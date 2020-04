"नेशनल ट्रांसपोर्टर ने बीती 9 अप्रैल 2020 को 2.57 लाख टन के बराबर 92 रेक खाद्यान्न लोड करने का रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन गत 22 अप्रैल को पिछले सर्वश्रेष्ठ खाद्यान्न लोड रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, एक ही दिन में 3.13 लाख टन के बराबर 112 रेक खाद्यान्न लोड करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है।" प्रतीकात्मक चित्र (फोटो क्रेडिट: technologyforyou)

COVID-19 के कारण आगामी 3 मई तक विस्तारित देशव्यापी तालाबंदी के साथ, भारतीय रेलवे ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में खाद्य और दवा जैसे आवश्यक आपूर्ति की आपूर्ति श्रृंखला और रसद को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

हाल ही में, भारतीय रेलवे ने खाद्यान्न लोडिंग में एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। नेशनल ट्रांसपोर्टर ने बीती 9 अप्रैल 2020 को 2.57 लाख टन के बराबर 92 रेक खाद्यान्न लोड करने का रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन गत 22 अप्रैल को पिछले सर्वश्रेष्ठ खाद्यान्न लोड रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, एक ही दिन में 3.13 लाख टन के बराबर 112 रेक खाद्यान्न लोड करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है।

इस बीच, पीयूष गोयल की अध्यक्षता में रेल मंत्रालय ने विभिन्न रेलवे रसोई से प्रतिदिन कुल 2.6 लाख भोजन की आपूर्ति करने की पेशकश की है। जिला प्रशासन जहां भी इच्छुक है, गरीबों और जरूरतमंदों के बीच भोजन वितरित किया जाएगा और पका हुआ भोजन लेने में सक्षम होगा।

मंत्रालय के अनुसार, मांग के आधार पर, ऐसे और स्थानों को बाद में जोड़ा जा सकता है। भारतीय रेलवे द्वारा प्रदत्त भोजन 15 रुपये प्रति भोजन की लागत पर उपलब्ध होगा। हालांकि, राज्य सरकारें भुगतान बाद में कर सकती हैं।

हाल ही में, नोवेल कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान नेशनल ट्रांसपोर्टर द्वारा गर्म पकाये हुए भोजन का वितरण वायरस के प्रकोप के कारण भूखे और कमजोर लोगों को वितरित किए गए कुल 20.5 लाख से अधिक भोजन के साथ दो मिलियन का आंकड़ा पार कर गया था। इनमें दिहाड़ी मजदूर, फंसे हुए व्यक्ति, प्रवासी, बच्चे, बेघर, कुली, गरीब और कई अन्य हैं।

यह पहल विभिन्न क्षेत्रीय रेलवे जैसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिण मध्य में फैले आईआरसीटीसी बेस किचन के सक्रिय सहयोग से संभव हुई है। भारतीय रेलवे द्वारा मुफ्त भोजन जीआरपी, आरपीएफ, जोनल रेलवे, एनजीओ, राज्य सरकारों, और जिला प्रशासन के वाणिज्यिक विभागों की मदद से गरीबों में वितरित किया जा रहा है।

