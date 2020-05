लॉकडाउन: 'सोनचिरैया' और 'ड्रीम गर्ल' एक्टर सोलंकी दिवाकर 2 महीने से है जॉबलैस, सड़कों पर कर रहे ये काम

बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, उनमें से बहुतों को अभी तक उनका नियत वेतन नहीं मिला है। बहुत सारे लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं और वे सब कुछ कर रहे हैं जिन्हें वे पूरा कर सकते हैं। अभिनेता सोलंकी दिवाकर (फोटो साभार: सोशल मीडिया) कम समय के अभिनेता सोलंकी दिवाकर पिछले दो महीनों से बेरोजगार हैं। दैनिक जरुरतों को पूरा करने के लिए, वह दक्षिण दिल्ली की सड़कों पर फल बेच रहे है।

35 वर्षीय अभिनेता, जिन्होंने हवा, हलका, कड़वी हवा, तितली, ड्रीम गर्ल और सोनचिरैया जैसी फिल्मों में काम किया है, दो बच्चों के पिता हैं। वह कहते हैं कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है और इसलिए वह पैसा कमाने और जीवन यापन करने के लिए एक फल विक्रेता के रूप में अपनी नौकरी पर वापस आ गए हैं।

दिवाकर ने एएनआई को बताया, "लॉकडाउन बढ़ाए जाने के साथ मुझे अपनी जरूरतों का ध्यान रखना होगा। मुझे अपना किराया देना होगा और अपने परिवार के खर्चों को पूरा करने के लिए भी पैसे की जरूरत होगी।" दिवाकर एक आगामी फिल्म में ऋषि कपूर के साथ एक छोटी सी भूमिका निभाने के लिए उत्सुक थे, जो देश में कोरोनावायरस महामारी के चलते बंद हो गई।

दिवाकर कहते हैं, "कोरोनावायरस और लॉकडाउन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था और अब वह (ऋषि जी) हमारे बीच नहीं है। मुझे ऋषि कपूर जी के साथ काम नहीं कर पाने का बहुत अफसोस है। अगर लॉकडाउन और कोरोना नहीं हुआ होता, तो मैं मुंबई में कुछ फिल्मों में भूमिका कर रहा होता।” अभिनेता सोलंकी दिवाकर (फोटो साभार: सोशल मीडिया) अभिनेता आगरा से हैं और लगभग 25 वर्षों से दिल्ली में रह रहे हैं। वह सुबह जल्दी उठते है, ओखला मंडी में जाते है जो राष्ट्रीय राजधानी के सबसे बड़े थोक फलों और सब्जियों के बाजारों में से एक है, मौसमी फलों को चुनते है, और बेचने के लिए वापस आते है।

बेशक, यह उनके लिए आसान नहीं है। मंडी में लंबी कतारों से गुजरते हुए जानलेवा वायरस से जूझने के जोखिम तक, वह सब कुछ करते है, लेकिन खुद को रोकना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वायरस नहीं, तो भूख उन्हें मार सकती है।

हालांकि वह एक बार फिर कैमरे का सामना करने के लिए बेसब्र हैं, वह कहते है कि वह उस हर चीज़ के लिए खुश है जो उनके पास है और जीवन में छोटी जीत का जश्न मनाते हैं। Also Read कंटेंट क्रिएटर्स को 1 मिलियन व्यूज़ के लिए यूट्यूब देता है इतने पैसे... समझिए पूरी गणित

(Edited by रविकांत पारीक)

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding and Startup Course. Learn from India's top investors and entrepreneurs. Click here to know more.