामी करेंगे। इसमें गुजरात लायन्स के खिलाफ खेले गये उस मैच के इस्तेमाल किये गये ग्लव्स और टी-शर्ट भी शामिल है। कोहली और डिविलियर्स की शतकीय पारी से रॉयल चैलेंजर्स ने इस मैच में तीन विकेट पर 248 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था। टीम ने इस मैच को 144 रन से जीता था।

डिविलियर्स ने इंस्टाग्राम चैट में कोहली से कहा, ''हमने एक साथ कुछ अच्छी पारियां खेली है। गुजरात लायन्स के खिलाफ 2016 के आईपीएल का वह खास मैच था। मैंने 129 रन बनाये थे और आपने 100 के करीब स्कोर किया था। ऐसा हमेशा नहीं होता है जब दो बल्लेबाज शतक (टी20) लगाते हो। यह मेरे लिए यह यादगार है'' उन्होंने कहा, ''मैं सोच रहा था कि हम कैसे मदद कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको उस मैच में इस्तेमाल किये हुए बल्ले को लाने के लिए कहा था। मेरे पास अब भी वह शर्ट है। मैं अपने बल्ला, शर्ट, दस्ताने और आपके बल्ले एवं दस्तानों को नीलाम करना चाहूंगा। इससे बड़ी रकम जुटा सकते हैं।'' उन्होंने कहा, ''हम इसकी ऑनलाइन नीलामी कर दोनों देशों में जरूरतमंदों के लिए भोजन का इंतजाम करने में मदद कर सकते हैं।'' इस मैच में 109 रन बनाने वाले कोहली ने कहा, ''यह शानदार विचार है। आप भारत में भी मदद करना चाहते हैं जहां बड़ी संख्या में आपके प्रशंसक है। यह काफी खास होगा।'' उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि मैं एक सत्र में इतने रन बना सकता हूं। मैंने उस साल के ज्यादातर चीजों को संभाल कर रखा है। इस परोपकार के लिए मैं कुछ भी देने को तैयार हूं।''

(Edited by रविकांत पारीक)

